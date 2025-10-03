Cuộc thi trí tuệ nhân tạo trở lại với diện mạo mới

Sau hai mùa thi thành công vang dội, AI Contest - cuộc thi trí tuệ nhân tạo uy tín hàng đầu Việt Nam - chính thức trở lại vào năm 2025 với một diện mạo mới, một thông điệp mới và một khởi đầu đầy cảm hứng. Chủ đề đầu tiên được công bố mang tên AIWS Angel, gợi mở hình ảnh về những “thiên thần công nghệ” - những người bạn đồng hành trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực giáo dục, âm nhạc, điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe.

AIWS Angel - Top 3 chủ đề hấp dẫn của mùa thi 2025. Ảnh: Diễn đàn toàn cầu Boston - BGF

Nếu như hai mùa đầu tiên của AI Contest đã đặt nền móng bằng việc khuyến khích cộng đồng trẻ sáng tạo với các ý tưởng AI phục vụ xã hội, khẳng định sức hút ngày càng lớn của sân chơi này, mà còn cho thấy khát vọng mãnh liệt của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc chinh phục công nghệ và đưa AI vào đời sống thì bước sang mùa 3, với chủ đề AIWS Angel, Ban tổ chức muốn khẳng định một tầm nhìn sâu rộng hơn: AI không chỉ là công cụ giải quyết bài toán kỹ thuật, mà còn là “thiên thần hộ mệnh” có thể đồng hành cùng con người trong sáng tạo, trong học tập và trong chăm sóc sức khỏe.

AIWS Angel - biểu tượng của nhân văn và sáng tạo

Cụm từ “Angel” ở đây không chỉ mang nghĩa biểu tượng, mà còn ẩn chứa một sứ mệnh lớn: biến AI thành một trợ thủ thân thiện, tin cậy và giàu tính nhân văn. Thay vì những ứng dụng khô cứng trong quản trị dữ liệu hay xử lý kỹ thuật, AIWS Angel khuyến khích thí sinh sáng tạo ra các sản phẩm có khả năng chạm đến cảm xúc con người, mở ra những trải nghiệm mới mẻ, giàu ý nghĩa. Một trợ lý AI có thể giúp học sinh nông thôn tiếp cận giáo trình hiện đại, gợi ý phương pháp học phù hợp với từng cá nhân. Một “người bạn ảo” có thể lắng nghe tâm trạng của bạn để tạo ra giai điệu phù hợp, đồng sáng tác một bản nhạc hay cùng nghệ sĩ trẻ. Hay một ứng dụng thông minh có thể hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi ghi nhớ đơn thuốc, nhắc nhở giờ uống và cảnh báo sớm nguy cơ sức khỏe.

Những ý tưởng đó không hề viển vông. Theo báo cáo của UNESCO, thế giới sẽ cần tới 69 triệu giáo viên mới vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu học tập toàn cầu. Rõ ràng, AI có thể đóng vai trò như một “trợ giảng ảo”, giúp thu hẹp khoảng cách, cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Hoặc ngay trong lĩnh vực y tế, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy việc ứng dụng AI có thể giúp tiết kiệm hàng tỷ USD mỗi năm cho hệ thống y tế Hoa Kỳ. Những con số này chứng minh rằng, AIWS Angel không chỉ mang tính gợi mở, mà còn là bước đi thực tế, gắn với nhu cầu và tiềm năng khổng lồ của xã hội.

Hội thảo về AIWS Angel. Ảnh: Diễn đàn toàn cầu Boston - BGF

Khác biệt tạo nên sức hút mùa 3

Điểm khác biệt quan trọng của mùa thi năm nay chính là sự chuyển dịch từ công nghệ thuần túy sang công nghệ gắn kết với cảm xúc và văn hóa. Nếu mùa 1 nhấn mạnh AI vì cộng đồng, mùa 2 tôn vinh những đột phá công nghệ, thì mùa 3 lại hướng đến AI như một người bạn đồng hành, một “thiên thần” giúp con người sáng tạo và sống tốt đẹp hơn. Điều này đồng nghĩa rằng, các thí sinh không chỉ cần giỏi lập trình hay phân tích dữ liệu, mà còn cần sự nhạy cảm văn hóa, óc sáng tạo nghệ thuật và tư duy nhân văn. Đây cũng chính là thách thức thú vị: làm sao để một cỗ máy có thể trở thành cộng sự thấu hiểu cảm xúc và nhu cầu của con người?

Chủ đề AIWS Angel vì thế mở ra một không gian sáng tạo rộng lớn. Một sinh viên ngành giáo dục có thể cùng bạn bè xây dựng lớp học ảo, nơi AI đóng vai trò như giảng viên quốc tế. Một nhóm nghệ sĩ trẻ có thể thử nghiệm việc đồng sáng tác ca khúc cùng AI, nơi công nghệ không thay thế mà gợi mở cảm hứng. Một ê-kíp làm phim có thể tận dụng AI để đề xuất kịch bản, mô phỏng cảnh quay, hay dựng trailer chỉ trong vài phút. Và những nhà nghiên cứu y tế có thể phát triển ứng dụng AI theo dõi chỉ số sức khỏe từ xa, giúp bệnh nhân và bác sĩ tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo hiệu quả.

Thông điệp nhân văn: AI đồng hành, không thay thế

Điều quan trọng, tất cả những sáng tạo ấy đều mang chung một thông điệp: AI không thay thế con người, mà đồng hành cùng con người. AI không cướp đi sự sáng tạo, mà thắp lên ngọn lửa sáng tạo. AI không làm phai nhạt bản sắc văn hóa, mà hỗ trợ bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa ấy đến đông đảo công chúng. Đây chính là sự khác biệt của AI Contest, một cuộc thi công nghệ nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm.

Kỳ vọng đặt ra cho mùa 2025 là rất lớn. Từ thành công của mùa 2024, ban tổ chức tin rằng AIWS Angel sẽ thu hút không chỉ sinh viên công nghệ, mà còn mở rộng đến cộng đồng nghệ sĩ, nhà giáo, bác sĩ, nhà làm phim và cả những người yêu sáng tạo. Sự đa dạng trong thành phần thí sinh sẽ tạo nên những ý tưởng phong phú, phản ánh đúng tinh thần liên ngành và tính nhân văn của chủ đề năm nay. Đồng thời, AI Contest 2025 còn mang một sứ mệnh chiến lược: góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm sáng tạo AI trong khu vực, nơi hội tụ những giải pháp vừa công nghệ, vừa nhân văn.

Ông Nguyễn Song Nam - CEO VLAB Innovation - BTC cuộc thi, chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng AIWS Angel sẽ khơi dậy những ý tưởng vượt ra ngoài khuôn khổ công nghệ, để AI trở thành bạn đồng hành đắc lực trong đời sống, giáo dục và sáng tạo nghệ thuật. Đây là cách chúng ta chứng minh rằng trí tuệ nhân tạo không chỉ mạnh về tính toán, mà còn có thể lan tỏa giá trị nhân văn”.

Cuộc thi đã sẵn sàng mở ra một hành trình mới. Với AIWS Angel, mỗi thí sinh không chỉ tham gia một sân chơi công nghệ, mà còn đang góp phần viết nên câu chuyện về một tương lai nơi AI trở thành thiên thần hộ mệnh của con người. Và biết đâu, chỉ từ một ý tưởng nhỏ, một dòng lệnh ngắn, bạn có thể tạo ra một người bạn AI có khả năng chạm đến hàng triệu trái tim.

AI Contest 2025 đã khởi động. Cánh cửa đã mở. Những thiên thần AIWS đang chờ được sinh ra từ khát vọng và sáng tạo của bạn.

Thế Định