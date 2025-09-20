Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 6 và một số đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSKT-P2 ngày 25/01/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quá trình điều tra vụ án, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Thế Bình (SN 1954 tại Hưng Yên), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Ông Bình bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thế Bình. Ảnh: Bộ Công an

Nơi ở của đối tượng trước khi trốn là chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM).

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu bị can Nguyễn Thế Bình ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Nguyễn Thế Bình không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện bị can Nguyễn Thế Bình đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho C03 biết để phối hợp tiếp nhận.