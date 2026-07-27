Mỗi tháng Bảy về, hàng chục nghìn cán bộ, người lao động Agribank trong toàn hệ thống lại cùng chung một nhịp đập tri ân. Mỗi hoạt động đều gửi gắm lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm của Agribank đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ông Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo các NHTM trao tặng số tiền 300 tỷ đồng ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng; ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc, đại diện Agribank (thứ 10 từ phải sang)

Tháng Bảy tri ân, Ban lãnh đạo Agribank, các cấp công đoàn và các đơn vị Agribank trên cả nước đã và đang đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các Trung tâm điều dưỡng thương binh, gia đình chính sách; dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, các địa chỉ đỏ; chăm lo đoàn viên là thương binh, thân nhân người có công với cách mạng.... Những nén hương thơm được dâng lên, những phần quà ý nghĩa được kính cẩn trao tận tay các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng là lời hứa danh dự của thế hệ hôm nay trước sự thầm lặng hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.

Ngày 16/7, tham gia chuyến công tác của Đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank đã trực tiếp thăm, tặng món quà trị giá 300 triệu đồng và động viên các thương binh, bệnh binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Trước đó, trong 2 ngày 10 - 11/7/2026, Chủ tịch HĐTV và các lãnh đạo Agribank cũng đã tham gia Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do ông Phạm Đức Ấn - Thống đốc NHNN dẫn đầu trong chuyến đi về nguồn tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An. Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị và làm lễ thả hoa bên bờ sông Thạch Hãn; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9; Hang 8 cô; Hang Y tá; viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc; Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn; dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Đền Chung Sơn, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác đã trao tặng an sinh xã hội tại 03 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số tiền là 30 tỷ đồng (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng).

Ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank tham gia chương trình về nguồn cùng Đoàn công tác NHNN tại tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An

Đặc biệt, sáng 23/7, tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, vinh dự tham gia chương trình cùng đoàn đại biểu ngành Ngân hàng do Thống đốc Phạm Đức Ấn dẫn đầu, đại diện Agribank, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc cùng ngành Ngân hàng đã trao tặng số tiền 300 tỷ đồng ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Trong chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đang lan tỏa sôi nổi từ Trụ sở chính đến các đơn vị trong toàn hệ thống, Công đoàn Agribank tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tri ân và trao kinh phí hỗ trợ tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh, Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... với tổng kinh phí 560 triệu đồng.

Các đơn vị trong hệ thống Agribank dâng hương tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ

Các đơn vị trong hệ thống Agribank thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng

Trên khắp mọi miền của Tổ quốc mến yêu, từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi lên miền ngược, cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn, thế hệ thanh niên Agribank trong toàn hệ thống đang tiếp tục thực hiện những chương trình tri ân ý nghĩa với tất cả lòng thành kính, sự biết ơn đối với các thế hệ đi trước - những người đã cống hiến cả cuộc đời, máu xương, công sức, trí tuệ để giành, giữ nền độc lập cho dân tộc.

Ngọc Minh