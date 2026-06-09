Liên quan đến vụ người phụ nữ tố bị nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên quy chụp ăn cắp, sáng 9/6, trung tâm thương mại này đã chính thức gửi lời xin lỗi tới khách hàng và gia đình gặp phải sự việc.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Doanh nghiệp cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng và cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt, đặc biệt là các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên. Aeon cho biết đang khẩn trương rà soát và phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh vụ việc.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Long Biên cho biết các đơn vị chức năng đang làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, theo phản ánh của chị N., tối 7/6, khi cùng hai con nhỏ rời siêu thị, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên chặn lại với lý do nghi lấy cắp hàng hóa. Chị cho biết những người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện nhưng vẫn yêu cầu ba mẹ con về công an phường, dù chị đã xuất trình hóa đơn mua hàng.

Chỉ sau khi chị hô hoán, một người mới xuất trình thẻ và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau khi kiểm tra túi đồ, đối chiếu hóa đơn và không phát hiện sai phạm, nhóm người này trả lại đồ cho chị N. rồi rời đi.

Cho rằng sự việc ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và tâm lý của các con, chị N. đề nghị kiểm tra camera, làm rõ vụ việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.

Dấu hiệu nhân viên an ninh vượt quá quyền hạn

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, nhận định cách ứng xử của nhân viên an ninh trong vụ việc có dấu hiệu vượt quá giới hạn quyền hạn được pháp luật cho phép, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Theo luật sư, nhân viên bảo vệ, an ninh tại trung tâm thương mại không phải là cơ quan tiến hành tố tụng, không phải lực lượng công an và không có quyền tự ý kết luận một cá nhân thực hiện hành vi trộm cắp khi chưa có căn cứ xác thực.

Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2015 đều bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm và uy tín của công dân.

Theo phản ánh, sau khi kiểm tra hóa đơn và hàng hóa, phía an ninh không phát hiện bất kỳ vi phạm nào. Nếu nội dung này được cơ quan chức năng xác minh là đúng, việc quy chụp khách hàng là người trộm cắp khi chưa có chứng cứ rõ ràng có thể bị xem là hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín.

Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Các Điều 584 và 592 cũng quy định người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác gây thiệt hại phải bồi thường và bù đắp tổn thất tinh thần.

Tuy nhiên, luật sư cũng khẳng định doanh nghiệp có quyền bảo vệ tài sản và áp dụng các biện pháp kiểm tra khi có dấu hiệu nghi ngờ. Dù vậy, mọi hoạt động kiểm tra phải bảo đảm khách quan, thận trọng, tôn trọng quyền con người và không được biến sự nghi ngờ thành kết tội.

Theo luật sư, nếu kết quả xác minh cuối cùng cho thấy không có hành vi trộm cắp xảy ra, khách hàng có quyền yêu cầu đơn vị quản lý trung tâm thương mại và các cá nhân liên quan công khai xin lỗi, cải chính thông tin, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được hậu quả thực tế phát sinh.

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, quyền lợi của doanh nghiệp và khách hàng cần được bảo vệ song song. Việc chống thất thoát hàng hóa là cần thiết, nhưng không thể đánh đổi bằng danh dự, nhân phẩm và các quyền dân sự cơ bản của người tiêu dùng.