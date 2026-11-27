Theo Anphabe, tối 18/11, Aeon Việt Nam tăng 2 bậc lên Top 8 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 (khối doanh nghiệp lớn), ghi dấu 4 năm liên tiếp doanh nghiệp giữ Top 1 ngành bán lẻ/bán sỉ/thương mại và lọt Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn.

Aeon Việt Nam chính thức vươn lên Top 8 trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 - khối doanh nghiệp lớn, tăng 2 bậc so với năm 2025.

Sức hút thương hiệu tuyển dụng của Aeon Việt Nam giữa làn sóng mở rộng bán lẻ và chuỗi cung ứng

Dựa trên khảo sát hơn 70.000 người đi làm và sinh viên toàn quốc do Anphabe thực hiện, tỷ lệ nhân sự cân nhắc ứng tuyển và xem Aeon Việt Nam là nơi làm việc lý tưởng cao gấp hơn 4 lần mức trung bình ngành. Người đi làm đánh giá cao doanh nghiệp với cơ hội làm việc và học hỏi cùng lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, minh bạch, trong khi sinh viên ghi nhận Aeon Việt Nam là doanh nghiệp đa quốc gia có chính sách hỗ trợ học tập tốt.

Tập đoàn Aeon xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu, dành khoảng 60% tổng ngân sách đầu tư tại khu vực ASEAN cho Việt Nam, kéo theo nhu cầu mở rộng đội ngũ trên nhiều lĩnh vực và địa bàn.

Nhu cầu này mở ra cơ hội nghề nghiệp ở hai hướng. Thứ nhất, sự hiện diện sâu rộng của Aeon tại các tỉnh thành tạo điều kiện thuận lợi để nhân sự địa phương phát triển sự nghiệp bền vững ngay tại nơi sinh sống và làm việc, thay vì phải dịch chuyển về các thành phố lớn. Thứ hai, các trung tâm phân phối tại hai miền cũng mang đến cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng cho người lao động.

Aeon hiện diện sâu rộng tại nhiều tỉnh thành, tạo điều kiện để nhân sự địa phương xây dựng và phát triển sự nghiệp bền vững ngay tại nơi sinh sống và làm việc

Chính sách đào tạo bài bản - Nền tảng giữ chân và phát triển đội ngũ từ bên trong

Kiên định với định vị "Nơi làm việc bền vững", Aeon Việt Nam triển khai mô hình "kiềng ba chân" kết nối chặt chẽ giữa Đối tác Nhân sự (HRBP), Bộ phận Skill Development (huấn luyện viên là giám đốc trung tâm, chuyên gia nội bộ trực tiếp làm nghề và dạy nghề) và Học viện Aeon (Aeon Academy - kết nối đào tạo trong nước, quốc tế và chương trình đào tạo lãnh đạo châu Á của Tập đoàn).

Nhân sự được trải nghiệm đa dạng hoạt động đào tạo, với các khóa học được thiết kế theo từng cấp bậc từ Nhà bán lẻ lãnh đạo tương lai (Retail Trainee), Đào tạo nghiệp vụ thu mua (MD Training) đến các chương trình đào tạo có chứng nhận quốc tế từ Mỹ, châu Âu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp áp dụng chính sách tài trợ 50% học phí cho các khóa học bên ngoài như MBA, tiếng Nhật, tiếng Anh cùng các kỹ năng chuyên môn và quản lý.

Tại Aeon Việt Nam, đào tạo là phúc lợi bền vững nhất mà doanh nghiệp mang tới cho nhân sự

Văn hóa minh bạch, trao quyền và thúc đẩy sáng kiến nội bộ

Aeon Việt Nam xây dựng văn hóa khai vấn (Coaching Culture) như một kỹ năng quan trọng trong quản lý, khi người lãnh đạo biết đồng hành và khai mở năng lực của nhân viên.

Bên cạnh đó, thông qua các cuộc thi nội bộ như Đề án cải tiến - Best Practice, nhân viên được khuyến khích chủ động đổi mới, chia sẻ sáng kiến và kinh nghiệm từ những công việc hằng ngày.

Hàng tháng, nhân sự được cập nhật và làm rõ các chính sách hoặc chiến lược mới trực tiếp từ Ban Giám đốc, góp phần đảm bảo tính minh bạch trong thông tin để mỗi nhân viên đều cảm thấy được tôn trọng và đồng hành cùng quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thường xuyên khuyến khích nhân viên chủ động đổi mới và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn thông qua các hoạt động thi đua nội bộ.

Thành tích Top 8 toàn thị trường và 4 năm dẫn đầu ngành bán lẻ là sự ghi nhận cho định hướng đầu tư dài hạn vào con người, tiếp thêm động lực để Aeon Việt Nam thực hiện cam kết: Nuôi dưỡng chất riêng - Sự nghiệp tỏa sắc.

Aeon Việt Nam hiện tiếp tục nhận hồ sơ cho các vị trí toàn thời gian và bán thời gian tại các điểm bán trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết và các cơ hội nghề nghiệp, vui lòng truy cập các kênh tuyển dụng chính thức của Aeon Việt Nam tại website và các kênh tuyển dụng chính thức của doanh nghiệp.

(Nguồn: Aeon Việt Nam)