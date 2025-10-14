Trình bày tờ trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp hiện hành quy định về Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh và giao Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, quản lý, phân bổ và sử dụng quỹ này.

Tuy nhiên, tại Kết luận số 158, Bộ Chính trị chỉ đạo thiết lập quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh độc lập và không trùng nội dung chi với Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh, với các cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro, có thể đầu tư mạo hiểm vào các hoạt động liên quan nhằm xây dựng công nghiệp an ninh.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng.

Cụ thể, Quỹ công nghiệp quốc phòng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Quốc phòng quản lý để hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, có tính mới, rủi ro cao hoặc nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Công an quản lý để đầu tư, hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án, hoạt động, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh.

Thể chế quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho hay, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên chưa có quy định về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Tại Kết luận số 158, Bộ Chính trị chỉ đạo việc hình thành Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt thuộc Bộ Công an, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài CAND có nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ để tổ chức nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm công nghiệp an ninh.

Đồng thời, Bộ Chính trị định hướng cụ thể về 5 nhóm, chuyên ngành sản phẩm, dịch vụ trọng tâm của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất bổ sung về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, trong đó quy định về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, hạt nhân tổ hợp, thành viên tham gia.

Theo dự thảo luật, Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, hoàn chỉnh, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, hiện đại hoá các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh.

Trọng tâm là sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an toàn, an ninh mạng; sản phẩm, dịch vụ công nghiệp dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn quốc gia; sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, công cụ hỗ trợ, quân trang ngành công an; phương tiện tuần tra trên tuyến ven biển, tuyến sông; sản phẩm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; sản phẩm công nghệ sinh học....

Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia cũng có nhiệm vụ làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi, chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; huy động nguồn lực quốc gia phát triển công nghiệp an ninh; nghiên cứu, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ dân sinh, chuyển giao công nghệ phù hợp cho công nghiệp dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia nhằm thể chế quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới. Ảnh: Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị rà soát các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh cho đầy đủ hoặc quy định khái quát để bảo đảm tính linh hoạt.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định cụ thể về “Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh quốc gia” hoặc giao Chính phủ quy định cụ thể về Hội đồng này.

Về hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, Ủy ban cũng đồng ý với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị làm rõ trình tự, thủ tục về hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Về thành viên tham gia Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, có ý kiến đề nghị phân biệt giữa trách nhiệm của thành viên tham gia Tổ hợp công nghiệp an ninh và doanh nghiệp thực hiện hợp đồng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh.