Còn 90 phút để vô địch

U17 Việt Nam đang tràn đầy tự tin sau hành trình bất bại đầy thuyết phục ở giải U17 Đông Nam Á 2026. Tại vòng bảng, các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện sức mạnh đáng nể với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi danh vào bán kết với tư cách đội đầu bảng dù chung bảng cùng Malaysia hay chủ nhà Indonesia.

Tuy nhiên, bài kiểm tra thực sự chỉ xuất hiện ở trận bán kết khi đối đầu với U17 Australia, một tập thể được đánh giá toàn diện hơn. Trong thế bị dẫn bàn, U17 Việt Nam vẫn chơi đầy quả cảm, tập trung cao độ, chiến thuật hợp lý để vượt qua "ngọn núi" lớn nhất giải đấu, mở toang cánh cửa đến trận chung kết tái đấu Malaysia.

U17 Việt Nam còn cách cúp vô địch 90 phút

Dù tôn trọng đối thủ nhưng không thể thừa nhận với những gì diễn ra ở “lượt đi”, U17 Việt Nam đang rất sáng cửa để giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Ở vòng bảng, đội bóng của HLV Cristiano dễ dàng đánh bại Malaysia với tỉ số đậm 4-0.

Kết quả đó không chỉ mang lại lợi thế về mặt tâm lý cực lớn mà còn khẳng định sự chênh lệch về mặt trình độ giữa hai bên ở thời điểm hiện tại. Cho nên, nếu giữ vững sự tập trung, chiếc cúp vô địch Đông Nam Á gần như nằm trong tầm tay thầy trò HLV Cristiano Roland.

Chiếc cúp của U17 Việt Nam

Bất chấp tiếng còi trận chung kết chưa vang lên, nhưng có thể khẳng định U17 Việt Nam đã giành được một "chiếc cúp" trong lòng người hâm mộ. Đó là phần thưởng cho màn trình diễn sáng sủa, ổn định và cực kỳ ít vết gợn xuyên suốt 4 trận đấu vừa qua.

Nếu phải chọn một từ để mô tả U17 Việt Nam tại giải đấu này, đó không phải là “bùng nổ” mà là “kiểm soát”. Các học trò của HLV người Brazil không thi đấu dựa trên sự thăng hoa nhất thời từ các cá nhân, mà là một tập thể vận hành dựa trên sự tổ chức, tính kỷ luật và khả năng thích nghi chiến thuật khó tin.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam chơi bóng với sự đĩnh đạc lạ thường: khi cần tấn công sẽ biết cách tăng tốc đồng bộ; khi cần bảo toàn lợi thế thì sẵn sàng chơi chậm lại, giữ cự ly đội hình chặt chẽ như những cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ.

Ở cấp độ U17, người ta thường quen với hình ảnh bóng đá trẻ đầy cảm hứng nhưng cũng lắm sai số và sự ngây thơ. Tuy nhiên, U17 Việt Nam lại đi theo một hướng đi bền vững hơn: giảm thiểu sai lầm trước khi nghĩ đến sự thăng hoa.

Chính lối chơi khoa học, "người lớn" và giàu tính chuyên môn này đã khiến người hâm mộ cảm thấy yên tâm và kỳ vọng vào một lứa cầu thủ có tư duy chiến thuật tốt cho tương lai.

Dù kết quả trận chung kết có ra sao, U17 Việt Nam đã thắng trong việc khẳng định giá trị của tính kỷ luật và sự trưởng thành. Đó mới chính là chiếc cúp quý giá nhất cho hành trình phát triển của những mầm non bóng đá nước nhà.

