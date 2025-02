J.ADE - nghệ danh cũ là Bích Ngọc, Á quân Vietnam Idol 2015 - chính thức trở lại với album và MV mới.

Album Continuum lấy cảm hứng từ khái niệm "continuum spectrum" hay "quang phổ liên tục", gồm 12 bài hát chia thành 2 đĩa The Sun (Mặt trời) và The Moon (Mặt trăng).

Trong đó, đĩa The Moon gồm 8 bài hát xoay quanh cảm xúc chìm sâu trong tuyệt vọng của tình yêu không được hồi đáp: 12 giờ đêm, Liar, Show me love (kết hợp Thanh Bùi), Người dưng, i'm not her, Quên, Ai đúng ai sai, Mine. Đĩa The Sun là bước chuyển mình với những cảm xúc trong trẻo, cao thượng và tươi sáng: I wish, Dù chỉ một giờ, Tháng 12, Tình yêu ơi, Câu trả lời.

Hai đĩa với tên Mặt trăng, Mặt trời tượng trưng cho thời gian và vòng tuần hoàn liên tục của sự sống, từ đêm tối sang ngày mới, từ nỗi buồn chìm sâu tới sự tỉnh thức, tích cực.

Nối tiếp album là MV Continuum visual harmony dài 7 phút, kết hợp 9 bài hát trong album do Quân Nguyễn đạo diễn hình ảnh, SlimV hòa âm còn Tùng Monkey làm hiệu ứng thị giác.

Qua sản phẩm, J.ADE ẩn ý chia sẻ về hành trình 12 năm hoạt động âm nhạc từ sinh viên năm 2 Trường Đại học Kiến trúc TPHCM chạm tới ngôi vị Á quân Vietnam Idol 2015 đến một ca sĩ, nhạc sĩ hiện tại.

"12 năm theo đuổi âm nhạc, 10 năm là Á quân Vietnam Idol, tôi vẫn luôn trân trọng mọi cơ hội được hát. Một hành trình rất dài mà tôi không ngừng tự học hỏi, khám phá và tìm ra lối đi phù hợp", ca sĩ xúc động chia sẻ.

Thời mới bước ra từ Vietnam Idol 2015, J.ADE "nửa nốt nhạc bẻ đôi không biết", sau này được Thanh Bùi dạy bài bản mới tập tành sáng tác.

Nhiều giai đoạn, cô chỉ còn 500 nghìn đồng trong túi, không có tiền mua bài hát, nhờ khả năng sáng tác mới có thể duy trì sự nghiệp đến hôm nay.

Tại sự kiện, ca sĩ Thanh Bùi được chú ý bởi vẻ ngoài thon gọn, nhuận sắc sau biến cố lớn trong đời. Anh tự hào về học trò - J.ADE, nói đồng hành cô vì "thấy một giọng hát quá đẹp như vậy mà không đào tạo gì thì hơi thiếu trách nhiệm".

Anh nhận xét: "Mỗi lần nghe J.ADE hát, lời ca và giai điệu như thấm sâu vào tâm hồn. Đó là thứ âm nhạc làm dịu mát tình cảm còn giọng hát thực sự 'bom tấn'. Ngoài đời, J.ADE giản dị và hồn nhiên lắm".

J.ADE song ca cùng thầy - ca sĩ Thanh Bùi

