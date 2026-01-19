Vài năm trở lại đây, hình thức làm thủ tục hành chính trực tiếp với hồ sơ giấy không còn là lựa chọn duy nhất của người dân. Ngày càng nhiều người chọn nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ và tra cứu kết quả ngay trên điện thoại hoặc máy tính. Với người đi làm văn phòng hay người sinh sống xa trung tâm hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên.

Trong lộ trình xây dựng Chính phủ số, thanh toán không dùng tiền mặt được xác định là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm tính liền mạch của dịch vụ công trực tuyến. Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cùng các văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số, đều nhấn mạnh yêu cầu dịch vụ công phải được thiết kế theo hướng “một lần khai báo - một lần thanh toán - một lần hoàn tất”, hạn chế tối đa việc người dân phải tách rời các khâu trong cùng một thủ tục.

Người dân ngày càng quen với việc nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và tra cứu kết quả thủ tục hành chính trực tuyến (Ảnh minh họa)

Chị Mai H. (34 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết chị đã quen nộp hồ sơ trực tuyến cho nhiều thủ tục hành chính, nhưng vẫn ngại khâu thanh toán. “Nộp hồ sơ online thì nhanh, nhưng đến lúc đóng phí mà phải chuyển qua kênh khác rồi tự lưu biên lai, mình hay lo không biết hệ thống đã ghi nhận chưa”, chị nói.

Anh Trọng K. (41 tuổi, TP.HCM) cũng chia sẻ, anh chỉ cảm thấy yên tâm khi trạng thái thanh toán hiển thị ngay trên hệ thống và gắn với hồ sơ. “Mình chỉ cần nhìn là biết đã hoàn tất chưa, cần bổ sung gì hay chờ xử lý. Quan trọng là sau này cần tra cứu lại cũng có đầy đủ thông tin, không phải lục tìm ảnh chụp hay giấy tờ”, anh cho biết.

Từ thực tế triển khai, một số người dân còn lo lắng với những thủ tục có phát sinh phí, lệ phí, việc phải chuyển sang một kênh khác để thanh toán, sau đó tự lưu giữ hoặc đối chiếu chứng từ.

Từ phía cơ quan quản lý, các địa phương triển khai thanh toán số đồng bộ cho dịch vụ công ghi nhận hiệu quả rõ rệt trong công tác đối soát và tổng hợp dữ liệu. Thay vì phải rà soát chứng từ rời rạc, dữ liệu thanh toán được tự động liên thông với hồ sơ điện tử, giúp giảm áp lực vận hành, đồng thời nâng cao tính minh bạch và khả năng kiểm soát.

Viettel Money trở thành kênh thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hỗ trợ người dân thanh toán phí, lệ phí trực tuyến thuận tiện hơn.

Những trải nghiệm thực tế đó cho thấy, thanh toán không chỉ là bước hoàn tất nghĩa vụ tài chính, mà là khâu khép lại trọn vẹn toàn bộ quy trình dịch vụ công số. Khi khâu này được tổ chức trơn tru, thống nhất và dễ tra cứu, chất lượng trải nghiệm của người dân được cải thiện rõ rệt, đồng thời tạo nền tảng để các chủ trương về Chính phủ số từng bước đi vào cuộc sống.