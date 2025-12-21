Người dân sắp được quyền chọn nơi mua điện, giá điện sẽ theo thỏa thuận

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định về lộ trình, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu ngành điện và các điều kiện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam.

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, từ năm 2027, khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện sẽ được lựa chọn mua điện từ các đơn vị bán lẻ điện, với giá do hai bên thỏa thuận.

Chủ nhà không được thu tiền điện vượt hóa đơn

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 60 quy định về giá bán điện, có hiệu lực từ ngày 2/12. Thông tư làm rõ về việc áp dụng giá điện sinh hoạt với trường hợp người thuê nhà ở, đồng thời làm rõ trách nhiệm của bên bán điện, chủ nhà cho thuê nhà và người thuê nhà.

Bộ Công Thương quy định, nếu người thuê nhà không ký hợp đồng trực tiếp với bên bán điện, tổng tiền điện chủ nhà thu không được vượt quá hóa đơn tiền điện.

Những quy định liên quan đến cơ chế thuế mới với hộ kinh doanh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo lần hai Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất cho phép hộ/cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng được lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập hoặc theo doanh thu tính thuế, thay vì áp dụng cứng một phương pháp như hiện nay.

Việc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên vẫn tính thuế giá trị gia tăng (VAT) từ đồng doanh thu đầu tiên, nhiều ý kiến cho rằng sẽ tạo ra sự bất công giữa các nhóm đối tượng nộp thuế.

Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong đó đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ và chỉ tiêu kê khai không cần thiết.

Tại dự thảo nghị định mới, Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế tất cả các số tài khoản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ 1/1/2026, gần 5 triệu hộ kinh doanh sẽ chấm dứt nộp thuế khoán, chuyển sang hình thức kê khai theo doanh thu. Thay đổi này khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ bỡ ngỡ, lo ngại vì quen làm thủ công, thiếu nền tảng số và e ngại rủi ro sai sót.

Theo dự thảo nghị định mới về quản lý thuế, hộ và cá nhân kinh doanh chỉ được miễn thuế giá trị gia tăng nếu doanh thu năm không quá 500 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Lê

Hàng tồn kho là một trong những vấn đề khiến nhiều hộ kinh doanh băn khoăn, lo lắng khi bỏ thuế khoán, chuyển sang thuế kê khai từ năm 2026 và sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng.

Hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh (cửa hàng) hoạt động trên cùng địa bàn một tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố sẽ khai thuế tổng hợp trên một hồ sơ và sử dụng chung một mã số thuế.

Để tránh lúng túng và rủi ro bị xử phạt khi chuyển sang kê khai thuế từ 1/1/2026, chuyên gia thuế lưu ý hộ kinh doanh cần sớm rà soát doanh thu, kiểm kê hàng tồn kho, đăng ký tài khoản ngân hàng riêng và chuẩn bị sổ sách kế toán.

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai giảm sàn sau tin đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan

Trong phiên 16/12, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ sôi động và tăng mạnh trở lại sau nhiều phiên trầm lắng. Còn cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) giảm sàn sau tin đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan.

Trước đó, cổ phiếu QCG tăng trần 4 phiên liên tiếp với tổng mức tăng hơn 30%, từ 14.400 đồng, lên 18.800 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang giảm sàn liên tiếp, điều gì đang xảy ra?

Trong phiên giao dịch 17/12, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục bị bán tháo, đóng cửa giảm 7% xuống 80.500 đồng/cp. Trước đó, phiên 16/12, cổ phiếu này cũng giảm sàn trước sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư.

Cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang tiếp tục giảm mạnh trong phiên 19/12, đánh dấu phiên lao dốc thứ tư liên tiếp, bất chấp thị trường chung diễn biến tích cực. Chỉ trong vài phiên, vốn hóa doanh nghiệp đã sụt giảm hàng chục nghìn tỷ đồng.

Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 về việc thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam có 9 thành viên, do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình làm Chủ tịch.

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ trực thuộc UBND TPHCM. Người quản lý công tác điều hành tại trung tâm này cũng tương đương lãnh đạo cơ quan của UBND thành phố, tương đương chức vụ giám đốc sở.

Loạt tài khoản có nguy cơ bị 'đóng băng' giao dịch online từ 2026

Nhằm tuân thủ các quy định tại Thông tư 17 và Thông tư 25, kể từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử (Mobile Banking và Internet Banking) trên tài khoản thanh toán đối với khách hàng tổ chức chưa cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp (người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền).

Các ngân hàng đồng loạt yêu cầu khách hàng hoàn tất xác thực sinh trắc học, nếu không sẽ bị tạm dừng toàn bộ giao dịch trên Mobile Banking và Internet Banking từ 1/1/2026.

Thủ tướng yêu cầu đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi nạn thuốc giả, thực phẩm giả

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Công Thương, chiều 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, Bộ Công Thương phải cùng các bộ ngành nỗ lực tuyên chiến, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi nạn thuốc giả, thực phẩm giả đang làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công Thương, ngành công thương phải thực hiện "6 tiên phong".

Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu, lần đầu lập kỷ lục sau 65 năm

Chiều 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm, ngành du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm.