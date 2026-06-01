Bí ẩn bảng điểm 2 giám khảo

Tâm điểm tranh cãi đầu tiên bùng lên ngay sau đêm chung kết khi giám khảo Omar Harfouch đăng lên Instagram story bảng điểm cá nhân của mình dành cho top 3, trong đó ông chấm điểm tuyệt đối 10/10 cho cả 3 thí sinh Vanessa Pulgarin (Colombia), Hương Giang (Việt Nam) và Faith Maria Porter (Ghana).

Tuy nhiên, bảng điểm được hiển thị trực tiếp trong đêm thi lại cho kết quả hoàn toàn khác: Vanessa nhận 10 điểm từ Omar, Hương Giang chỉ có 9 điểm và Faith Porter được 8,9 điểm. Sự chênh lệch này lập tức làm dấy lên nghi vấn ban tổ chức "xào điểm" dàn thí sinh trên khắp các diễn đàn sắc đẹp quốc tế.

Ban tổ chức sau đó chính thức lên tiếng: "Chúng tôi xin làm rõ rằng do lỗi nội bộ trong hệ thống hiển thị, điểm số của giám khảo Osmel và ông Omar Harfouch vô tình bị hoán đổi cho nhau. Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, chúng tôi đã cập nhật lại bảng kết quả như đính kèm. Xin lưu ý rằng tổng điểm cũng như kết quả chung cuộc hoàn toàn không thay đổi. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những nhầm lẫn mà sự cố này có thể đã gây ra".

Tuyên bố của phía MGI sau đó được Omar Harfouch chia sẻ lại trên trang cá nhân kèm lời xác nhận ông cảm thấy vui vì sự nhầm lẫn đã được làm rõ. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả Việt Nam vì những tin nhắn động viên và sự thấu hiểu.

Tuy nhiên, nghi vấn vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Không ít fan chỉ ra rằng đây là cuộc thi được quảng bá với hệ thống chấm điểm công khai theo thời gian thực như điểm nhấn đặc biệt nhưng liên tiếp xảy ra sự cố - từ sập hệ thống bỏ phiếu đến nhầm tên cột điểm của 2 giám khảo.

Lupita Jones livestream giải thích cách cho điểm

Giám khảo Lupita Jones là người duy nhất chấm Hương Giang 5 điểm ở cả 2 vòng ứng xử top 5 và top 3 - mức điểm thấp nhất mà đại diện Việt Nam nhận được trong chặng đua cuối cùng, trong khi phần lớn các giám khảo còn lại đều dành cho cô từ 8,5-10 điểm.

Ở vòng ứng xử top 3, Hương Giang dẫn đầu về bình chọn khán giả với 26.524 phiếu nhưng xếp thứ 3 sau khi nhận điểm thấp từ ban giám khảo, với điểm trung bình 8,4 - thấp hơn đáng kể so với Colombia (9,23) và Ghana (9,86).

Toàn bộ bài đăng của Lupita Jones trong thời gian chấm thi MGI All Stars tại Thái Lan đều bị tràn ngập biểu tượng phẫn nộ, nhiều fan để lại bình luận cho rằng bà chấm thi cảm tính, thiếu công bằng.

Trước áp lực dư luận, Lupita Jones livestream trên Instagram ngày 31/5 để giải thích tiêu chí chấm điểm. Bà khẳng định không nhận bất kỳ chỉ đạo cụ thể nào về kết quả và cũng nhấn mạnh: "Bạn không thể cho tất cả đều 10 điểm hay 9 điểm được. Bạn phải tạo ra sự khác biệt để xác định ai là người thực sự nổi trội hơn". Bà cho biết không đánh giá thí sinh dựa trên riêng một phần thi mà nhìn vào toàn bộ quá trình thể hiện, từ phỏng vấn kín, thái độ, khả năng trình diễn cho tới sức hút trên sân khấu.

Buổi livestream này còn gây thêm tranh cãi khi Lupita Jones đưa ra nhận xét khá thẳng thắn về ngoại hình của đại diện Philippines Gazini Ganados. Bà cũng cho đại diện Philippines 5 điểm ở vòng ứng xử top 5.

Bức ảnh chế "hình thờ" leo thang drama

Căng thẳng leo thang đến mức không ngờ khi trên Instagram của Lupita Jones xuất hiện một bài đăng sử dụng ảnh chế với nhân vật trung tâm là chính bà, bên cạnh là một khung ảnh nhỏ chứa chân dung Hương Giang được xử lý theo tông trắng đen với nến xung quanh được nhiều người nhận xét giống như "hình thờ".

Phần nội dung đi kèm còn ẩn ý rằng Hương Giang vào được top sâu nhờ bình chọn khán giả và "may mắn" khi có Lupita Jones ở đó với con số 5 điểm để kiểm soát kết quả. Nhiều khán giả cho rằng đây là hành động đáp trả ngầm trước làn sóng chỉ trích của cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam.

Giữa lúc vụ việc nhận được sự quan tâm lớn, nhiều người phát hiện tài khoản Instagram của Lupita Jones đã hạn chế hoặc tắt tính năng bình luận công khai đối với một số bài đăng.

Faith Porter: Thắng điểm giám khảo nhưng thua vì không ai bình chọn

Faith Maria Porter của Ghana nhận điểm giám khảo cao nhất trong top 3 với 9,86, trong đó có đến 6 trên 8 giám khảo chấm điểm tuyệt đối 10 nhưng chỉ nhận được 140 lượt bình chọn từ khán giả, con số gần như không đáng kể so với hai đối thủ. Chính sự chênh lệch này đã đẩy Ghana xuống vị trí á hậu 1 thay vì là người đăng quang.

Sau chung kết, Faith Porter cho biết người thân và fan của cô liên tục gặp sự cố khi cố gắng bình chọn vì trang web bình chọn không hoạt động ổn định trong suốt cuộc thi. Thông tin này làm dấy lên thêm nghi vấn về tính công bằng của hệ thống bình chọn trực tuyến. Sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến cả 2 phía: người cần phiếu khán giả để vươn lên lẫn người vốn đang dẫn đầu về điểm giám khảo.

Hương Giang im lặng trước drama

Trong buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ sau đêm chung kết, Hương Giang hài lòng kết quả á hậu 2, không bình luận về điểm số hay các giám khảo.

Về kết quả, cô bày tỏ ngắn gọn: "Tôi nghĩ rằng Vanessa là phù hợp với cuộc thi", đồng thời khẳng định đây sẽ là điểm dừng cuối cùng trên hành trình thi nhan sắc.

Hương Giang tiết lộ một quy định của MGI All Stars: Hoa hậu đăng quang mùa đầu tiên sẽ phải quay trở lại thi mùa tiếp theo. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, người đó mới nhận được toàn bộ giá trị giải thưởng. Trong trường hợp không tham dự, danh hiệu đạt được có thể đối diện nguy cơ bị thu hồi. Cô cũng tiết lộ mùa thứ 2 của MGI All Stars dự kiến tổ chức vào khoảng tháng 12 năm nay.

