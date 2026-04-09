Lễ ra mắt Mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số toàn diện và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện tất yếu của sự phát triển. Các chủ trương của Đảng và Chính phủ xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu, với mục tiêu đến năm 2030 có trên 80% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khoảng 80% giao dịch không dùng tiền mặt và dữ liệu, quy trình hành chính cơ bản được số hóa toàn diện.

Là một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu, việc đồng hành cùng các địa phương trong việc triển khai Mô hình Kiosk thông minh không chỉ đơn thuần là hoạt động tài trợ, mà là một phần trong chiến lược dài hạn của Agribank - tích cực việc hỗ trợ các địa phương thực hiện chuyển đổi số. Agribank xác định việc số hóa dịch vụ công là giải pháp thiết thực nhất để cụ thể hóa triết lý: Đồng hành cùng địa phương để phụng sự nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Phát biểu tại Lễ ra mắt Mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử tại tỉnh Thanh Hóa ngày 30/3/2026, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank khẳng định: chuyển đổi số không chỉ bắt đầu từ công nghệ mà cốt lõi là thay đổi cách phục vụ con người.

Chuyển đổi số gắn liền với định hướng ESG

Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới các chuẩn mực môi trường, xã hội và quản trị (ESG), Agribank đã lồng ghép các giá trị này vào hoạt động kinh doanh và cộng đồng. Việc triển khai Mô hình Kiosk thông minh tại Hà Nội, Thanh Hóa và định hướng mở rộng thí điểm tại các địa phương khác cũng là hoạt động cụ thể hướng tới chuẩn mực ESG.

Khi hệ thống Kiosk thông minh được sử dụng rộng rãi tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc thúc đẩy bản sao số điện tử sẽ trực tiếp cắt giảm lượng giấy tờ hành chính khổng lồ, góp phần bảo vệ môi trường (E) và xây dựng “văn phòng xanh”. Ở yếu tố xã hội (S), mô hình Kiosk thông minh giúp mọi tầng lớp nhân dân, từ giới trẻ đến người cao tuổi, đều có cơ hội tiếp cận công nghệ một cách bình đẳng, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện. Đây chính là mục tiêu sâu xa mà Agribank hướng tới. Trong quản trị (G), minh bạch hóa các giao dịch hành chính công là bước đi then chốt trong việc xây dựng một xã hội số văn minh, liêm chính.

Mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử là sản phẩm công nghệ hướng tới chuẩn mực ESG

Song song với việc tài trợ Mô hình Kiosk thông minh góp phần cải cách nền hành chính tại các địa phương, Agribank còn đẩy mạnh kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp VNeID, chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 10,2 triệu khách hàng cá nhân và 143.693 khách hàng tổ chức, đồng thời phát triển các giải pháp định danh, xác thực điện tử và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số. Với nền tảng bảo mật đa lớp và xác thực sinh trắc học, Agribank từng bước xây dựng môi trường giao dịch an toàn, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào nền kinh tế số.

“Điểm chạm” công nghệ - Kiosk thông minh thay đổi trải nghiệm hành chính

Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội, sự xuất hiện của Mô hình Kiosk thông minh do Agribank tài trợ trong hơn 4 tháng qua đã mang đến một diện mạo mới cho công tác dịch vụ công. Nhờ tích hợp sâu với Hệ thống xác thực và cấp bản sao số, tài liệu điện tử, người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên Kiosk chỉ với vài thao tác chạm, giảm tối đa thời gian chờ đợi và xử lý hồ sơ. Hệ thống có khả năng xử lý 70.000 hồ sơ/tháng, dự kiến giúp Hà Nội tiết kiệm thời gian xử lý cho khoảng 800.000 hồ sơ/năm; giảm áp lực cho cán bộ hành chính, đồng thời tăng tính minh bạch và chuyên nghiệp trong mắt người dân và doanh nghiệp.

Theo đại diện Agribank, từ thành công của mô hình tại TP Hà Nội và bước đầu triển khai tại tỉnh Thanh Hóa đã cho thấy lợi ích của Mô hình Kiosk thông minh, là cơ sở thực tế để Agribank quyết định tiếp tục mở rộng tại các địa phương trọng điểm khác.

Người dân Hà Nội đang dần quen với việc sử dụng Mô hình Kiosk thông minh tại các Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Với vị thế dẫn dắt của ngân hàng chủ lực, tiên phong trong hành trình chuyển đổi số, với trọn vẹn khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, Agribank không chỉ mang đến những giải pháp tài chính toàn diện, mà còn khẳng định tầm nhìn, sứ mệnh “phụng sự khách hàng”, lấy khách hàng làm trung tâm, kiến tạo những giá trị số bền vững, lan tỏa lợi ích thiết thực đến cộng đồng, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, văn minh, thịnh vượng.

(Nguồn: Agribank)