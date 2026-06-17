Đây là năm thứ ba liên tiếp Agribank góp mặt trong Top 50 của bảng xếp hạng, qua đó khẳng định quy mô hoạt động, năng lực tài chính và vị thế vững chắc của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trên bản đồ doanh nghiệp Đông Nam Á.

Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 là kỳ xếp hạng thứ ba được Tạp chí Fortune thực hiện, dựa trên doanh thu của các doanh nghiệp trong năm tài chính 2025. Bảng xếp hạng quy tụ những doanh nghiệp lớn nhất đến từ bảy quốc gia Đông Nam Á, gồm Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Campuchia. Theo Fortune, 500 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng năm nay đạt tổng doanh thu 1,88 nghìn tỷ USD, tăng 3,4% so với kỳ xếp hạng trước; tổng lợi nhuận đạt 150 tỷ USD. Ngưỡng doanh thu tối thiểu để góp mặt trong danh sách tăng 26%, lên mức 440,6 triệu USD, cho thấy quy mô và mức độ cạnh tranh ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

Việt Nam có 72 doanh nghiệp được xếp hạng, đạt tổng doanh thu gần 177,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước, gấp khoảng ba lần tốc độ tăng trưởng doanh thu toàn bảng. Mặc dù đóng góp chưa đến 10% tổng doanh thu của Fortune Southeast Asia 500, các doanh nghiệp Việt Nam tạo ra khoảng một phần tư mức tăng doanh thu của toàn bảng xếp hạng năm nay, cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong bức tranh kinh tế khu vực. Trong Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, Agribank đứng thứ 45 trong toàn khu vực và là ngân hàng Việt Nam có thứ hạng cao thứ hai. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Agribank giữ nguyên vị trí thứ 45, trong bối cảnh quy mô doanh thu và điều kiện gia nhập bảng xếp hạng đều được nâng lên.

Trước đó, tại kỳ xếp hạng đầu tiên năm 2024, Agribank đứng thứ 37 trong Fortune Southeast Asia 500. Năm 2025, Agribank đứng thứ 45 và tiếp tục duy trì vị trí này trong năm 2026. Như vậy, Agribank đã góp mặt trong Top 50 ở cả ba kỳ xếp hạng kể từ khi Fortune Southeast Asia 500 được công bố lần đầu. Việc duy trì thứ hạng cao trong bảng xếp hạng doanh nghiệp có phạm vi toàn khu vực tiếp tục khẳng định uy tín, tầm vóc và năng lực cạnh tranh của Agribank; đồng thời góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Chuyển đổi số gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Tính đến ngày 31/5/2026, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng tiếp tục được tập trung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, các ngành, lĩnh vực kinh tế ưu tiên và khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động, Agribank tiếp tục kiểm soát hiệu quả chất lượng tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp. Kết quả này phản ánh năng lực quản trị rủi ro ngày càng được nâng cao, nền tảng tài chính ổn định và sức chống chịu vững vàng của toàn hệ thống trước những biến động của thị trường.

Song song với việc củng cố năng lực tài chính, Agribank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình quản trị, hiện đại hóa công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các định chế tài chính. Các nền tảng ngân hàng số như Agribank Plus, Agribank Corporate cùng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số tiếp tục được hoàn thiện, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh chuyển đổi số, Agribank xác định thực hành ESG và “xanh hóa” dòng vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn. Ngân hàng từng bước tích hợp các yêu cầu quản lý rủi ro môi trường và xã hội vào hoạt động cấp tín dụng; ưu tiên nguồn vốn cho các dự án nông nghiệp xanh, lâm nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và xử lý chất thải.

Agribank cũng đã triển khai nhiều chương trình tín dụng có quy mô lớn dành cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm và dự án xanh; hỗ trợ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; đồng thời tích cực tham gia chương trình tín dụng phục vụ Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Những hoạt động này thể hiện cam kết của Agribank trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu và hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Việc ba năm liên tiếp góp mặt trong Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Fortune Southeast Asia 500 là sự ghi nhận khách quan đối với quy mô, hiệu quả hoạt động và năng lực phát triển của Agribank. Kết quả này càng có ý nghĩa khi Agribank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026.

Thu Loan