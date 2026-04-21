Ngày 21/4, Univision đưa tin một buổi ghi hình của phim truyền hình Sin senos sí hay paraíso tại Bogotá đã bất ngờ biến thành thảm kịch vào ngày 18/4.

Sự việc xảy ra tại khu Los Laches, khi một người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công người khác, dẫn đến cuộc ẩu đả hỗn loạn. Cảnh sát trưởng Giovanni Cristancho cho biết sau cú tấn công ban đầu, nhiều người xung quanh đã can thiệp nhưng nghi phạm tiếp tục gây thương tích cho thêm 2 người.

Camera an ninh ghi lại sự việc ở phim trường:

Vụ việc khiến 3 người tử vong, bao gồm cả nghi phạm và nhiều người khác bị thương phải nhập viện. Ngoài ra, 4 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ và bàn giao cho cơ quan công tố để điều tra.

Danh tính 2 nạn nhân được xác nhận là Henry Alberto Benavidez Cárdenas (45 tuổi) và Nicolás Francisco Perdomo Corrales (18 tuổi), đều là thành viên đoàn phim.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ động cơ gây án, không loại trừ khả năng nghi phạm có liên quan đến một vụ việc xảy ra trước đó tại một phòng khám gần hiện trường.

Sự cố khiến đoàn phim hoảng loạn và gây chấn động giới giải trí. Tổ chức Mesa de Gremios del Sector Audiovisual Colombiano đã ra thông cáo bày tỏ “sự tiếc thương sâu sắc”, đồng thời yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động ghi hình cho đến khi đảm bảo an toàn và làm rõ vụ việc, bao gồm cả khả năng có sự bất cẩn từ phía ê-kíp.

Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên hàng đầu Colombia.

Các tổ chức này cũng đề nghị hỗ trợ tâm lý cho những người trực tiếp chứng kiến, đồng thời đảm bảo hỗ trợ pháp lý cho các thành viên bị tạm giữ trong quá trình điều tra.

Trên mạng xã hội, các diễn viên như Carmen Villalobos, Carolina Gaitán và Gregorio Pernía đã đăng tải thông điệp tưởng niệm các nạn nhân.