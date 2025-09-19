Chính xác

Hà Nội đã trải qua 10 tên gọi chính quy.

Theo chính sử nước nhà, mùa thu năm Canh Tuất (1010), vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, đổi tên Kinh thành là Thăng Long, nay là Hà Nội. Từ đó đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến biết bao sự thăng trầm của lịch sử.

Cuốn Địa danh và chủ quyền lãnh thổ của NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam chỉ ra 10 tên gọi chính quy của Hà Nội. Đây là những tên được chép trong sử sách do các triều đại phong kiến, Nhà nước Việt Nam chính thức đặt ra:

- Long Đỗ

- Tống Bình

- Đại La hay Đại La Thành

- Thăng Long (rồng bay lên)

- Đông Đô

- Đông Quan

- Đông Kinh

- Bắc Thành

- Thăng Long (thịnh vượng lên)

- Hà Nội.

Ngoài ra, Hà Nội còn có một số tên gọi không chính quy như Trường An, Long Biên, Long Thành…