Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trên thị trường nhà ở Việt Nam

Thị trường nhà ở Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình: người mua không chỉ tìm kiếm diện tích hay vị trí, mà quan tâm nhiều hơn đến công năng, cảm xúc sống và tính bền vững. Sự thay đổi này kéo theo đòi hỏi cao hơn về thiết kế, nơi mỗi bản vẽ không chỉ đẹp, mà phải thực sự đúng và phù hợp.

Tuy nhiên, không ít gia đình vẫn gặp cảnh bản vẽ một đằng, thi công một nẻo; công trình hoàn thiện không đáp ứng nhu cầu, vượt ngân sách hoặc thiếu sự kết nối với chủ nhân. Nhiều chủ đầu tư chia sẻ, họ bị cuốn vào vòng xoáy của những mẫu thiết kế công nghiệp, dễ gây ấn tượng trên giấy nhưng lại xa rời thực tế sử dụng.

Nguyên nhân không nằm ở việc thiếu các đơn vị thiết kế, mà ở chỗ thị trường còn thiếu những đội ngũ thật sự thấu hiểu khách hàng và đồng hành trọn vẹn từ ý tưởng đến thi công.

Xuất phát từ trăn trở đó, anh Nguyễn Việt Anh đã xây dựng thương hiệu cá nhân “Anh Biết Tuốt Design” - hệ thống kênh chia sẻ kiến thức thiết kế, thi công nhà ở với hơn 3 triệu lượt theo dõi và hơn 600 triệu lượt xem mỗi năm.

Anh Biết Tuốt Design chia sẻ kiến thức dễ hiểu, dễ ứng dụng. Ảnh NVCC

Điểm khác biệt là “Anh Biết Tuốt Design” luôn cố gắng chia sẻ những nội dung có tính thực tế, dễ hiểu, giàu tính ứng dụng, giúp người Việt có thêm kiến thức để tự tin khi xây hoặc cải tạo nhà. Các chủ đề như bố trí mặt bằng, chọn vật liệu, xử lý ánh sáng, tối ưu công năng, kiểm soát ngân sách… đều được trình bày ngắn gọn, dễ tiếp cận. Không chỉ là mẹo vặt, những chia sẻ của anh dần tạo thành một thư viện hướng dẫn, giúp hàng nghìn gia đình tự tránh được các rủi ro tốn kém.

“Mỗi ngôi nhà là một cơ thể sống, có tính cách riêng, không thể sao chép”, anh Nguyễn Việt Anh khẳng định. Đây không chỉ là triết lý chuyên môn mà còn là kim chỉ nam xuyên suốt trong việc đào tạo đội ngũ và xây dựng cộng đồng của anh.

ABT Homes biến tư duy thành công trình

Không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, anh Nguyễn Việt Anh còn dẫn dắt Công ty Cổ phần ABT Homes thành một đơn vị thi công có quy trình chuẩn hóa và đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp. Đây là bước đi nhằm hiện thực hóa những giá trị mà “Anh Biết Tuốt Design” theo đuổi.

“Tại ABT Homes, mọi bản thiết kế bắt đầu từ việc lắng nghe lối sống của gia chủ, số lượng thành viên, thói quen sinh hoạt, cảm xúc mong muốn và khả năng tài chính. Kiến trúc sư không chỉ tạo ra bản vẽ đẹp, mà còn đảm bảo công năng và cảm xúc sống lâu dài. Công ty tuyệt đối không tái sử dụng mẫu, coi việc sao chép là điều cấm kỵ”, đại diện ABT Homes cho biết.

Với Anh Biết Tuốt Design và ABT Homes, thiết kế bắt đầu từ việc lắng nghe

“Chúng tôi luôn hỏi làm sao để công trình vừa thẩm mỹ vừa tiện nghi? Làm sao để gia chủ tận hưởng không gian sống của mình một cách trọn vẹn?”, anh Nguyễn Việt Anh chia sẻ.

Quy trình minh bạch, cam kết chất lượng

Theo đại diện ABT Homes, công ty sở hữu đội ngũ kỹ thuật riêng, quản lý chặt chẽ từ khảo sát, triển khai đến nghiệm thu và bảo hành. Nhờ đó, các bản vẽ không bị biến dạng khi đưa vào thi công, đồng thời chi phí được kiểm soát tối đa.

Thiết kế nội thất của ABT Homes

Khách hàng trong suốt quá trình làm việc luôn được cung cấp bản vẽ chi tiết, bảng dự toán minh bạch, tiến độ rõ ràng. Mô hình này giúp giảm thiểu rủi ro, tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến và đem lại sự yên tâm.

“Nhiều khách hàng tìm đến ABT Homes sau khi theo dõi “Anh Biết Tuốt Design” vì sự đồng điệu trong tư duy. Họ nhận được không chỉ một thiết kế đẹp, mà còn một đội ngũ thấu hiểu và sáng tạo. Chính sự gắn kết giữa kênh chia sẻ kiến thức và doanh nghiệp thi công đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng hiếm có trên thị trường”, đại diện ABT Homes cho biết thêm.

Anh Biết Tuốt Design và ABT Homes đồng hành cùng cộng đồng

Bên cạnh các dự án dân dụng, ABT Homes còn tham gia nhiều công trình cộng đồng, góp phần nâng tầm chuẩn mực thẩm mỹ và chất lượng sống. Việc đồng hành cùng các hoạt động xã hội từ hội thảo chuyên ngành, các buổi tư vấn miễn phí cho người trẻ muốn xây nhà, cho đến các dự án không gian công cộng cho thấy khát vọng của doanh nghiệp trong việc lan tỏa giá trị bền vững.

“Điều tôi mong muốn là khách hàng sống thoải mái trong chính ngôi nhà của mình suốt 10 - 15 năm tới, không phải cảm giác như đang ở nhà của ai khác”, anh Nguyễn Việt Anh khẳng định.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, ABT Homes chọn hướng đi bền vững: đầu tư vào chất lượng dịch vụ, quy trình minh bạch và phát triển đội ngũ lấy khách hàng làm trung tâm. Triết lý này giúp công ty không chỉ đứng vững mà còn tạo dấu ấn riêng trong ngành thiết kế, thi công nhà ở Việt Nam.

Bích Đào