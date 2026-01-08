Thông qua loạt thỏa thuận hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực Sức khỏe - Giáo dục - Môi trường, ACB khẳng định cùng cộng đồng kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội giai đoạn 2025-2030.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB và ông Trần Thành Long - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đại diện ký kết hợp tác.

Ngày 18/12, ACB tổ chức “Lễ ký kết hợp tác cộng đồng trong các lĩnh vực sức khỏe - giáo dục - môi trường”. Các thỏa thuận bao gồm chương trình hỗ trợ bệnh nhi ung thư, học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó, chương trình cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” dành cho tân sinh viên và hoạt động bảo tồn động vật hoang dã.

Theo đó, các thoả thuận phản ánh một định hướng xuyên suốt của ACB là bước vào giai đoạn phát triển mới - nơi chiến lược kinh doanh và trách nhiệm xã hội được thiết kế đồng thời, bổ trợ lẫn nhau, hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng và cho chính sự bền vững của ngân hàng.

Chia sẻ về định hướng này, ông Phạm Phú Ngọc Trai - Cố vấn chiến lược Phát triển bền vững của ACB - HĐQT ACB (Nguyên Chủ Tịch PepsiCo - Indochina) cho biết: “Phát triển bền vững không chỉ là làm điều tốt cho xã hội, mà là cách doanh nghiệp xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn cho chính mình. Mô hình tạo giá trị chung (CSV) giúp doanh nghiệp nhìn các vấn đề xã hội như một phần của chiến lược phát triển, nơi lợi ích của cộng đồng và lợi ích của doanh nghiệp không tách rời mà song hành cùng nhau.”

Ở lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, ACB lựa chọn đồng hành cùng nhóm dễ bị tổn thương nhất là trẻ em mắc ung thư. Thông qua chương trình “Hành trình Hy vọng” hợp tác với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, ngân hàng hỗ trợ chi phí điều trị và các nhu cầu thiết yếu cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hướng đến giảm tải gánh nặng cho cả gia đình và hệ thống y tế.

Trong lĩnh vực giáo dục, ACB coi đây là một hình thức đầu tư xã hội dài hạn. Các chương trình như học bổng ACB - Saigon Times Foundation và cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” kết hợp với Báo Tuổi trẻ được thiết kế nhằm giúp học sinh, sinh viên vượt qua rào cản tài chính trong những giai đoạn quan trọng của hành trình học tập, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB và Bà Trần Thị Ngọc Huệ - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Saigon Times Foundation đại diện ký kết hợp tác.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB và ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ đại diện ký kết hợp tác hai bên.

Ở lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học, ACB tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai ESG tại Việt Nam. Từ chương trình “Gần Lại O” hơn một thập kỷ trước đến các hoạt động bảo vệ rừng, khôi phục nguồn nước và bảo tồn động vật linh trưởng hiện nay, ACB cho rằng bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ nền tảng ổn định dài hạn của nền kinh tế. Với sự hỗ trợ của ACB và các đối tác, Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam tập trung vào các hoạt động hỗ trợ chăm sóc và cứu hộ động vật hoang dã, bảo tồn các loài nguy cấp, đồng thời phối hợp với các tổ chức chuyên môn thực hiện các hoạt động và tăng cường nhận thức của cộng đồng để bảo vệ môi trường rừng và các hệ sinh thái tự nhiên.

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB và ông Hà Thăng Long - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam đại diện ký kết hợp tác

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB nhấn mạnh: “Niềm tin chỉ có thể gây dựng bằng những điều tử tế, nhất quán và minh bạch. Với ACB, tạo ra giá trị cho xã hội không tách rời khỏi mục tiêu phát triển của ngân hàng, mà chính là nền tảng để chúng tôi phát triển bền vững hơn trong dài hạn.”

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB chia sẻ tại sự kiện

Theo đại diện ACB, mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung (CSV) giúp ngân hàng tiếp cận trách nhiệm xã hội một cách hệ thống hơn. Thay vì các hoạt động rời rạc, từng chương trình đều được gắn với chiến lược dài hạn, có đối tác chuyên môn và cơ chế đánh giá tác động cụ thể. Cách tiếp cận này cho phép ACB vừa đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cộng đồng, vừa củng cố nền tảng ổn định cho chính hoạt động kinh doanh.

Trong những năm gần đây, ACB liên tục triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng trên cả nước, đặc biệt trong các giai đoạn khó khăn do thiên tai và biến động kinh tế. Ngân hàng đã tham gia các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ tái thiết sau bão lũ tại nhiều địa phương, đồng thời triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, góp phần khơi thông dòng vốn và hỗ trợ phục hồi sản xuất - kinh doanh.

Những nỗ lực này đã giúp ACB được ghi nhận trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2025, cùng các đánh giá tích cực từ tổ chức độc lập về tính minh bạch và hiệu quả triển khai chiến lược ESG.

Trong giai đoạn tới, ACB cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung, tích hợp sâu hơn các yếu tố xã hội và môi trường vào hoạt động kinh doanh, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về các hoạt động phát triển bền vững của ACB tại Báo cáo phát triển bền vững năm 2024 của ACB:

https://acb.com.vn/nha-dau-tu/acb-bao-cao-phat-trien-ben-vung

(Nguồn: ACB)