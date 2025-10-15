Ngày 10/10/2025 tại Trung tâm sự kiện Forevermark (Hà Nội), Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa Kỹ thuật Việt Nam (AES Việt Nam) phối hợp AVEVA - Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phần mềm thiết kế và quản lý công nghiệp - tổ chức Lễ công bố đối tác chiến lược AES - AVEVA.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình hợp tác giữa hai đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất, quản lý và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang lan rộng và tác động sâu sắc đến nhiều ngành nghề.

Ông Iqbal Singh (AVEVA) và ông Nguyễn Ngọc Văn Thành (AES Việt Nam) tại lễ công bố hợp tác chiến lược

Dự buổi lễ có hơn 100 khách mời là lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật và kỹ sư đến từ các lĩnh vực thiết kế, thi công tổng thầu EPC, năng lượng, cơ khí chế tạo và xây dựng công nghiệp.

Định hướng hợp tác chiến lược và 3 giải pháp công nghệ nổi bật

Trong khuôn khổ chương trình, AES Việt Nam và AVEVA đã công bố định hướng hợp tác chiến lược dài hạn, đồng thời giới thiệu 3 giải pháp công nghệ nổi bật đang được các tập đoàn hàng đầu thế giới ứng dụng rộng rãi:

AVEVA Engineering (E3D): Nền tảng thiết kế 3D tiên tiến, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai dự án, tối ưu hóa quá trình thiết kế - thi công với độ chính xác cao, đồng thời quản lý dữ liệu hiệu quả theo thời gian thực.

Process Simulation: Công cụ mô phỏng quy trình sản xuất, cho phép doanh nghiệp dự báo trước các tình huống vận hành, tối ưu hiệu suất và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất.

RIB (CostX/CX): Giải pháp quản lý chi phí và lập dự toán dự án, nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp đang trong giai đoạn mở rộng quy mô hoặc chuyển đổi số.

Khách mời và đại diện AES Việt Nam - AVEVA chụp ảnh lưu niệm

AES Việt Nam - Tư vấn và triển khai giải pháp công nghiệp toàn diện

Đại diện AES Việt Nam cho biết, AES định hướng trở thành trung tâm tư vấn triển khai công nghệ công nghiệp hàng đầu Việt Nam, giúp doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả và bền vững. Việc hợp tác cùng AVEVA là bước đi chiến lược trong quá trình phát triển hệ sinh thái giải pháp công nghiệp toàn diện, bao gồm: Phần mềm công nghiệp (CAD/CAM/CAE, PLM); Giải pháp Nhà máy thông minh (Smart Factory, IIoT, MES/MOM, APS); Tự động hóa sản xuất và thiết bị công nghiệp; Công nghệ in 3D tiên tiến; Dịch vụ kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Đại diện AVEVA và RIB trao đổi và chụp ảnh trước thềm Lễ công bố hợp tác

Với hơn 14 năm kinh nghiệm trong tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ cho ngành công nghiệp Việt Nam, AES Việt Nam hiện là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu như Intel, Stratasys, Rockwell Automation, HMS…và nay là AVEVA.

AVEVA là tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Vương quốc Anh, tiên phong cung cấp các nền tảng kỹ thuật số trong thiết kế, mô phỏng, quản lý và vận hành công nghiệp. AVEVA đang phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, hàng hải, chế tạo và xây dựng hạ tầng, giúp khách hàng tối ưu hóa quy trình, tăng hiệu suất và phát triển bền vững.

Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ tiên tiến của AVEVA và kinh nghiệm triển khai thực tế của AES Việt Nam hứa hẹn mang lại những giải pháp linh hoạt, hiệu quả và phù hợp nhất với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0.

Đặc biệt, việc AES - AVEVA hợp tác chiến lược không chỉ thể hiện cam kết hợp tác dài hạn giữa hai bên, mà còn là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành công nghiệp Việt Nam. Theo đó, mở ra cơ hội chuyển giao tri thức quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt rút ngắn khoảng cách công nghệ và từng bước đạt chuẩn quốc tế trong thiết kế, vận hành và quản lý dự án công nghiệp.

