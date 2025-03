Nợ 500 triệu, bật khóc nhớ giai đoạn khắc nghiệt

- Trở lại với album và MV "Continuum", chị thấy thế nào?

Tôi thấy khỏe, cuối cùng cũng làm được rồi! (cười) Hiệu ứng, những số liệu đạt được đến giờ đã vượt ngoài mong đợi, thậm chí vài bên đã liên hệ mời show.

Dù vậy, tôi còn nhiều việc phải lo, nhất là khoản nợ. Quản lý sợ tôi áp lực nên giấu chuyện này nhưng tôi có thể tính nhẩm số tiền khoảng 400-500 triệu đồng.

- 10 năm sau Vietnam Idol, chị vẫn giữ được sự hồn nhiên của ngày ấy hay đang cố tỏ ra mình vẫn ổn?

Tôi là dân miền Tây, tính hồn nhiên từ nhỏ. Trong cuộc sống, nhiều khía cạnh tôi tự thấy không thông minh lắm, thậm chí ngờ nghệch.

Hồi thi Vietnam Idol 2015 xong, có người quen book show tôi với cát-sê 1 triệu đồng. Hồi trước ở Cần Thơ, tôi hát 5-6 bài được 500 nghìn đồng, cứ nghĩ bây giờ được 1 triệu/bài lời rồi. Tôi vô tư báo tin vui cho thầy Thanh Bùi, thầy cười phá lên, nói: "Em ơi, em phải được hơn như vậy chứ".

Ca sĩ J.ADE trong buổi gặp phóng viên VietNamNet.

Sau show đó, tôi được thầy giới thiệu quản lý, nhận book show. Một năm đầu sau cuộc thi tôi có show liên tục, nhiều tiền gửi về quê cho mẹ sửa nhà.

Sau 1 năm sống trong màu hồng, mọi thứ dần trở thành màu đen. Lượng show giảm đến khi không ai mời nữa.

Năm 2018, tôi dọn nhà mấy lần, từ căn hộ 8 triệu đồng/tháng xuống 1 căn phòng nhỏ chỉ 2,5 triệu/tháng ở gần đảo Khỉ, Cần Giờ - cách chỗ đi làm 2,5 tiếng đi xe máy.

Phòng đó yên tĩnh, sáng có gà gáy, trưa có heo kêu. Trải tấm nệm ra đã gần hết diện tích. Đỉnh điểm khó khăn, tôi phải xin tiền mẹ. Bà ở quê gom vàng dành dụm lâu nay đem bán, chuyển cho con gái. Cầm tiền của mẹ, tôi khóc. Tôi chưa bao giờ dám nói với mẹ: "Con thất bại rồi". (khóc)

Hồi nhỏ, thấy con gái mê văn nghệ, mẹ nói tôi không xinh, không đủ xuất sắc làm ca sĩ đâu. Nhưng suốt giai đoạn khó khăn nhất, mẹ chưa từng cằn nhằn dù chỉ 1 câu. Tất cả đều là: "Cố lên con! Mẹ tin con".

J.ADE rơi nước mắt khi nhắc đến mẹ

Suốt tháng đó, tôi hầu như ăn mì gói. Mẹ phải kho thịt, kho cá... đóng thành nhiều hộp gửi lên cho tôi bỏ tủ lạnh ăn dần.

Đó là lúc tôi đánh mất sự hồn nhiên lẫn tự tin, trở nên cộc cằn và làm tổn thương người quen. Tôi hét với chị quản lý: "Chị kiếm show cho em đi, em khó khăn lắm rồi".

Lúc tôi cùng thầy Thanh sáng tác bài đầu tiên - Dream girl, thầy muốn tôi quay MV, phát hành nó để biết thị trường ngoài kia như thế nào. Thầy kêu lên list những hạng mục cần chi, sau này trả lại hoặc không cũng được.

Sau những thăng trầm, tôi chọn hồn nhiên để dễ sống hơn.

Làm giáo viên lương 40 triệu/tháng

- Vì sao chị theo nghề dạy hát?

Lúc khó khăn nhất, thầy Thanh đề nghị tôi thi lấy chứng chỉ tại Trinity College London để về dạy tại Học viện Âm nhạc và trình diễn nghệ thuật Soul.

Kết quả, tôi thi đạt 98 điểm Grade 8 khiến thầy Thanh vô cùng bất ngờ. Đầu năm 2019, tôi bắt đầu công việc dạy thanh nhạc, duy trì đến nay.

Ngoài Học viện Soul, tôi nhận dạy thanh nhạc riêng vài học viên. Nếu dạy hết công suất cả trong và ngoài trường, thu nhập khoảng 30-40 triệu đồng/tháng.

J.ADE cảm thấy như được "sống" khi hát trên sân khấu.

- Chị nói yêu nghề dạy nhưng vẫn giữ hợp đồng diện cộng tác với trường, có mâu thuẫn?

Tôi luôn đặt nghề ca sĩ ở vị trí cao nhất trong tim mình. Mỗi lần thấy thầy Thanh đưa micro xuống, khán giả hát theo: "Where do we go...", tôi lại khao khát được như vậy.

Giáo viên là nghề phụ nhưng tình yêu tôi dành cho công việc không hề ít. Ban đầu, tôi dạy với mục đích kiếm tiền mưu sinh, không ngờ càng dạy càng say, yêu nghề hơn. Niềm vui đôi khi rất đơn giản như chứng kiến các em nhỏ từ rụt rè đến tự tin lên sân khấu hát, thể hiện bản thân.

- Ca sĩ, giáo viên lại còn sáng tác, chị có ôm đồm?

Tôi học sáng tác vì không có tiền mua nhạc. Bài Câu trả lời đang tạo hiệu ứng tốt được tôi viết từ một người bạn mình yêu đơn phương nhiều năm.

Tôi bắt đầu để ý bạn từ lớp 8, khi ấy bạn học lớp 9. Bạn coi tôi là bạn thân nhưng tôi thì không. Vì yêu, tôi chấp nhận làm cái thùng rác để bạn tâm sự chuyện tình cảm, giúp bạn sửa thư tình. Khoảng năm 2011-2012, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình, bạn lại từ chối phũ phàng.

J.ADE sống tốt hơn nhờ công việc dạy hát.

- Hiện tại, chị sống sao?

Nhờ dạy nhạc, cuộc sống của tôi tốt hơn. Tôi hiện sống trong một căn hộ ở Nhà Bè, chắc phải còn trả góp rất lâu mới có nhà.

Tôi hài lòng với những gì đang có. Ngày trước, tôi dao động 89-91kg, có lần đang hát bị người ta hét lên: "Đi xuống đi con mập". Để giảm cân, tôi vào phòng gym 8 tiếng/ngày, ăn uống không khoa học.

Trong 1 năm, tôi giảm còn 50kg nhưng cứ hát xong là ói, thậm chí xỉu. Khi có dấu hiệu mất giọng, tôi đành phải ăn lại, hiện tại giữ mức 65-70kg.

Thỉnh thoảng coi lại clip trả lời phỏng vấn hồi Vietnam Idol, tôi thấy mình sau 10 năm vẫn hồn nhiên, chỉ chững chạc hơn chút nhờ tuổi tác. Nhưng có khi cứ vụng về vậy lại được người xung quanh thương.

Ảnh, clip: NVCC