Tham gia đoàn công tác có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và lãnh đạo các bộ, ngành.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ hai.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, dựa trên thông tin từ nhân chứng, Bộ Tư lệnh TP và Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện 5 bộ hài cốt (gồm 1 mộ tập thể 3 hài cốt và 2 mộ đơn) ở độ sâu khoảng 5m dưới lớp cát nền.
Nhận định hệ thống rãnh chứa hài cốt có thể chạy song song dọc tuyến đường, Bộ Tư lệnh TP đã tăng cường thêm 3 máy xúc để mở rộng phạm vi tìm kiếm sang hai bên, nhằm xác định chính xác quy mô và tránh quy tập sót hài cốt.
Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động này cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; góp phần thực hiện hiệu quả chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”.
Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
- Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968.
- Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng).
- Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
- Từ đó đến nay, 101 hài cốt liệt sĩ, 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng nhiều di vật được tìm thấy. Trong số các liệt sĩ được tìm thấy, chỉ duy nhất liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có thông tin tương đối rõ ràng, với đầy đủ họ tên, di vật kèm theo và đơn vị công tác.