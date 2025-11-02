1. Trường Đại học nào lâu đời nhất miền Nam?
Trường Đại học Bách khoa TPHCM
Trường Đại học Y Dược TPHCM
Trường Đại học Nông lâm TPHCM
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM
Năm 1947, Trường Đại học Y khoa Sài Gòn - thường gọi là Y khoa Đại học đường Sài Gòn - được thành lập như một phân hiệu của Trường Y khoa Hà Nội. Giáo sư C. Massias được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, còn Giáo sư Pierre Daléas, Phó khoa trưởng Trường Y Dược Hà Nội, phụ trách điều hành và được xem là Khoa trưởng đầu tiên.
Năm 1954, trường chính thức mang tên Trường Đại học Y Dược Sài Gòn, thường được gọi ngắn gọn là Trường Y khoa Sài Gòn hay Y Dược Đại học đường Sài Gòn.
Ngày 31/12/1961, Y Dược Đại học đường Sài Gòn được tách thành hai trường độc lập: Y khoa Đại học đường Sài Gòn và Dược khoa Đại học đường Sài Gòn.
Ngày 12/8/1962, Ban Nha khoa thuộc Y khoa Đại học đường Sài Gòn được tách ra thành Nha khoa Đại học đường Sài Gòn. Từ đó, cả ba trường (Y, Dược, Nha) hoạt động độc lập trong Viện Đại học Sài Gòn.
Ngày 16/11/1966, Y khoa Đại học đường Sài Gòn chính thức chuyển về Trung tâm Giáo dục Y khoa trên đường Hồng Bàng, quận 5. Cơ sở này được xem là hiện đại và tiện nghi bậc nhất thời bấy giờ, có đại giảng đường 500 chỗ, ba giảng đường 300 chỗ, thư viện, cùng đầy đủ phòng thí nghiệm và khu y học cơ sở, phục vụ chung cho hai trường Y khoa và Nha khoa.
Ngày 27/10/1976, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 426/TTg về việc sắp xếp lại mạng lưới đại học ở miền Nam. Theo đó, Trường Đại học Y Dược TPHCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba trường:
Y khoa Đại học đường Sài Gòn
Dược khoa Đại học đường Sài Gòn
Nha khoa Đại học đường Sài Gòn
Như vậy, xét theo năm thành lập và tính chất là một cơ sở đào tạo bậc đại học ngay từ đầu, Trường Đại học Y Dược TPHCM chính là trường đại học lâu đời nhất miền Nam Việt Nam.
2. Trường đại học đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là trường nào?
Đại học Quốc gia Hà Nội
Quốc Tử Giám
Trường Đại học Y Hà Nội
Quốc Tử Giám là Trường đại học đầu tiên của Việt Nam
Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076, dưới triều vua Lý Nhân Tông, là trường đại học đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, hoạt động theo mô hình giáo dục Nho học.
Thời kỳ đầu, đây là nơi đào tạo con vua và con các bậc đại thần, nên có tên gọi là Quốc Tử. Người đầu tiên theo học tại đây là hoàng tử Lý Càn Đức - con vua Lý Thánh Tông và Nguyên phi Ỷ Lan.
Đến năm 1253, vua Trần Thái Tông đổi tên trường thành Quốc Học Viện, đồng thời mở rộng đối tượng tuyển sinh, cho phép con nhà thường dân có học lực xuất sắc vào học.
3. Đâu là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam?
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa TPHCM
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam.
Ngày 6/3/1956, Bộ trưởng Giáo dục quốc gia Nguyễn Văn Huyên ký Nghị định số 147/NĐ thành lập Trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa. Đây là trường đại học kỹ thuật đầu tiên được thành lập sau Cách mạng Tháng Tám. Giám đốc đầu tiên là Thiếu tướng, Giáo sư, Kỹ sư vũ khí Trần Đại Nghĩa.
Ngày 15/10/1956 trường Khai giảng khóa 1 (K1) với 850 sinh viên chính quy, đào tạo trong 14 ngành học thuộc 4 liên khoa: Cơ - Điện; Mỏ - Luyện kim; Xây dựng; Hóa - Thực phẩm.
4. Trường đại học dân lập đầu tiên của Việt Nam là trường nào?
Trường Đại học Thăng Long
Trường Đại học Hoa Sen
Trường Đại học Hùng Vương
Năm 1988, Bộ Giáo dục và Đào tạo (thời điểm đó là Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề) cho phép xây dựng thí điểm Trung tâm đại học dân lập Thăng Long (nay là Trường Đại học Thăng Long) tại Hà Nội.
Năm 1994, Chính phủ ra Quyết định số 196/TTg cho phép trường chính thức hoạt động trong hệ thống giáo dục quốc dân - trở thành trường đại học dân lập đầu tiên được công nhận ở Việt Nam.
Năm 2005, Trường chuyển đổi sang mô hình Trường Đại học Thăng Long (tư thục) theo quy định mới.
5. Ai là người sáng lập Trường Y khoa Đông Dương - tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội?
Alexandre Yersin
Louis Pasteur
Pierre Daléas
Alexandre Yersin được coi là người sáng lập Trường Y khoa Đông Dương tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội.
Yersin mang tinh thần nhân văn và tiến bộ vào giáo dục y học Việt Nam.
Trong 2 năm rưỡi giữ chức giám đốc (1902-1904), ông đặt nền móng cho một trường Y chính quy và hiện đại ở Đông Nam Á, với quy chế đào tạo tương tự Đại học Y Paris.
Khó khăn đầu tiên ông đối mặt là trình độ học sinh tuyển vào còn thấp, chỉ đủ để đào tạo y tá. Ông đã cho mở lớp bổ túc văn hóa, giúp học viên có thể tiếp tục học lên thành y sĩ. Nhờ đó, trường sau này có điều kiện nâng cấp thành trường cao đẳng, rồi đại học.
Khó khăn thứ hai là sự phản đối của chính quyền thực dân, vốn không đồng tình với nhiều chủ trương tiến bộ của ông. Cuối cùng Yersin phải rời cương vị, nhưng trước khi đi, ông đã chuyển trường khỏi làng Kinh Lược, cho xây dựng cơ sở mới tại phố Bobillot (nay là đường Lê Thánh Tông, Hà Nội) và bệnh viện thực hành ở phố Lò Đúc - nền tảng cho hệ thống y học đại học đầu tiên ở Việt Nam.
