Trần Thành Vinh (2004), quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng, là sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Nam sinh tốt nghiệp sớm một kỳ với điểm tổng kết toàn khóa là 3.98/4.0, cao nhất trong đợt tốt nghiệp lần này.

Á khoa khối A00 của Hải Phòng mê tháo rời các món đồ chơi chạy bằng pin

“Em chỉ nghĩ điểm của mình sẽ nằm trong top điểm cao khi tốt nghiệp, không ngờ lại là đạt điểm cao nhất”, Vinh nói.

Cựu học sinh Trường THPT Vĩnh Bảo từng được biết tới là á khoa khối A00 của Hải Phòng, thuộc top đầu cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Khi ấy, Vinh đạt 29,35 điểm, trong đó môn Lý được 10 điểm tuyệt đối. Với kết quả này, nam sinh quyết định nộp hồ sơ vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thành Vinh tốt nghiệp sớm với điểm cao nhất Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Niềm yêu thích kỹ thuật của Vinh được bộc lộ rất sớm. Từ nhỏ, cậu bé thường tháo rời các món đồ chơi chạy bằng pin để quan sát các bảng mạch điện tử bên trong. “Em cảm thấy thích thú vì mọi thứ giống như một thành phố thu nhỏ”, Vinh nhớ lại.

Vào Bách khoa, Vinh càng được thỏa sức mày mò với đam mê này. Dẫu vậy, nam sinh cũng nhận ra rằng môi trường học tại đây khó và khắc nghiệt, vì thế Vinh sớm lên kế hoạch học tập nghiêm túc.

Ngay từ học kỳ đầu với các môn đại cương, Vinh duy trì thói quen chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Khi gặp vấn đề thắc mắc, nam sinh không ngần ngại hỏi thầy cô ngay. Sau mỗi buổi học, Vinh tự hệ thống lại kiến thức, làm bài tập đầy đủ, tìm thêm tài liệu để đào sâu vấn đề.

Vượt qua học kỳ đầu, Vinh nhận thấy “có chút thuận lợi” nên bắt đầu đặt mục tiêu cao hơn là tốt nghiệp bằng Xuất sắc. Việc tốt nghiệp sớm một kỳ cũng là do Vinh chủ động lên kế hoạch ngay từ những năm đầu.

Vinh là sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa. Ảnh: NVCC

Không “cày ngày, cày đêm”, Vinh cho biết cách học của mình qua 4,5 năm là duy trì nhịp độ đều đặn, ổn định. “Em thường học khoảng 2-3 giờ mỗi ngày nhưng tập trung cao, không để dồn đến sát kỳ thi mới ôn”, Vinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, nam sinh cũng duy trì nhóm học nhỏ từ 2-3 người để cùng trao đổi, tìm kiếm tài liệu và giải bài tập.

“Em không nghĩ mình quá nổi trội so với các bạn, nhưng bù lại là sự chăm chỉ và biết cách quản lý thời gian”, Vinh nói.

Muốn làm nghiên cứu gắn với doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm cụ thể

Dù thuận lợi trong học tập nhưng Vinh thừa nhận từng có giai đoạn mất phương hướng vì chưa xác định được con đường muốn đi. Vì thế đầu năm 2, nam sinh quyết định xin vào các lab nghiên cứu để “khám phá bản thân”.

Ban đầu, Vinh tham gia một lab về điều khiển, nhưng sau khoảng hai tháng nhận ra không phù hợp. “Khi đó em khá hoài nghi bản thân, nghĩ rằng mình không đủ năng lực thích nghi”, Vinh chia sẻ.

Sau một vài lần thử rồi chuyển hướng, Vinh quyết định xin vào lab vốn “nổi tiếng khó” về điện tử công suất. Sự thay đổi này đã giúp Vinh tìm thấy sự phù hợp, từ đó dần giảm bớt tự ti.

Quá trình nghiên cứu tại lab cũng đã giúp Vinh định hình rõ về hướng đi tương lai. Nam sinh xác định sẽ theo đuổi hướng nghiên cứu ứng dụng, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm có thể triển khai trong thực tế thay vì chỉ dừng ở các công bố học thuật.

“Em muốn làm nghiên cứu gắn với doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm cụ thể phục vụ đời sống”, Vinh chia sẻ.

Hiện tại, nam sinh nộp hồ sơ ứng tuyển vào một số vị trí kỹ sư nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử công suất. Song song với đó, Vinh cũng dự định học tiếp bậc thạc sĩ.

“Trước mắt, em muốn vừa làm việc thực tế để tích lũy kinh nghiệm, vừa học tiếp để phát triển, vững vàng chuyên môn”, tân thủ khoa đầu ra Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.