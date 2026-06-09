Liên quan vụ người phụ nữ tố bị 2 người đàn ông chặn lại, "quy chụp" ăn cắp đồ ở siêu thị AEON Mall Long Biên (phường Long Biên, Hà Nội), sáng 9/6, AEON Việt Nam đã đưa ra phản hồi chính thức.

Theo đó, doanh nghiệp "xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách và gia đình vì những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có trong sự việc ngoài ý muốn vào tối ngày 7/6".

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Đại diện AEON cũng gửi lời xin lỗi tới toàn thể khách hàng và cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt cũng như những lo ngại phát sinh từ vụ việc, đặc biệt là các phản ánh liên quan đến thái độ và tác phong của nhân viên.

Phía AEON cũng cho biết đã và đang khẩn trương rà soát, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh đối với những nội dung được phản ánh.

Trao đổi với PV VietNamNet sáng 9/6, lãnh đạo UBND phường Long Biên cho biết các đơn vị chức năng đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền bài viết kèm video của một phụ nữ tên N. phản ánh việc bị vu khống, xúc phạm danh dự tại AEON Mall Long Biên, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, chị cùng hai con nhỏ đi ra khu vực cổng siêu thị để đặt taxi. Khi đang đi qua bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị 2 nam thanh niên áp sát, chặn lại với lý do "ăn cắp đồ".

Chị N. cho biết tại thời điểm tiếp cận, hai người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện. Một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù chị khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường, khiến hai cháu nhỏ hoảng sợ.

Chỉ đến khi chị N. hô hoán và nhiều người xung quanh chú ý, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh.

Sau đó, túi đồ của chị được kiểm tra tại chỗ và đối chiếu với hóa đơn. Người phụ nữ cho biết nhóm người trên không phát hiện bất kỳ sản phẩm nào thừa. Sau khi kiểm tra, nhóm người này đã trả lại túi đồ cho chị N. rồi rời đi.

Chị N. cho rằng việc bị nghi ngờ, bị "xô đẩy" và "yêu cầu lên xe" khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự của bản thân cũng như tâm lý của các con. Chị đề nghị các bên liên quan kiểm tra camera, làm rõ vụ việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.