Đêm chung chung kết MGI All Stars 2026 với sự tham gia của 56 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, lãnh thổ trên thế giới. Đại diện Việt Nam - hoa hậu Hương Giang - nổi bật từ phần mở màn đồng diễn và giới thiệu tên của các thí sinh.

Sau phần giới thiệu, top 18 thí sinh vào chung kết được công bố. Hương Giang của Việt Nam là thí sinh thứ 4 được MC nêu tên nhưng vì phát âm tên của cô khó đọc nên chính người đẹp cũng không nhận ra và khá bất ngờ khi được thí sinh đứng cạnh chúc mừng.

MC đêm chung kết cũng thông báo Việt Nam là cái tên được xướng lên trong phần trao giải World's Choice Award trong tiếng hò reo của khán giả.

Kết quả phần thi áo tắm tại chung kết MGI All Stars 2026 tạo ra cú sốc lớn khi Hương Giang dẫn đầu toàn bộ top 18 với tổng điểm 7,83 bỏ xa người xếp thứ hai là Vanessa Pulgarin (Colombia) với 6,85 điểm. Bảng điểm công khai trên màn hình Grand TV cho thấy đại diện Việt Nam nhận điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Abena, điểm 9,68 từ Jojo, cùng các mức điểm cao từ Isabella (9,00), Natalie (8,70) và PSI (8,50).

Top 10 người đẹp.

Lợi thế quyết định đến từ cột audience vote: Hương Giang nhận 32,860 lượt bình chọn từ khán giả, con số vượt trội so với phần lớn đối thủ. Top 10 sau phần thi áo tắm xếp theo thứ tự: Hương Giang (Việt Nam) - 7,83, Vanessa Pulgarin (Colombia) - 6,85, Tharina Botes (Nam Phi) - 6,84, Faith Maria Porter (Ghana) - 6,73, Gazini Ganados (Philippines) - 6,66, Gabriela de la Cruz (Venezuela) - 6,57, Fuscilla Londono (Ecuador) - 6,51, Mariana Beckova (CH Czech) - 6,42, Yahilex Hernandez (CH Dominica) - 6,42, Suheyn Cipriani (Peru) - 6,25.

Từ vị trí thứ 12 trên bảng điểm tổng hợp trước chung kết, Hương Giang lật ngược thế cờ để leo lên dẫn đầu top 18.

Bước vào phần thi dạ hội, Hương Giang xuất hiện trong bộ đầm dạ hội màu vàng kim đính kết đá toàn thân. Hương Giang sải bước với đôi cánh bướm xòe rộng hai bên, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ khiến khán giả nhiệt tình tán thưởng.

Không chỉ ấn tượng về trang phục, cô còn tự tin khi nhìn thẳng vào ống kính trong từng bước đi. Hương Giang nhận hàng loạt điểm 10 của 6 giám khảo, 1 điểm 9.5 của Natalie Glebova và 1 điểm 9 của Lupita Jones.

Phần thi dạ hội tại đêm chung kết MGI All Stars 2026 là màn so tài khốc liệt nhất giữa các người đẹp hàng đầu thế giới, với hàng loạt thiết kế đẳng cấp lên sân khấu Grand TV Bangkok. Sắc vàng kim là lựa chọn của nhiều thí sinh để tôn lên thần thái và hình thể, từ đầm lông vũ bồng bềnh của đại diện Colombia, bộ giáp chiến binh mạ vàng của Venezuela.

Top 10 thi trang phục dạ hội

Nổi bật theo hướng khác, đại diện Ghana tạo ấn tượng với đầm vàng cam đính tua rua và đôi vai vuông đầy bản lĩnh, trong khi đại diện CH Czech chọn đầm bạc đính đá toàn thân ôm sát.

Top 5 MGI All Stars 2026 chính thức lộ diện với 5 gương mặt đến từ 5 quốc gia: Hương Giang (Việt Nam), Faith Maria Porter (Ghana), Vanessa Pulgarin (Colombia), Gazini Ganados (Philippines) và Mariana Beckova (CH Czech).

Top 5 người đẹp vào thi ứng xử.

Phần thi ứng xử top 5 diễn ra với format đặc biệt: mỗi thí sinh được chỉ định một giám khảo riêng đặt câu hỏi, kết hợp với bình chọn khán giả trực tiếp.

Hương Giang là người đầu tiên bước ra trả lời, với giám khảo Omar Harfouch - người từng gây tranh cãi khi chấm điểm 5 cho cô ở bán kết. Ông hỏi: Điều gì khiến cô khác biệt mà không ai trên sân khấu này có thể sao chép?, Hương Giang trả lời bằng tiếng Anh không do dự: "Tôi đến đây không chỉ đại diện cho vẻ đẹp. Tôi đại diện cho sự kiên cường và cho câu chuyện của mình - câu chuyện mà không ai trên sân khấu này có được. Tôi là người tiên phong, người mở cánh cửa cho lịch sử thi nhan sắc. Tôi đang đứng trong top 5, người chuyển giới đầu tiên trong top 5 từ trước đến nay. Và tôi sẵn sàng truyền cảm hứng cho tất cả mọi người".

Mariana Beckova (CH Czech) được giám khảo Natalie Glebova hỏi về điều cô phải từ bỏ để trưởng thành. Người đẹp CH Czech chia sẻ hình ảnh một cô gái từng co ro trong tủ quần áo, khóc và run rẩy vì sợ không ai lắng nghe và người đó chính là cô ngày xưa. Hiện cô đang theo đuổi bằng tiến sĩ tâm lý học để biến nỗi đau thành sức mạnh và truyền cảm hứng cho người khác.

Faith Maria Porter (Ghana) nhận câu hỏi từ giám khảo Lupita Jones về di sản muốn để lại. Đại diện Ghana khẳng định muốn để lại di sản về lòng dũng cảm và sự kiên cường - một hoa hậu All Stars không phải là người không bao giờ thất bại mà là người biết dùng thất bại để đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Vanessa Pulgarin (Colombia) được giám khảo Jojo Bragais đặt câu hỏi: Liệu chiến thắng của cô có thể là nhân tố hòa giải cộng đồng nhan sắc quốc tế đang bị chia rẽ hay không?, đại diện Colombia trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha, khẳng định mang cả thế giới trong trái tim và nếu chiến thắng sẽ là biểu tượng của tình yêu - thứ duy nhất có thể tạo nên sự đoàn kết thực sự.

Gazini Ganados (Philippines) nhận câu hỏi từ giám khảo Abena về vấn đề bắt nạt trực tuyến. Đại diện Philippines gây xúc động mạnh khi chia sẻ bản thân từng là nạn nhân, đồng thời tiết lộ gia đình vẫn đang mắc kẹt tại Gaza.

Từ top 5, ban tổ chức tiếp tục thu hẹp danh sách xuống còn 3 cái tên bước vào vòng cuối quyết định là Hương Giang (Việt Nam), Faith Maria Porter (Ghana) và Vanessa Pulgarin (Colombia).

Top 3 thi ứng xử: Ghana, Việt Nam và Colombia.

Phần thi ứng xử top 3 MGI All Stars 2026 được thiết kế theo format 3 thí sinh nhận cùng 1 câu hỏi nhưng trả lời riêng biệt trong khi 2 người còn lại đeo tai nghe để không nghe được câu trả lời của nhau. Câu hỏi chung có nội dung: Phẩm chất nào khiến bạn là một ngôi sao và cho phép mọi người nhìn thấy điều đó rõ ràng?

Vanessa Pulgarin (Colombia) tự tin nói: "Tôi sinh ra là để là ngôi sao. Đây là giấc mơ lớn nhất của tôi. Dù ai đó nói bạn không thể, bạn vẫn có thể vì chúng ta có sức mạnh, kỷ luật. Tôi ở đây vì tôi làm việc chăm chỉ cho giấc mơ của mình. Tôi sinh ra là để đứng trên sân khấu và kết nối với con người".

Hương Giang đầy năng lượng tự tin trả lời: "Làm việc trong ngành này hơn một thập kỷ khiến tôi nhận ra lòng dũng cảm có thể thay đổi số phận. Nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc, bạn sẽ là người tự viết câu chuyện của mình. Từ khoảnh khắc đó, bạn có thể truyền cảm hứng cho tất cả mọi người - những người đang ở trong bóng tối của cuộc đời, nhìn thấy bạn và biết rằng không có giấc mơ nào là không thể".

Cô kết thúc bằng câu nói: "Tôi là ngôi sao không phải vì tôi tỏa sáng cho bản thân. Tôi là ngôi sao vì tôi tỏa sáng cho tất cả mọi người - để cộng đồng vươn lên và tôi mở ra cánh cửa để mọi người tin vào chính họ".

Faith Maria Porter là người cuối cùng và khép lại phần thi bằng câu trả lời giàu cảm xúc nhất. Đại diện Ghana kể về hành trình của một người phụ nữ da sẫm màu bị chính những người xung quanh nói rằng không đủ đẹp, không đủ giá trị nhưng vẫn ngẩng cao đầu.

"Những cô gái trẻ từ khắp nơi trên thế giới, ở Ghana, ở châu Phi và mọi nơi đã nói với tôi rằng vì tôi đại diện cho đất nước và màu da của mình với niềm tự hào, họ thấy bản thân đẹp hơn. Đó là phẩm chất quan trọng nhất của một hoa hậu", cô chia sẻ.

Ở bảng điểm top 3 vòng ứng xử, Hương Giang dẫn đầu khán giả với 26.524 lượt bình chọn nhưng lại xếp thứ 3 vì điểm giám khảo kéo xuống đáng kể. Giám khảo Lupita Jones chỉ chấm 5 điểm cho đại diện Việt Nam, khiến điểm trung bình giám khảo của cô chỉ đạt 8.4, thấp hơn hẳn so với Colombia (9,23) và Ghana (9,86).

Faith Maria Porter (Ghana) dù nhận điểm giám khảo cao nhất với 9.86 - 6 trong 8 giám khảo chấm điểm 10 nhưng chỉ có 140 lượt bình chọn khán giả, con số gần như không đáng kể so với 2 đối thủ. Chính sự chênh lệch này đẩy Ghana xuống á hậu 1 thay vì đăng quang dù được ban giám khảo đánh giá cao nhất. Thể thức 70% giám khảo - 30% khán giả cho thấy kết quả của cả khán giả và giám khảo đều có thể bị thay đổi.

Vanessa Pulgarin đăng quang MGI All Stars 2026

Chiếc vương miện MGI All Stars 2026 đã tìm được chủ nhân. Vanessa Pulgarin đến từ Colombia chính thức đăng quang, khép lại đêm chung kết đầy cảm xúc tại Bangkok. Á hậu 1 thuộc về Faith Maria Porter (Ghana) và Hương Giang của Việt Nam giành danh hiệu á hậu 2 - kết quả được nhiều khán giả vỡ oà và đón nhận bằng làn sóng tự hào từ cộng đồng người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế.

Với danh hiệu á hậu 2 MGI All Stars 2026, Hương Giang đã viết nên trang sử mới cho nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Cô là người chuyển giới đầu tiên trong lịch sử lọt top 3 một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ thế giới.

Người đẹp đăng quang Vanessa Pulgarin năm nay 35 tuổi, là người mẫu và cử nhân Truyền thông Xã hội đến từ Colombia - quốc gia dẫn đầu bảng điểm tổng hợp suốt hai đêm bán kết. Chiến thắng của cô được giới chuyên môn đánh giá là xứng đáng, dù không ít khán giả tiếc nuối cho Hương Giang khi đại diện Việt Nam dẫn đầu bảng điểm áo tắm với 32.860 lượt bình chọn khán giả - con số cao nhất trong toàn bộ top 18.

MGI All Stars là đấu trường nhan sắc đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức do Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil công bố cuối năm 2025. Cuộc thi cho phép thí sinh tự do đăng ký mà không cần thông qua đơn vị nắm bản quyền MGI trong nước, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia bao gồm người chuyển giới và phụ nữ đã kết hôn hoặc có con. Người đăng quang nhận giải thưởng tiền mặt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD.

