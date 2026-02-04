Từ sàn diễn thời trang đến những tấm poster dưới nắng California

Cộng đồng người Việt tại Mỹ mới đây không khỏi xôn xao khi hình ảnh nam vương Hoàng Phi Kha xuất hiện với vai trò người đi dán poster quảng bá cho sân khấu kịch Nụ cười vàng. Nhiều khán giả bất ngờ nhận ra anh tại các khu chợ, nhà hàng, tiệm nail ở California và không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi lớn trong cuộc sống của Hoàng Phi Kha.

Nam vương Hoàng Phi Kha.

Hoàng Phi Kha từng là nam vương, người mẫu và diễn viên nổi tiếng trong nước. Anh xuất hiện thường xuyên trên các sàn diễn thời trang lớn nhỏ, đồng thời ghi dấu ấn qua loạt phim như Điệp vụ chân dài, Bảy tuần làm dâu, Tráng sĩ phòng nha. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển mạnh, năm 2024 anh bất ngờ quyết định gác lại mọi thứ để sang Mỹ định cư.

Chia sẻ với VietNamNet, Hoàng Phi Kha thẳng thắn kể về những ngày đầu bước chân đến xứ người. Anh cho biết việc đi dán poster không phải nghề nghiệp chính mà là cách hỗ trợ sân khấu Nụ cười vàng do danh hài Hoài Tâm và một người bạn đạo diễn thành lập.

Hoàng Phi Kha giải thích rằng kịch nói tại cộng đồng người Việt ở Mỹ vẫn còn mới mẻ, không phổ biến như tại Việt Nam nên toàn bộ diễn viên đều phải cùng nhau hỗ trợ quảng bá từ livestream, đăng bài trên mạng xã hội đến việc đi dán poster trực tiếp.

Hoàng Phi Kha thường quay clip hài với Thúy Nga:

Ngoại giao từng tiệm nail, quán ăn để xin dán một tờ poster

Kể với VietNamNet, Hoàng Phi Kha tự mình đi khắp nơi, từ chợ, siêu thị, tiệm ăn, quán cà phê, tiệm nail đến cả các cột điện để dán poster. Anh phải khéo léo ngoại giao với từng chủ cửa hàng, nhiều nơi là những người đã biết anh từ trước, để được phép dán quảng bá cho vở diễn.

"Nhiều nhà hàng hay quán ăn, tiệm tóc, tiệm nail hay các siêu thị biết tôi nên khi tôi ngỏ lời muốn dán poster để quảng bá về vở diễn, họ sẽ dễ đồng ý", anh chia sẻ.

Hoàng Phi Kha bên Thúy Nga và NSƯT Bảo Quốc

Nam vương thổ lộ cảm thấy bình thường khi bị người quen nhận ra vì văn hóa tại Mỹ rất khác Việt Nam. Tại Mỹ, việc nghệ sĩ làm những công việc bình thường được mọi người tôn trọng, không ai quan tâm hay đánh giá vì luôn tôn trọng những sự khác biệt.

Anh cũng thẳng thắn thừa nhận bị sốc văn hóa giai đoạn đầu mới sang Mỹ. Tại Việt Nam, anh chỉ cần tập trung vào nghệ thuật, mọi việc khác đều có quản lý và trợ lý lo. Qua Mỹ, Hoàng Phi Kha phải tự làm hết mọi thứ, thậm chí còn làm những công việc ngoài nghệ thuật để kiếm sống. Anh nhấn mạnh ở Mỹ, việc đóng phim, đóng kịch hay đi diễn thời trang không nhiều như Việt Nam nên nghệ sĩ nào cũng đều có công việc riêng để kiếm tiền.

Nghẹn ngào khi thấy nam vương phải cầm xấp poster

Trong một buổi livestream, danh hài Hoài Tâm chia sẻ việc thành lập và quản lý sân khấu kịch Nụ cười vàng nhằm duy trì kịch nói trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Anh cho biết dịp Tết năm nay, sân khấu sẽ công diễn nhiều vở kịch, trong đó nổi bật là Chuyện tình Bangkok với sự tham gia của Thúy Nga và Hoàng Phi Kha.

Danh hài Hoài Tâm (thứ 2 từ bên phải).

Hoài Tâm cho biết cả ê-kíp đã phải tập luyện suốt gần 2 tháng cho vở diễn quy mô với 16 diễn viên tham gia. Danh hài Thúy Nga cũng tạm gác công việc buôn bán, liên tục quảng bá chương trình và chấp nhận nhiều chi phí để có thể toàn tâm cho sân khấu.

Khi nghe Hoàng Phi Kha kể về việc phải tự tay đi dán poster khắp nơi, danh hài Hoài Tâm nói: "Tôi thực sự biết ơn anh chị em nghệ sĩ như Thúy Nga, Hoàng Phi Kha và cả các bạn diễn viên trẻ, hậu đài. Một mình tôi không thể làm được gì. Một nam vương, người mẫu mà phải cầm cả xấp poster đi dán, tôi rất đau lòng".

Không hối tiếc, không xấu hổ vì con đường đã chọn

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Hoàng Phi Kha vẫn giữ thái độ lạc quan và không hề cảm thấy xấu hổ hay hối tiếc về quyết định của mình. Hoàng Phi Kha khẳng định những người thực sự yêu quý mình không phải vì danh xưng nam vương hay diễn viên mà vì chính con người và tính cách của anh.

"Tôi nghĩ là mọi người yêu quý vì tôi là Hoàng Phi Kha, là tính cách của mình chứ không phải là mình là nam vương hay người mẫu, diễn viên. Dù tôi làm bất cứ công việc gì, người nào thật sự yêu quý sẽ ủng hộ thôi", anh tâm sự với VietNamNet.

Hoàng Phi Kha khi còn sống và làm việc ở Việt Nam.

Nam vương cũng bày tỏ công việc là sự lựa chọn và giúp anh kiếm tiền để giúp đỡ gia đình, bản thân và những người mình yêu quý nên không xấu hổ hay sợ sự đánh giá của ai.

Về tương lai, Hoàng Phi Kha chia sẻ nếu may mắn có cơ hội quay về Việt Nam và tiếp tục làm nghệ thuật sẽ rất vui. Nếu không may mắn, anh cũng thấy bình thường. Anh nhấn mạnh những thứ mình muốn hay lựa chọn phải có trách nhiệm và phải vui với quyết định đó mới thành công được.

Hoàng Phi Kha và hoa hậu Ngọc Châu trong sự kiện ở Việt Nam:

Ảnh: NVCC