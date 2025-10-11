Với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế và trách nhiệm tiên phong trong chuyển đổi số, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng ngành ngân hàng hướng tới phát triển bền vững và tài chính toàn diện.

Hội thảo Smart Banking 2025

Trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện, Agribank xác định dữ liệu số giữ vai trò “xương sống” để mở rộng tiếp cận tài chính toàn diện, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhờ dữ liệu thông minh, Agribank có thể nhận diện chính xác khách hàng, giảm thiểu rủi ro gian lận, đồng thời thấu hiểu nhu cầu để phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Các gói tín dụng theo chu kỳ thu hoạch cho hộ nông dân hay dịch vụ vay phục vụ đời sống nhanh chóng, tiện lợi ngay trên ứng dụng di động là minh chứng rõ ràng cho định hướng này.

Dữ liệu còn giúp ngân hàng theo dõi, đánh giá sự hài lòng của khách hàng để liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng khả năng tiếp cận tới mọi đối tượng. Hiện nay, chỉ với căn cước công dân gắn chip và ứng dụng Agribank, khách hàng ở bất kỳ đâu cũng có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ. Trong tương lai, khi Kho dữ liệu dân cư quốc gia đã hình thành và cho phép các tổ chức tín dụng kết nối và khai thác, việc kết hợp dữ liệu từ các nguồn ngoài ngân hàng (như dữ liệu về thuế, viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử...) có thể giúp Agribank đánh giá khách hàng chính xác hơn, hạn chế tình trạng khách hàng bị loại trừ/không thể tiếp cận các dịch vụ tài chính.

Thương hiệu Agribank hiện diện với vai trò Nhà tài trợ Kim cương tại sự kiện Smart Banking 2025

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, Agribank còn gắn chuyển đổi số với mục tiêu an sinh xã hội. Việc phối hợp cùng Bộ Công an triển khai liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID đã giúp việc chi trả trợ cấp, bảo hiểm, hưu trí trở nên minh bạch, thuận tiện và hiệu quả, đồng thời mang lại sự hài lòng cho người dân. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết gắn đổi mới công nghệ với lợi ích cộng đồng.

Những kết quả nổi bật trong thời gian qua như gần 60 triệu giao dịch số mỗi ngày, tỷ lệ tự động hóa đạt 95%, cùng nhiều giải thưởng uy tín về chuyển đổi số và thương hiệu đã khẳng định bước tiến mạnh mẽ của Agribank. Ngân hàng hướng tới xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại, đa tiện ích, đồng thời chuyển đổi mô hình giao dịch truyền thống thành giao dịch thông minh nhưng vẫn giữ sự gần gũi, thân thiện. Cùng với đó, Agribank chú trọng phát triển nguồn nhân lực để mỗi cán bộ trở thành một “đại sứ số”, sẵn sàng đồng hành và hướng dẫn khách hàng tiếp cận công nghệ an toàn, tin cậy.

Toàn cảnh Hội thảo Smart Banking 2025

Đồng hành cùng Hội thảo và Triển lãm Smart Banking 2025 với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Agribank một lần nữa thể hiện sự gắn bó với tiến trình hiện đại hóa ngành ngân hàng, khẳng định tầm nhìn của một ngân hàng vì cộng đồng, tiên phong đổi mới sáng tạo, kiến tạo hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số.

