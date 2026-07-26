Chiều nay (26/7), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Tham gia đoàn công tác có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và lãnh đạo các bộ, ngành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, cùng nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Sau Lễ dâng hương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác xuống khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phía sau nhà truyền thống để thắp hương, kiểm tra thực địa, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ hai.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, dựa trên thông tin từ nhân chứng, Bộ Tư lệnh TP và Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện 5 bộ hài cốt (gồm 1 mộ tập thể 3 hài cốt và 2 mộ đơn) ở độ sâu khoảng 5m dưới lớp cát nền.

Nhận định hệ thống rãnh chứa hài cốt có thể chạy song song dọc tuyến đường, Bộ Tư lệnh TP đã tăng cường thêm 3 máy xúc để mở rộng phạm vi tìm kiếm sang hai bên, nhằm xác định chính xác quy mô và tránh quy tập sót hài cốt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động này cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; góp phần thực hiện hiệu quả chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”.