Đêm 30/5, danh hiệu á hậu 2 mà Hương Giang đạt được từ MGI All Stars 2026 khiến nhiều người hâm mộ nức lòng. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng sau chặng đường đầy gian nan mà ý nghĩa thực sự của danh hiệu nằm ở một tầng sâu hơn: sự không từ bỏ, cơ hội tái định vị bản thân và bước vào giai đoạn hoàn toàn mới trong sự nghiệp.

Từ "Hương Giang Idol" đến hoa hậu và cú vấp ở Miss Universe 2025

Hương Giang lần đầu được biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2012 và giành top 4, từ đó được gắn với nghệ danh Hương Giang Idol. Cô theo đuổi sự nghiệp ca hát, đăng quang Miss International Queen 2018 - giải thưởng cao nhất dành cho người chuyển giới trên thế giới và sau đó trở thành gương mặt hot của nhiều show thực tế hút khách. Chặng đường ấy không hề bằng phẳng, song chính những vấp ngã lại rèn cho cô tư duy của một người biết đứng lên từ thất bại.

Hương Giang sáng lập và điều hành Miss International Queen Vietnam - sân chơi cho cộng đồng người chuyển giới trong nước và thể hiện sự đa năng trong nhiều vai trò từ ca sĩ, hoa hậu, MC, giám khảo đến nhà sản xuất.

Hương Giang ở Miss Universe 2025.

Cuối năm 2025, sự kiện Miss Universe Vietnam chọn Hương Giang làm đại diện tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh gây chấn động giới yêu sắc đẹp trong và ngoài nước.

Cuộc thi quy tụ hơn 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, là một trong những mùa giải có sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Hương Giang để lại những dấu ấn tích cực về hình ảnh và truyền thông nhưng người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam góp mặt tại Miss Universe đã không được gọi tên vào top 30.

MGI All Stars 2026 - sân chơi phù hợp và thời điểm đúng

MGI All Stars do Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil sáng lập và công bố cuối năm 2025, cho phép thí sinh tự do đăng ký mà không cần thông qua đơn vị nắm bản quyền MGI trong nước, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia bao gồm người chuyển giới và phụ nữ đã kết hôn hoặc có con. Nói cách khác, đây là đấu trường Hương Giang có thể cạnh tranh sòng phẳng với những hoa hậu đến từ Miss Universe, Miss World, Miss Grand International, Miss International.

Ngày 26/5 trong phần phỏng vấn kín, Hương Giang cho biết hơn 1 thập kỷ qua đã xây dựng nền tảng vững mạnh trên nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, thời trang, sản xuất các chương trình truyền hình thực tế và cuộc thi sắc đẹp và tin rằng danh hiệu MGI All Stars chính là bàn đạp để tiếp tục những công việc đó ở tầm quốc tế.

Hương Giang trong đêm chung kết.

Bước vào 2 đêm bán kết, Hương Giang duy trì phong độ và thuộc nhóm thí sinh có điểm số cao nhất, với bộ váy đuôi cá đính kết pha lê cùng hiệu ứng cánh bướm tung bay tạo khoảnh khắc nổi bật trên sân khấu. Tất cả trang phục của Hương Giang đều có sự chuẩn bị đầu tư kỹ càng và có "chiêu" để thu hút sự chú ý, đảm bảo sự an toàn về điểm số bên cạnh lượng khán giả ủng hộ áp đảo và sở hữu lượng bình chọn lớn.

Những thành tích đó đạt được trong bối cảnh Hương Giang thi đấu ở tuổi 34, không phải thời điểm thể lực tốt khi chân sưng phù, giãn tĩnh mạch còn đối thủ phần lớn trẻ và có hình thể chuẩn mực hơn theo tiêu chí truyền thống.

Thay vì cạnh tranh trên địa hạt ngoại hình, Hương Giang thể hiện ở các khía cạnh kinh nghiệm, truyền thông và câu chuyện. Tại vòng ứng xử top 5, khi bốc trúng chính giám khảo Omar Harfouch đặt câu hỏi, Hương Giang trả lời bằng tiếng Anh tạo ấn tượng mạnh: "Tôi đến đây không chỉ đại diện cho vẻ đẹp. Tôi đại diện cho sự kiên cường và cho câu chuyện của mình - câu chuyện mà không ai trên sân khấu này có được. Tôi là người tiên phong, người mở cánh cửa cho lịch sử thi nhan sắc. Tôi đang đứng trong top 5, người chuyển giới đầu tiên trong top 5 từ trước đến nay".

Ván cờ dài - Hương Giang có được gì thực sự?

Danh hiệu á hậu 2 MGI All Stars mang lại cho Hương Giang điều quan trọng nhất lúc này - danh hiệu quốc tế được giành trong cuộc thi mà đối thủ của cô không phải là các hoa hậu chuyển giới mà là những gương mặt kỳ cựu đến từ nhiều đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới.

Đó là Gazini Ganados (Miss Universe Philippines 2019, top 20 Miss Universe), Tharina Botes (Miss World Thailand 2023), Yamilex Hernández (Cộng hòa Dominica, top 30 Miss Universe 2025), Faith Maria Porter (Ghana, Á hậu 3 Miss Grand International 2025) hay người đăng quang Vanessa Pulgarín (Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2025, top 12 Miss Universe 2025).

Hương Giang không chỉ trụ vững mà còn tiến vào top 3, trở thành đại diện châu Á duy nhất chen chân vào nhóm cạnh tranh vương miện.

Ở góc độ thương hiệu cá nhân, cô đã hoàn thành một bước tái định vị quan trọng. Nếu như trước đây Hương Giang được biết đến là "Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế" - danh xưng có phần giới hạn trong cộng đồng người chuyển giới và khán giả trong nước thì sau MGI All Stars 2026, cô là á hậu quốc tế.

Trong quá trình thi đấu, Hương Giang đã mang lại giá trị tài chính thiết thực cho chính cuộc thi. Việt Nam là cái tên được xướng lên trong phần trao giải World's Choice Award - giải thưởng dành cho thí sinh được khán giả toàn cầu bình chọn nhiều nhất và không phải ngẫu nhiên khi điều này xảy ra 2 lần, cả ở bán kết lẫn chung kết. Lực lượng fan đông đảo và trung thành của Hương Giang, cùng khả năng kích hoạt cộng đồng, chính là nguồn bình chọn và gián tiếp là nguồn thu mà bất kỳ nhà tổ chức nào cũng thèm muốn.

Điều này dẫn đến một góc nhìn quan trọng hơn về vị thế và mối quan hệ giữa Hương Giang và ông Nawat Itsaragrisil. Chủ tịch Miss Grand International là doanh nhân thực dụng và nhạy bén bậc nhất trong ngành nhan sắc. Format tính điểm 70% từ giám khảo và 30% từ bình chọn khán giả không chỉ là thiết kế thi đấu, đó là thiết kế kinh doanh, trao cho fan quyền tham gia trực tiếp vào kết quả, từ đó kích thích dòng tiền bình chọn chảy về từ các quốc gia có cộng đồng fan sắc đẹp mạnh.

Và Việt Nam rõ ràng là một trong những thị trường đóng góp tích cực nhất cho nguồn thu đó. Đây chính là điểm gặp nhau giữa 2 tư duy: Nawat hiểu rằng một cuộc thi cần những gương mặt có fandom, không chỉ có nhan sắc. Hương Giang biết mình cần một sân khấu quốc tế để chứng minh tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới. Cả 2 đều được "lợi" từ đây.

Hương Giang và ông Nawat Itsaragrisil sau chung kết MGI All Stars 2026.

Nawat xây dựng Miss Grand International từ một cuộc thi nhỏ năm 2013 thành 1 trong 4 đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới nhờ liên tục tạo ra những format mới giàu tính giải trí và thương mại. Hương Giang cũng là người đã tự mình dựng nên Miss International Queen Vietnam, sản xuất nhiều chương trình truyền hình thực tế ăn khách và vận hành thương hiệu cá nhân suốt hơn 10 năm trong một thị trường không hề dễ dàng. Khi MGI All Stars kết thúc, cơ sở để 2 bên ngồi lại bàn về những hợp tác sản xuất sâu hơn trong tương lai trên vị thế mới của những đối tác ngang hàng là hoàn toàn có cơ sở.

Ở tuổi 34, Hương Giang khép lại con đường thi hoa hậu không phải bằng một lần về đích trong im lặng như Miss Universe mà đã lật ngược ván cờ bằng sự chỉn chu có tính toán và sự thông minh nhanh nhạy vốn có để có một danh hiệu giành được sòng phẳng trên đấu trường chung với những đối thủ đẳng cấp trước hàng triệu khán giả.

Hơn cả một vương miện, cô mang về sau cuộc thi này là tầm ảnh hưởng được xác nhận ở quy mô quốc tế, một đối tác chiến lược tiềm năng tầm cỡ và vị thế của một người không còn cần sân chơi của người khác để chứng minh giá trị của mình.

