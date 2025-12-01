Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện Aeon Việt Nam thực hiện nghi thức khởi động dự án TTTM Aeon Mỹ Tho

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Aeon Việt Nam phát biểu tại buổi lễ: “Với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, chúng tôi tin rằng dự án TTTM Aeon Mỹ Tho không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương mà dự kiến tạo ra hơn 1.000 việc làm mới, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao của tỉnh Đồng Tháp và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của khu vực.”

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Aeon Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Diệu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Việc khởi động TTTM Aeon Mỹ Tho là một sự kiện có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển thương mại, dịch vụ hiện đại và tăng cường phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng kỳ vọng Aeon Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương để xây dựng kế hoạch đưa các sản phẩm, đặc biệt là các đặc sản nông nghiệp của tỉnh, tham gia vào chuỗi cung ứng của toàn bộ hệ thống Aeon”.

Ông Nguyễn Thành Diệu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ tại buổi lễ

TTTM Aeon Mỹ Tho sở hữu vị trí chiến lược trên trục giao thông huyết mạch gồm Quốc lộ 1A, Quốc lộ 30, tuyến N2, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giúp kết nối thuận tiện với TP.HCM và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây sẽ là TTTM quy mô vừa, đóng vai trò dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển của Aeon tại khu vực Mekong.

Với tổng diện tích sàn lên đến 51.543 m², cùng bãi đỗ xe rộng rãi, sức chứa gần 310 xe hơi và 1.290 xe máy, Aeon Mỹ Tho được kỳ vọng sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm và vui chơi giải trí của người dân.

Nằm tại cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp từ lâu được biết đến là vùng đất gắn bó mật thiết với thiên nhiên và hệ thống sông nước. Lấy cảm hứng từ tinh thần phát triển hài hòa và đổi mới đó, thiết kế của TTTM Aeon Mỹ Tho sử dụng các đường nét tuyến tính và hình khối trong nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản (origami), thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt và hiện đại.

Các mặt đứng sinh động và hệ mái vạt góc cạnh mạnh mẽ trong thiết kế tòa nhà gợi lại những nếp gấp nhịp nhàng của origami, trong khi hiệu ứng ánh sáng ban đêm làm nổi bật thêm nét đô thị và đương đại của trung tâm. TTTM Aeon Mỹ Tho hướng đến trở thành biểu tượng mới của tỉnh và khu vực lân cận - điểm đến kết nối tương lai với Đồng bằng Sông Cửu Long, thể hiện sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa địa phương và nhịp sống đô thị hiện đại.

TTTM Aeon Mỹ Tho có tổng vốn đầu tư lên tới 1.000 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2027

Tập đoàn Aeon xác định Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược trọng điểm để đẩy mạnh đầu tư và đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam lên hơn ba lần so với hiện tại.

Mỗi TTTM Aeon được đưa vào hoạt động không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình mở rộng đầu tư tại Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết của Aeon Việt Nam trong việc mang đến sản phẩm và dịch vụ chất lượng với mức giá hợp lý và phong cách sống hiện đại cho người dân địa phương. Đồng thời, Aeon tích cực hợp tác với nhiều đối tác thuê, nhà cung cấp, cùng kiến tạo không gian mua sắm “một điểm đến”, phong phú, hiện đại và giàu trải nghiệm cho khách hàng. Thông qua đó, Aeon kỳ vọng nâng tầm phong cách sống của khách hàng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và chung tay kiến tạo cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc của cộng đồng địa phương.

