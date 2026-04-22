Ngày 22/4, Univision đưa tin Carolina Flores Gómez được phát hiện tử vong vào tối 15/4 tại một căn hộ ở khu Polanco. Cơ quan chức năng xác nhận nạn nhân có vết thương do đạn bắn vào đầu và đã mở cuộc điều tra theo hướng án mạng.

Đáng chú ý, mẹ chồng của nạn nhân là bà Erika María hiện bị xem là nghi phạm chính. Theo hồ sơ ban đầu, bà cùng con trai Alejandro (chồng của Carolina) đều có mặt tại căn hộ vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, việc Alejandro chỉ đến trình báo cơ quan chức năng vào ngày hôm sau đang gây nhiều tranh cãi.

Hoa hậu Carolina Flores Gómez.

Căn hộ nơi xảy ra án mạng nằm trên đường Luis González Urbina, thuộc khu vực được đánh giá có mức an ninh cao tại Mexico City. Khi nhận được tin báo, lực lượng y tế đã có mặt nhưng chỉ có thể xác nhận nạn nhân tử vong do vết thương chí mạng.

Một chi tiết khiến vụ án thêm phần bí ẩn là lời khai của bảo vệ tòa nhà, khi người này cho biết không nghe thấy bất kỳ tiếng súng hay dấu hiệu bất thường nào trong đêm xảy ra sự việc. Bên cạnh đó, khoảng thời gian chậm trễ giữa lúc vụ việc xảy ra và khi được trình báo cũng làm dấy lên nhiều nghi vấn về những gì đã diễn ra bên trong căn hộ.

Sinh năm 1999 tại Ensenada, Carolina Flores Gómez từng đăng quang cuộc thi Miss Teen Universe Baja California 2017.

Gia đình cùng các tổ chức xã hội đã lên tiếng yêu cầu làm rõ vụ việc, nhấn mạnh: “Chúng tôi cần sự thật và công lý. Sẽ không có im lặng hay lãng quên”. Bạn bè và thầy cô của cô cũng bày tỏ tiếc thương, nhắc đến hình ảnh một cô gái gần gũi, vui vẻ và đầy sức sống.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Tin tức về vụ việc: