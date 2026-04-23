Theo G1, vụ việc xảy ra rạng sáng 22/4 tại một chung cư ở khu vực Barra da Tijuca, thuộc Rio de Janeiro.

Nạn nhân được xác định là người mẫu Ana Luiza Mateus (29 tuổi), tử vong sau khi rơi từ tầng 13 của tòa nhà. Ngay sau đó, bạn trai cô là Tarso Ferreira đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người.

Nhân chứng cho biết cặp đôi xuất hiện tại chung cư trong tình trạng cãi vã gay gắt. Sau đó, Tarso rời đi một mình. Một số nhân viên tòa nhà cho biết từng khuyên Ana nên rời căn hộ nếu bạn trai quay lại. Nữ người mẫu cũng từng nói với nhân viên rằng đã đặt vé bay về bang Bahia trong đêm, nhưng sau đó vẫn ở lại khi bạn trai quay lại.

Cơ quan điều tra thuộc Đội Cảnh sát hình sự thủ đô đã khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhiều nhân chứng. Điều tra viên Renato Martins cho biết các thông tin ban đầu đều cho thấy mối quan hệ giữa hai người tồn tại nhiều xung đột, đặc biệt trong những ngày gần đây, khi tiếng cãi vã được hàng xóm và nhân viên tòa nhà nghe thấy rõ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đang thu thập dữ liệu tin nhắn giữa nạn nhân, người thân và nghi phạm. Cảnh sát nhận định có dấu hiệu cho thấy nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ việc, đồng thời bị nghi đã thay đổi hiện trường và rời đi qua lối phụ sau khi sự việc xảy ra.

Ana Luiza Mateus sinh năm 1997, là người mẫu và đang là thí sinh đại diện bang Bahia tại Miss Cosmo Brazil 2026.

Ban tổ chức cuộc thi bày tỏ tiếc thương, đồng thời kêu gọi nâng cao nhận thức về bạo lực đối với phụ nữ tại Brazil. Đại diện tổ chức nhấn mạnh: “Đây không thể bị xem là một con số thống kê hay điều bình thường mà là thực trạng cần được đối diện bằng trách nhiệm và hành động cụ thể”.

