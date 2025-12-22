Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế, cùng với những thay đổi trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, việc ứng dụng các giải pháp tài chính - ngân hàng hiện đại trở thành nhu cầu cấp thiết. Nhằm kịp thời hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng, tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh, Agribank triển khai gói sản phẩm, dịch vụ “Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh” với nhiều giải pháp toàn diện và ưu đãi vượt trội. Gói giải pháp chuyển đổi số giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp vận hành minh bạch hơn, giảm chi phí và đáp ứng các yêu cầu theo quy định mới về thuế, hóa đơn điện tử.

Ưu đãi dành riêng cho khách hàng hộ kinh doanh

Thông qua chương trình “Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh”, Agribank áp dụng các chính sách hỗ trợ phù hợp với đặc thù của hộ kinh doanh, góp phần giảm chi phí, đơn giản hóa giao dịch tài chính và hỗ trợ quản lý dòng tiền hằng ngày.

Cụ thể, Agribank áp dụng miễn phí mở và quản lý tài khoản thanh toán, miễn phí sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; tặng tài khoản số đẹp; hỗ trợ trang bị loa thông báo biến động số dư, ưu đãi dịch vụ Voice OTT. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi, vay thấu chi không tài sản bảo đảm lên tới 1 tỷ đồng giải ngân linh hoạt 24/7; đáp ứng đa dạng nhu cầu vay ngắn, trung và dài hạn với thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Đặc biệt, khách hàng tham gia gói sản phẩm còn được tặng sản phẩm bảo hiểm “Bảo an tài khoản” của ABIC, góp phần tăng cường an toàn trong giao dịch tài chính.

Thúc đẩy chuyển đổi số với các giải pháp hiện đại

Song song với các ưu đãi tài chính, Agribank cung cấp bộ sản phẩm thanh toán số đa dạng, bao gồm thanh toán qua SmartPOS, phần mềm giả lập máy POS (PhonePOS), QR Code và cổng thanh toán điện tử, giúp hộ kinh doanh thuận tiện trong bán hàng, đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng.

Đáng chú ý, Agribank triển khai bộ sản phẩm chuyển đổi số miễn phí trong 3 năm (đến hết ngày 31/12/2028), không giới hạn số lượng hóa đơn điện tử, với hệ sinh thái giải pháp đồng bộ gồm: phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế; phần mềm hóa đơn điện tử (Invoice); dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế (TVAN); lưu trữ hóa đơn điện tử trên nền tảng Cloud trong thời hạn 10 năm; dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và phần mềm tài liệu điện tử VNeDOC. Những giải pháp này giúp hộ kinh doanh đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý, nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Đồng hành vì sự phát triển bền vững

Với gói sản phẩm, dịch vụ “Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh”, Agribank hướng tới mục tiêu giúp hộ kinh doanh giảm chi phí, chủ động quản lý dòng tiền, tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, linh hoạt, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, Agribank đang cung ứng hơn 200 sản phẩm, dịch vụ tiện ích, tập trung phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng điện tử và ứng dụng giải pháp công nghệ 4.0; đồng thời liên tục ra mắt, cải tiến các sản phẩm số theo phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm”.

Trên nền tảng quy mô khách hàng lớn và cơ cấu đa dạng, Agribank từng bước đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ theo hướng chuyển đổi số, đa dạng hóa tiện ích và nâng cao trải nghiệm người dùng. Việc triển khai các sản phẩm, chính sách hỗ trợ và giải pháp tài chính số phù hợp với từng nhóm khách hàng, trong đó có hộ kinh doanh, cho thấy định hướng phát triển ngân hàng hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế số.