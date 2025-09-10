Ba thập kỷ kiên trì với sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Trong ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Abbott luôn tiên phong trong việc giới thiệu những công nghệ tiên tiến, góp phần nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tháng 6 vừa qua, Abbott lần đầu tiên giới thiệu đến cộng đồng trải nghiệm thực tế ảo tích hợp trong hiến máu tình nguyện tại chuỗi sự kiện hiến máu tình nguyện tại TP.HCM và Hà Nội. Các trải nghiệm tương tác thực tế ảo như trồng cây trong khu vườn kỹ thuật số hay khám phá vũ trụ giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác thoải mái cho người hiến máu, giúp thu hút cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ tham gia hiến máu thường xuyên. Sáng kiến này là minh chứng cho cam kết của Abbott trong việc thúc đẩy chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng các giải pháp sáng tạo, đồng thời góp phần đảm bảo nguồn máu an toàn cho cấp cứu và điều trị.

Người tham gia hiến máu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo do Abbott triển khai lan tỏa thông điệp hiến máu vì cộng đồng.

Trong lĩnh vực tim mạch, Abbott đã đưa đến Việt Nam nhiều công nghệ đột phá. Những công nghệ như stent phủ thuốc XIENCE, chụp cắt lớp quang học (OCT) và hệ thống Ensite X trong điều trị rối loạn nhịp tim đang được giới chuyên môn đánh giá cao về độ chính xác và hiệu quả điều trị.

Một sáng chế đột phá của Abbott là Amplatzer Piccolo Occluder, giúp bác sĩ đóng lỗ hổng trong trái tim của trẻ sơ sinh nặng chỉ từ 700g mà không cần phẫu thuật. Thiết bị hỗ trợ tâm thất trái HeartMate 3 (LVAD) của Abbott cũng đã được cấy ghép thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mở ra hy vọng sống cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Sáng chế đột phá Amplatzer Piccolo Occluder của Abbott là thiết bị hỗ trợ bác sĩ đóng lỗ hổng trong trái tim của trẻ sinh non và trẻ sơ sinh mà không cần phẫu thuật

Abbott cũng đã mang đến Việt Nam giải pháp MitraClip giúp điều trị hở van hai lá mà không cần phẫu thuật mở, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. MitraClip đã được giải thưởng Prix Galien USA 2020 vinh danh là Công nghệ Y khoa Tiên tiến nhất.

Thiết bị MitraClip giúp điều trị hở van hai lá mà không cần phẫu thuật

Trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị, Abbott không ngừng đổi mới để nâng cao hiệu quả chăm sóc y tế. Thông qua hệ thống xét nghiệm toàn diện Alinity, tích hợp từ sinh hóa, miễn dịch, huyết học đến phân tử, Abbott tự động hóa quy trình xét nghiệm, tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian chẩn đoán. Nhờ đó, bác sĩ có thể đưa ra quyết định điều trị nhanh chóng, phù hợp và hiệu quả hơn, góp phần cải thiện kết quả điều trị cho người bệnh.

Định hình tương lai chăm sóc sức khỏe: từ quản lý bệnh mạn tính đến giải pháp dinh dưỡng

Không chỉ tập trung vào công nghệ y khoa, Abbott còn phát triển các giải pháp chăm sóc bệnh mạn tính và dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Năm 2021, công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu này mang đến Việt Nam hệ thống đo và theo dõi đường huyết liên tục (CGM) FreeStyle Libre. FreeStyle Libre không chỉ cung cấp chỉ số glucose (đường huyết) toàn diện trong 14 ngày liên tục mà còn dự đoán cả sự thay đổi đường huyết dựa trên thông tin về kết quả và xu hướng dao động đường huyết được ghi nhận trong 8 giờ gần nhất. Nhờ đó, người mắc đái tháo đường có thể điều chỉnh lối sống và bác sĩ có thể đưa ra quyết định điều trị tốt hơn, giúp giảm nguy cơ biến chứng. FreeStyle Libre đã thay đổi cuộc sống của khoảng 6 triệu người tại hơn 60 quốc gia, và được giải thưởng Prix Galien Golden Jubilee 2022 vinh danh là "Công nghệ Y khoa tiên tiến nhất trong 50 năm qua”.

FreeStyle Libre đã giúp khoảng 6 triệu người trên thế giới quản lý đái tháo đường tốt hơn

Đối mặt với thách thức suy dinh dưỡng, Abbott đã phát triển nhiều giải pháp cải thiện dinh dưỡng toàn diện, từ các nghiên cứu khoa học đến ứng dụng thực tiễn. Trong bối cảnh Việt Nam thuộc nhóm nước có tốc độ già hóa dân số cao nhất thế giới, Abbott tập trung vào giải pháp duy trì khối cơ và tăng cường miễn dịch cho người trưởng thành, một phần thiết yếu trong quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Đặc biệt tại Việt Nam, mặc dù tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi đã giảm còn 19,6% vào năm 2020, tốc độ cải thiện chậm dưới 1% mỗi năm kể từ 2015 cho thấy nhu cầu cấp thiết về các giải pháp mới, dựa trên khoa học. Abbott đã đồng hành cùng Hội Nhi khoa Việt Nam triển khai Chương trình Cải thiện Chất lượng Dinh dưỡng (QIP), xây dựng hướng dẫn khoa học về sàng lọc và can thiệp dinh dưỡng, đồng thời cập nhật công cụ đánh giá tăng trưởng cho các chuyên gia y tế, góp phần xây nền tảng sức khỏe vững chắc cho thế hệ tương lai.

Ngoài ra, Abbott cũng cung cấp các giải pháp dinh dưỡng toàn diện, từ hỗ trợ kiểm soát đái tháo đường, tăng cường miễn dịch, phát triển trí não, đến chăm sóc trẻ sinh mổ có hệ miễn dịch yếu – giúp trẻ có khởi đầu khỏe mạnh ngay từ những năm đầu đời.

Không dừng lại ở sản phẩm, Abbott còn chú trọng phát triển kiến thức y học và cộng đồng chăm sóc sức khỏe. Trong suốt hành trình phát triển tại Việt Nam, Abbott đã xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược đa dạng, từ Bộ Y tế Việt Nam đến APEC, tập trung vào các sáng kiến y tế bao gồm an toàn thực phẩm, sức khỏe bà mẹ và dinh dưỡng lâm sàng. Đặc biệt, Abbott phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức các chương trình đào tạo y tế chuyên sâu về sức khỏe phụ nữ, từ mãn kinh đến lạc nội mạc tử cung.

Abbott tin rằng nền tảng cho một tương lai phát triển bền vững chính là sức khỏe. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ cải thiện sức khỏe cho 3 tỷ người trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tổng đầu tư từ Abbott và Quỹ Abbott cho các chương trình dinh dưỡng, điều trị bệnh mạn tính, đào tạo y tế và nâng cao nhận thức cộng đồng đã vượt 280 tỷ đồng.

Ông Douglas Kuo - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động của Abbott tại Việt Nam: "Chúng tôi cam kết nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và sáng kiến nhằm tạo dựng một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho người dân Việt Nam".

