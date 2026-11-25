Khách hàng ngày càng khắt khe với trải nghiệm dịch vụ, trong khi bất động sản nằm trong nhóm ngành có điểm hài lòng thấp hơn mức trung bình toàn thị trường.

Khách hàng ngày càng khắt khe với trải nghiệm

Theo Báo cáo Trải nghiệm khách hàng Việt Nam 2027 (Vietnam CX Report 2027) do SOI.Pro phối hợp với CafeBiz công bố ngày 25/11, mức độ trưởng thành về trải nghiệm khách hàng (CX) của doanh nghiệp Việt Nam chỉ tăng nhẹ, từ 3 điểm năm 2025 lên 3,05 điểm trên thang 5 điểm.

Một trong những kết quả đáng chú ý là bất động sản nằm trong nhóm ngành có mức độ hài lòng của khách hàng thấp hơn mặt bằng chung. Cùng nhóm này còn có ngành y tế.

Trong khi đó, thời trang, mẹ và bé, điện máy là những ngành ghi nhận mức độ hài lòng cao nhất. Điểm hài lòng trung bình của người tiêu dùng trên toàn thị trường đạt 7,53 điểm, tăng nhẹ so với mức 7,45 điểm của năm 2025.

Theo bà Lê Thị Thương, Phó Tổng Giám đốc CTCP SYCA (SOI.Pro), khi phân tích sâu hơn theo thu nhập, nhóm nghiên cứu nhận thấy khách hàng có thu nhập càng cao thì càng có xu hướng khắt khe trong đánh giá trải nghiệm.

Xét theo độ tuổi, mức độ hài lòng có xu hướng đi theo đường cong chữ U. Nhóm dưới 24 tuổi và trên 55 tuổi có xu hướng dễ hài lòng hơn, trong khi nhóm từ 35-44 tuổi là nhóm khắt khe nhất.

Một vấn đề khác được báo cáo chỉ ra là thời gian chờ đợi và tốc độ phục vụ. Có tới 15/18 ngành được khảo sát phản ánh thời gian chờ lâu là trở ngại lớn trong trải nghiệm khách hàng. Đây cũng là vấn đề cần được các doanh nghiệp chú ý khi rà soát quy trình phục vụ.

Công bố Báo cáo Trải nghiệm khách hàng Việt Nam 2027 (Vietnam CX Report 2027) ngày 25/11. Ảnh: C.B

Ở góc độ doanh nghiệp, Vietnam CX Report 2027 cho thấy mức độ trưởng thành về trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam mới đạt 3,05/5 điểm, tăng nhẹ so với mức 3 điểm năm 2025. Đáng chú ý, 44,6% doanh nghiệp vẫn ở hai cấp độ nền tảng thấp nhất và chưa có doanh nghiệp nào đạt cấp độ dẫn dắt.

Báo cáo cũng chỉ ra vai trò quan trọng của lãnh đạo trong việc triển khai trải nghiệm khách hàng. Có 32,8% doanh nghiệp lựa chọn cam kết và sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo là yếu tố quan trọng nhất để triển khai CX thành công. Ngược lại, 29,7% cho biết lãnh đạo thiếu cam kết là một rào cản.

Trong khi đó, đầu tư vào hệ thống và công cụ chỉ được 2,8% doanh nghiệp lựa chọn là yếu tố quan trọng nhất.

Theo bà Thương, với phần lớn doanh nghiệp đang ở giai đoạn xây nền, yếu tố thúc đẩy lớn nhất nằm ở quản trị thay vì công cụ.

“Điều này có nghĩa doanh nghiệp chưa nên quá tập trung đầu tư công nghệ hay AI khi nền tảng dữ liệu và năng lực con người chưa đủ vững chắc. Nếu thiếu những nền tảng này, các khoản đầu tư công nghệ rất dễ trở nên lãng phí”, bà Thương nói.

Doanh nghiệp đầu tư công nghệ, chưa chắc khách hàng hài lòng

Khoảng cách giữa hiệu quả vận hành và trải nghiệm thực tế của khách hàng cũng được đại diện Ngân hàng SHB chia sẻ tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó Tổng Giám đốc SHB, cho biết ngân hàng đã triển khai dự án số hóa quy trình mở tài khoản, đưa khoảng 85% giao dịch mở tài khoản lên kênh số. Dự án giúp tiết kiệm 65% thời gian thực hiện giao dịch và giảm khoảng 1-3% chi phí bình quân.

Nếu xét trên góc độ vận hành, đây là kết quả tích cực. Tuy nhiên, khi đánh giá hành trình mở tài khoản trên kênh số, SHB nhận thấy chỉ khoảng 80% khách hàng tự hài lòng với giao dịch; 20% còn lại vẫn gặp khó khăn, phải ra quầy hoặc chuyển sang cách thực hiện khác.

Như vậy, cứ 10 khách hàng thì có 2 người chưa thể hoàn tất hành trình như mong muốn. Theo bà Phương, doanh nghiệp thường tối ưu từng công đoạn, trong khi khách hàng đánh giá toàn bộ hành trình. Những vấn đề doanh nghiệp lựa chọn cải thiện chưa chắc đã là điều khách hàng thực sự quan tâm.

Vì vậy, SHB bổ sung các chỉ số trải nghiệm khách hàng bên cạnh chỉ số kinh doanh và vận hành, như tỷ lệ khách hàng tự thực hiện giao dịch, tỷ lệ cần hỗ trợ và mức độ hài lòng với quy trình.

Ngân hàng cũng áp dụng nguyên tắc “Chuẩn rồi mới chuyển”, tức chuẩn hóa, tinh gọn quy trình trước khi đưa lên môi trường số, loại bỏ những bước không tạo ra giá trị cho khách hàng.

Ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc CTCP MISA, cho rằng doanh nghiệp trước hết phải lắng nghe khách hàng đầy đủ, sau đó lựa chọn đúng vấn đề cần giải quyết và tổ chức thực thi. AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, nhận diện những phản hồi lặp lại, nhưng không thể thay thế việc doanh nghiệp thực sự lắng nghe và hành động.

Theo ông Quang, yếu tố quyết định còn nằm ở văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm. Những cam kết phục vụ cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, trong đó thái độ không đúng mực và thất hứa với khách hàng là những điều không thể xem nhẹ.

Từ những hạn chế trên, báo cáo đề xuất doanh nghiệp tiếp cận trải nghiệm khách hàng theo hướng thực dụng, bắt đầu từ những vấn đề cụ thể thay vì đầu tư nguồn lực quá lớn để xây dựng một hệ thống hoàn hảo.

Bốn hướng hành động được khuyến nghị gồm lựa chọn một hành trình khách hàng để cải thiện; kết nối chỉ số trải nghiệm với vận hành và tài chính; nâng cao tốc độ, tính đúng đắn, chính xác; đồng thời xem xét mô hình quản trị khách hàng tập trung.