Video Văn Dương nâng tỷ số lên 3-0 cho U17 Việt Nam
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Quý Vương (11'), Văn Dương (45'+5, 54')
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Malaysia
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách.
U17 Malaysia: Adam, Amsyar, Muqri, Fareez, Aniq, Fazryel, Dini, Muzakif, Muslim, Yusuf, Aqif
90'+5
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 3-0 dành cho U17 Việt Nam trước U17 Malaysia. Thầy trò HLV Roland lập kỷ lục khi lần thứ tư vô địch U17 Đông Nam Á.
90'+4
Fareez bên phía U17 Malaysia phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Ngọc Sơn ở rìa vòng cấm. Trọng tài chính sau đó phải tham khảo VAR và hủy thẻ đỏ của cầu thủ áo vàng.
90'
Hiệp hai có 3 phút bù giờ.
85'
Dù dẫn trước với cách biệt 3 bàn nhưng U17 Việt Nam vẫn duy trì lối chơi tấn công, chứ không hề kéo đội hình về chơi phòng thủ.
78'
U17 Malaysia tiếp tục lép vế hoàn toàn trước U17 Việt Nam, đội bóng áo vàng rất muốn tấn công để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng không thể làm gì trước khả năng kiểm soát tốt thế trận của Văn Dương và các đồng đội.
67'
Vẫn đang là một thế trận trên cơ hoàn toàn của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia. Đội bóng áo vàng không thể tổ chức lên bóng, số ít lại dễ dàng bị hàng thủ U17 Việt Nam bẽ gãy.
59'
Aqif bên phía U17 Malaysia may mắn thoát thẻ đỏ (chỉ phải nhận thẻ vàng) khi chơi xấu, phạm lỗi từ phía sau đối với cầu thủ U17 Việt Nam.
54'
Văn Dương lập cú đúp
Thêm một pha tấn công bài bản của U17 Việt Nam bên cánh phải, bóng được Trí Dũng căng ngang vào trong loại bỏ hàng thủ và thủ môn Malaysia để Văn Dương sút tung nóc lưới đối phương. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị đối với Trí Dũng nhưng VAR vào cuộc xác định bàn thắng hợp lệ cho đội bóng áo đỏ.
51'
Văn Dương thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi không quá khó với thủ môn Adam.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+7
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía U17 Việt Nam.
45'+5
Văn Dương nhân đôi cách biệt
Từ pha chồng biên của đồng đội bên cánh trái, Văn Dương đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút rất căng về góc gần, trái bóng đập mép trong cột dọc rồi bay vào khung thành U17 Malaysia.
45'
Hiệp một có tới 6 phút bù giờ. U17 Việt Nam tổ chức tấn công liên tục nhưng vẫn chưa có được bàn thắng thứ hai.
41'
Nguyễn Lực may mắn thoát khỏi chấn thương trước pha vào bóng rất quyết liệt của cầu thủ Malaysia ở sát vòng cấm, bên phía cánh trái.
35'
Đội bóng áo đỏ vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, kiểm soát bóng vượt trội nhờ lối chơi ban bật đẹp mắt.
27'
U17 Việt Nam suýt chút nữa có bàn thắng thứ hai khi cứ đánh đầu của Nguyễn Lực bị thủ môn Adam cản phá xuất sắc.
23'
U17 Malaysia phản công nhanh, rất may cho U17 Việt Nam khi cú sút từ ngoài vòng cấm của Yusuf đã đánh bại thủ môn Xuân Hòa nhưng trái bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
16'
Sau bàn mở tỷ của Quý Vương, các cầu thủ U17 Việt Nam duy trì thế trận lấn lướt trước "Hổ non Malay", bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội bóng áo vàng.
11'
Quý Vương mở tỷ số cho U17 Việt Nam
Xuất phát từ quả đá phạt góc của U17 Việt Nam, Quý Vương chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm tung lưới U17 Malaysia.
8'
Các học trò của HLV Cristiano Roland đang tổ chức ép sân liên tục, hàng thủ của U17 Malaysia vì vậy phải chống đỡ vất vả.
5'
U17 Việt Nam sớm triển khai lối chơi tấn công, ban bật sở trường.
19h30
Trọng tài chính người Indonesia thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Giống như trận đấu ở vòng bảng, U17 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U17 Malaysia mặc quần áo màu vàng.
Nhận định trước trận đấu:
U17 Việt Nam đã trải qua hành trình ấn tượng để góp mặt ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026, khi liên tiếp vượt qua những đối thủ sừng sỏ. Đặc biệt, chiến thắng trước U17 Australia cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về bản lĩnh và lối chơi.
Dù lép vế ở thể hình và thể lực, đội bóng của HLV Cristiano Roland vẫn biết cách kiểm soát thế trận bằng sự linh hoạt và tinh thần thi đấu kiên cường.
Lối chơi tập thể gắn kết cùng sự bùng nổ đúng thời điểm của các cá nhân giúp U17 Việt Nam tạo nên khác biệt. Tuy nhiên, U17 Malaysia chắc chắn không còn là đối thủ dễ bị đánh bại.
Sau cú sốc ở vòng bảng, họ đã cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở hàng thủ với sự chắc chắn và kỷ luật cao. Sự xuất hiện của những nhân tố mới trên hàng công cũng giúp Malaysia trở nên nguy hiểm hơn, biến trận chung kết thành màn so tài khó lường.