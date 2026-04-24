Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết không chỉ giúp U17 Việt Nam lần thứ 4 lên ngôi vô địch Đông Nam Á, mà còn tạo tiếng vang lớn trên bình diện châu lục.

Ngay sau trận đấu, fanpage chính thức của AFC Asian Cup đã đăng tải thông điệp chúc mừng đầy ấn tượng dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam được AFC ca ngợi hết lời sau chức vô địch ấn tượng - Ảnh: AFC

Trang chủ AFC viết: “U17 Việt Nam – Nhà vô địch Đông Nam Á! Một hành trình xứng đáng cho những chiến binh trẻ”, kèm theo đó là loạt hình ảnh đẹp ghi lại khoảnh khắc đăng quang đầy cảm xúc của đội bóng áo đỏ. Những bức ảnh từ các pha ăn mừng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khu vực.

Thông điệp của AFC không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình ấn tượng của U17 Việt Nam. Đội bóng trẻ đã thể hiện phong độ thuyết phục xuyên suốt giải đấu, vượt qua những đối thủ mạnh như U17 Australia ở bán kết trước khi đánh bại U17 Malaysia ở trận đấu cuối cùng.

Chức vô địch lần thứ 4 giúp U17 Việt Nam trở thành đội giàu thành tích nhất lịch sử giải, khẳng định vị thế số một Đông Nam Á. Sự ghi nhận từ AFC càng tiếp thêm động lực để các cầu thủ trẻ hướng tới những mục tiêu lớn hơn tại sân chơi châu lục trong tháng 5 tới.

