Chung kết MGI All Stars 2026 vừa diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật từng tạo dấu ấn tại các sân chơi sắc đẹp lớn tầm cỡ thế giới.

Chung cuộc, Vanessa Pulgarin đến từ Colombia trở thành hoa hậu, người đẹp Faith Maria Porter đến từ Ghana là á hậu 1. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Hương Giang, từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, giành ngôi á hậu 2.

Top 5 người đẹp nhất cuộc thi.

Sau đêm chung kết, trước sự có mặt của đông đảo truyền thông tại Thái Lan, Hương Giang chia sẻ đây không phải lần đầu cô gắn bó với sân khấu MGI. 6 tháng trước, Hương Giang từng có mặt tại cùng địa điểm tổ chức khi dự thi Miss Universe. Lần trở lại này, cô đến với quyết tâm rõ ràng hơn và ra về với tất cả những gì mình hướng đến.

Hương Giang lên ngôi Á hậu 2 MGI All Stars 2026.

"Tôi quay lại và biết mình đã đạt được mục đích ở cuộc thi này. Tôi chứng minh được thực lực, chứng minh được lý do vì sao phải quay lại, chứng minh đừng từ bỏ, đi đến cùng sẽ thành công. Tất cả những thông điệp quan trọng nhất tôi đã làm được. Tôi hoàn toàn hạnh phúc với kết quả này", Hương Giang chia sẻ.

Cô cũng bày tỏ quan điểm về kết quả cao nhất: "Giang nghĩ rằng Vanessa là phù hợp với cuộc thi". Đồng thời, cô khẳng định đây sẽ là điểm dừng cuối cùng trên hành trình thi nhan sắc khi không có ý định tham gia thêm bất kỳ cuộc thi nào nữa.

Top 3 của MGI All Stars 2026 (trái qua phải): Faith Maria Porter (Ghana) - Vanessa Pulgarin (Colombia) - Hương Giang (Việt Nam).

Điều khiến người đẹp xúc động nhất không phải vương miện mà là tình cảm của khán giả. "Không lời nói nào lúc này có thể diễn đạt được cảm xúc tôi muốn gửi tới khán giả vì quá to lớn. Tôi không biết làm thế nào để có thể báo đáp lại được tình cảm này", cô nghẹn ngào nói khi đông đảo người Việt có mặt tại khán phòng để cổ vũ cũng như theo dõi qua livestream và bình chọn cho cô với chi phí lên tới hàng tỷ đồng.

Về ý nghĩa của kết quả này, Hương Giang xúc động: "Có lẽ chưa từng có một người chuyển giới nào vào top 3 của một trong những cuộc thi quốc tế lớn nhất trên hành tinh như thế này. Tôi thấy vinh dự nhưng đến giờ phút này vẫn nghĩ giống như là một giấc mơ vậy, chưa dám tin là sự thật".

Hương Giang nhận giải - World's Choice Awards.

Trên sân khấu đêm chung kết, Hương Giang để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. Tại phần ứng xử top 5, trước câu hỏi về điều không ai có thể bắt chước, Hương Giang nhấn mạnh hành trình vượt qua định kiến: "Tôi ở đây không phải chỉ đại diện cho sắc đẹp mà còn là vì lòng kiên trì và kể câu chuyện của mình. Câu chuyện của tôi chắc chắn không ai trên sân khấu này có được".

Hương Giang cũng chính là chủ nhân giải thưởng World's Choice Awards - giải bình chọn của khán giả - 1 trong những danh hiệu phụ nhận được nhiều sự quan tâm tại cuộc thi năm nay.

MGI All Stars là đấu trường nhan sắc đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức, cho phép thí sinh tự do đăng ký mà không cần thông qua đơn vị nắm bản quyền MGI trong nước, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia bao gồm người chuyển giới và phụ nữ đã kết hôn hoặc có con.

Ảnh: MGI, video: DV