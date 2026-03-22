Học để giải đáp băn khoăn

Nguyễn Đăng Đạo hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore. Trước đó, chàng trai sinh năm 1996 từng theo đuổi 3 tấm bằng thạc sĩ ở những ngôi trường khác nhau.

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Đạo giành học bổng toàn phần chương trình Erasmus Mundus của Liên minh châu Âu cho bậc thạc sĩ, theo học ở 4 quốc gia. Sau đó, anh tiếp tục giành học bổng toàn phần và theo học bậc thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh và Viện Schwarzman của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Dù học ở ngôi trường nào, Đạo luôn duy trì thành tích xuất sắc như đạt GPA tuyệt đối chương trình Erasmus Mundus, giành giải thưởng học thuật Xuất sắc toàn Đại học Bắc Kinh hay đạt 4.0/4.0 khi học ở Đại học Thanh Hoa.

Dẫu vậy, Đạo cho rằng việc có nhiều bằng cấp không nhằm tăng lợi thế cạnh tranh mà là bước đệm vững chắc giúp anh theo đuổi hướng nghiên cứu về di sản và môi trường đô thị.

Cụ thể, tại Đại học Bắc Kinh, khi học về chính sách phát triển đô thị của Trung Quốc, anh càng muốn đào sâu khía cạnh môi trường trong lĩnh vực này.

Sau này, trò chuyện với một trưởng khoa ở Viện Schwarzman, Đạo nhận thấy Đại học Thanh Hoa rất mạnh về nghiên cứu đô thị và khí thải nên đã ứng tuyển vào chương trình thạc sĩ của trường để theo đuổi đam mê.

Cuối năm 2025, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Thanh Hoa, Đạo tiếp tục theo học tiến sĩ ngành Kiến trúc tại Đại học Quốc gia Singapore với học bổng toàn phần ASEAN. Anh theo đuổi hướng nghiên cứu phát triển đô thị có sự tham gia của người dân, nhằm kết nối tiếng nói cộng đồng với các nhà quy hoạch.

Dù học tập trong những môi trường cạnh tranh khốc liệt, Đạo không cảm thấy quá áp lực, ngược lại luôn hào hứng và thêm động lực học hỏi. “Ở những môi trường như vậy, tôi không chỉ được học từ những giáo sư hàng đầu thế giới mà còn học từ những người bạn cùng lớp đến từ nhiều quốc gia và có thế mạnh trong những lĩnh vực khác nhau. Chính sự đa dạng đó đã giúp tôi mở rộng tư duy và tiếp cận vấn đề theo hướng đa chiều hơn”, anh nói.

Nhưng để có thể tiến bộ, Đạo đánh giá yếu tố quan trọng nhất là sự chủ động. Ngay từ đầu mỗi học kỳ, anh thường dành thời gian “đọc vị” phong cách giảng dạy của từng giáo sư, từ đó điều chỉnh chiến lược học tập và cách viết bài cho phù hợp.

Tuần đầu, thường được gọi là “shopping week”, anh tham gia nhiều lớp khác nhau để chọn môn phù hợp, đồng thời đánh giá mức độ yêu cầu của từng giảng viên. Ngoài ra, Đạo chủ động trao đổi với các giáo sư trong những buổi tư vấn cá nhân hay khi ăn trưa ở căng tin để chia sẻ sâu hơn về học thuật và định hướng nghề nghiệp.

Anh cũng tích cực học hỏi từ bạn bè, sẵn sàng hợp tác với những người có thế mạnh khác mình để bổ sung kiến thức và kỹ năng nghiên cứu. Anh còn theo học những lớp chuyên sâu để bổ sung kiến thức ở lĩnh vực mới.

Muốn đi tới nhiều nơi

Trước khi bước vào hành trình học thuật quốc tế, Đạo từng theo học ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao vì thấy phù hợp với tính cách hướng ngoại, thích khám phá thế giới của mình.

Sau một thời gian làm việc ở các tổ chức quốc tế, Đạo nhận ra bản thân phù hợp hơn với những công việc mang tính chất cộng đồng, có thể đi đến nhiều nơi và tạo ảnh hưởng trực tiếp.

Bên cạnh việc học, Đạo tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Năm 2023, anh là đồng sáng lập của YUSEA (Young Urbanists of Southeast Asia) - mạng lưới gồm hơn 300 sinh viên và học giả trẻ từ khắp nơi trên thế giới, chia sẻ sự quan tâm đến phát triển đô thị bền vững.

Trong ba năm, Đạo và các cộng sự đã tổ chức nhiều sự kiện để tạo ra những đối thoại và giải pháp đổi mới đô thị ở Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Singapore, ASEAN Sustainable Urbanization Forum (Malaysia), Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia. Ngoài ra, anh còn là đại biểu trẻ tham dự các hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc trong hai năm 2024 và 2025.

Tính đến nay, chàng trai sinh năm 1996 đã đến hơn 50 quốc gia trên khắp châu lục và trở thành diễn giả tại nhiều diễn đàn.

Đạo nhìn nhận, ngày càng nhiều người trẻ Việt chủ động và có hoài bão vươn ra thế giới. Các bạn tự trang bị những kỹ năng cần thiết như học thêm nhiều ngôn ngữ để mở ra các cơ hội về nghề nghiệp, nghiên cứu hoặc đơn giản là giúp bản thân hoà nhập tốt hơn và hiểu thêm về đất nước mình sinh sống.

Từng trải qua cảm giác “bỏ lỡ” khi sống ở nhiều quốc gia nhưng không hiểu ngôn ngữ bản địa, Đạo khuyến khích người trẻ đầu tư nghiêm túc cho việc học ngoại ngữ. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng ngoại ngữ chỉ là “tấm vé vào cửa”.

Người trẻ vẫn cần trang bị thêm nhiều yếu tố cốt lõi khác như năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy phản biện và khả năng nghiên cứu độc lập. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa và tinh thần hợp tác cũng đóng vai trò then chốt.

“Điều quan trọng nhất là hiểu được bản thân muốn theo đuổi điều gì và kiên trì với lựa chọn đó. Tôi tin rằng nếu năng lực đủ tốt, thái độ làm việc nghiêm túc và chủ động sẽ có thể hoà nhập trong các môi trường học thuật quốc tế”, Đạo chia sẻ.