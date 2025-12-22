Chương trình khuyến mại “Mùa kiều hối” là một hoạt động thường niên, diễn ra trong suốt dịp Tết đến Xuân về, như một lời tri ân chân thành gửi đến những khách hàng đã luôn đồng hành, tin tưởng và sử dụng dịch vụ Western Union tại Agribank trong suốt thời gian qua. Chương trình giúp khách hàng có thể dễ dàng gửi tới người thân những “món quà” ý nghĩa qua dịch vụ nhận tiền quốc tế, cùng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, chương trình ưu đãi Mùa kiều hối Agribank 2026 "Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân" được diễn ra từ ngày 15/12/2025 - 28/02/2026, dành cho khách hàng tham gia mingames trên mạng xã hội và dành cho khách hàng nhận tiền dịch vụ WU tại quầy giao dịch của Agribank (Không áp dụng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ nhận tiền vào tài khoản qua ứng dụng Agribank Plus - ABMT).

Sau khi hoàn tất giao dịch nhận tiền Western Union, mỗi khách hàng nhận tiền WU tại Agribank trong thời gian khuyến mại có tối đa 1 cơ hội quay số trúng thưởng tại quầy.

Khách hàng sẽ có cơ hội nhận những phần quà với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 1,2 tỷ đồng với cơ cấu giải thương như sau:

Hiện Western Union là nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế lớn hàng đầu trên thế giới với hơn 174 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chuyển tiền ở khoảng 515,000 đại lý trên toàn cầu tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với dịch vụ chuyển tiền của Western Union tại Agribank khách hàng sẽ được trải nghiệm sự nhanh chóng, an toàn, thuận tiện và đáng tin cậy.

Để chuẩn bị cho việc nhận tiền Kiều hối tại quầy một cách thuận lợi, đối với dịch vụ nhận tiền tại quầy, khách hàng cần mang theo: Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu; Mã số chuyển tiền (đối với trường hợp nhận tiền); Điền các thông tin theo mẫu vào phiếu nhận/ chuyển tiền (theo mẫu của Agribank).

Chuyển tiền kiều hối qua Agribank là dịch vụ dành cho người nước ngoài, người Việt Nam đang sinh sống và học tập ở nước ngoài gửi tiền về Việt Nam để đầu tư và trợ cấp cho thân nhân, gia đình. Agribank hiện là đại lý chi trả kiều hối lớn nhất của Western Union tại Việt Nam, bao gồm cả dịch vụ chuyển tiền đi và dịch vụ chi trả tiền Western Union tại tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank.

Thông tin chi tiết:

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900558818 hoặc (+84)243 7620235

Hoặc các chi nhánh và phòng giao dịch Agribank gần nhất

Website: Agribank.com.vn.

Thu Loan