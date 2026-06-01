Trong thông báo phát đi liên quan đến sự việc xảy ra tại Trung tâm thương mại (TTTM) AEON Mall Long Biên ngày 7/6, Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam (AEON MALL Việt Nam) và Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) đã ghi nhận các ý kiến phản hồi từ khách hàng.

Theo đó, chiều ngày 9/6, doanh nghiệp này đã chủ động gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với khách hàng để lắng nghe đầy đủ những chia sẻ của khách hàng về sự việc.

AEON chân thành xin lỗi vì nhận định không chính xác của nhân viên về sản phẩm của khách hàng, đồng thời thừa nhận quá trình rà soát nội bộ xác nhận rằng khách hàng thanh toán đầy đủ tất cả các sản phẩm đã mua tại trung tâm thương mại.

“Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc về sự bất tiện và lo lắng đã gây ra cho quý khách hàng và gia đình do sự nhầm lẫn này cũng như cách xử lý không phù hợp của chúng tôi, xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo và giám sát”, AEON nêu và chưa đề cập hình thức xử lý nhân viên liên quan.

Công ty này cũng chỉ nói khách hàng đã tiếp nhận lời xin lỗi và đồng ý các giải pháp khắc phục mà công ty đề xuất, song không nói chi tiết giải pháp đó là gì.

Hiện trường vụ tranh cãi trước trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Ảnh cắt từ clip

Sáng cùng ngày, AEON cho biết đang làm việc với khách hàng liên quan để trực tiếp gửi lời xin lỗi. Trong thông báo, AEON cũng gửi lời xin lỗi tới toàn thể khách hàng và cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt cũng như những lo ngại phát sinh từ vụ việc.

Doanh nghiệp đặc biệt ghi nhận các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên, đồng thời cho rằng một số hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp có thể đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan, mua sắm.

AEON cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành rà soát nội bộ và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh các nội dung được phản ánh.

Theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, khi cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng số 8 của AEON Mall Long Biên để đặt taxi, chị được hai người tiếp cận và đề nghị làm việc liên quan đến nghi vấn thất thoát hàng hóa.

Theo chị N., dù đã xuất trình hóa đơn mua hàng và đề nghị kiểm tra tại chỗ, sự việc vẫn khiến các con chị hoảng sợ. Sau khi đối chiếu hàng hóa với hóa đơn, phía nhân viên không phát hiện bất thường và đã xin lỗi. Chị N. đề nghị các bên liên quan trích xuất camera, làm rõ diễn biến sự việc.