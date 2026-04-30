Ngày 30/4, News1 đưa tin nam diễn viên Park Dong Bin đã qua đời, hưởng dương 57 tuổi.

Theo cảnh sát thành phố Pyeongtaek, một người quen phát hiện Park Dong Bin tử vong tại một nhà hàng trong khu thương mại ở Jang-an-dong vào chiều 29/4 và lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Hiện phía cảnh sát cho biết chưa phát hiện dấu hiệu phạm tội hay tác động từ bên ngoài. Tại hiện trường cũng không tìm thấy thư tuyệt mệnh. Được biết, nam diễn viên thời gian gần đây chuẩn bị khai trương nhà hàng tại địa điểm này.

Nam diễn viên Park Dong Bin.

Linh cữu của anh được quàn tại nhà tang lễ ở Anseong. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày 1/5. Thông tin Park Dong Bin đột ngột qua đời khiến nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí bàng hoàng, tiếc thương.

Park Dong Bin sinh năm 1969 và ra mắt khán giả năm 1998 qua bộ phim hành động Shiri. Anh được công chúng nhớ đến nhiều nhất với vai Doksa trong phim truyền hình Rustic Period để lại ấn tượng mạnh với hình tượng phản diện gai góc.

Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như: Daughters of Kim's Pharmacy, The Huntresses và Mission: Steal the Top Star.

Về đời tư, anh kết hôn năm 2000 với người kém 11 tuổi và có một con gái.

Nam diễn viên trong một chương trình truyền hình: