1. Ai là người đặt tên Hà Nội?
-
Lý Thái Tổ
Gia Long
Minh Mạng
Tự Đức
Sách Lịch sử Thủ đô Hà Nội viết: “Năm 1831, vua Minh Mạng đem kinh thành Thăng Long cũ hợp với mấy phủ huyện xung quanh như huyện Từ Liêm, phủ Ứng Hòa, phủ Lý Nhân và phủ Thường Tín lập thành tỉnh Hà Nội, lấy khu vực kinh thành Thăng Long cũ làm tỉnh lỵ của Hà Nội”.
2. Tên gọi Hà Nội có nghĩa là gì?
-
Thành phố giữa đồng bằng
Thành phố bên trong sông
Thành phố gần núi
Thành phố sông Hồng
Theo cuốn 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của Tô Hoài, Hà nghĩa là sông, Nội nghĩa là bên trong. Hà Nội có nghĩa là thành phía trong sông, vì Hà Nội được bao bọc bởi sông Hồng và sông Đáy.
3. Hà Nội đã có bao nhiêu tên gọi chính quy?
-
5
7
10
12
Hà Nội đã trải qua 10 tên gọi chính quy.
Theo chính sử nước nhà, mùa thu năm Canh Tuất (1010), vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, đổi tên Kinh thành là Thăng Long, nay là Hà Nội. Từ đó đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến biết bao sự thăng trầm của lịch sử.
Cuốn Địa danh và chủ quyền lãnh thổ của NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam chỉ ra 10 tên gọi chính quy của Hà Nội. Đây là những tên được chép trong sử sách do các triều đại phong kiến, Nhà nước Việt Nam chính thức đặt ra:
- Long Đỗ
- Tống Bình
- Đại La hay Đại La Thành
- Thăng Long (rồng bay lên)
- Đông Đô
- Đông Quan
- Đông Kinh
- Bắc Thành
- Thăng Long (thịnh vượng lên)
- Hà Nội.
Ngoài ra, Hà Nội còn có một số tên gọi không chính quy như Trường An, Long Biên, Long Thành…
4. Tên gọi Thăng Long xuất hiện hai lần trong những tên chính quy của Hà Nội nhưng mang hai ý nghĩa khác nhau?
-
Đúng
Đúng
Theo Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng của Báo Quân đội Nhân dân, tên gọi Thăng Long lần đầu xuất hiện năm 1010, mang nghĩa “rồng bay lên”, tượng trưng cho khí thế vươn lên, khát vọng hòa bình, đời sống hạnh phúc và mơ ước mưa thuận gió hòa của dân tộc. Đến năm 1802, khi Gia Long chuyển kinh đô vào Phú Xuân, chữ “long” được đổi nghĩa thành “thịnh vượng”, giữ tên cũ nhưng bỏ ý nghĩa “rồng” vì vua không còn ở Thăng Long.
5. Cụm từ “Hà Nội, Thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” được ghi lần đầu tiên năm nào?
-
1930
1945
1946
1954
Theo Trung tâm Lưu trữ quốc gia, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việc chọn Hà Nội làm nơi đọc Tuyên ngôn cho thấy Chính phủ Cách mạng lâm thời đã có ý định chọn Hà Nội làm Thủ đô của nước Việt Nam độc lập.
Trong Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 về thể lệ Tổng tuyển cử, khoản 12, điều 69 ghi rõ: “Khi đã nhận danh sách đại biểu toàn quốc, Chính phủ nhân dân lâm thời định ngày triệu tập Quốc dân Đại hội tại Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.
Đây là văn bản đầu tiên của Chính phủ xuất hiện cụm từ “Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.
Tiếp đó, trong Tuyên ngôn của Quốc hội và một số điện văn tại kỳ họp thứ nhất ngày 2/3/1946, cụm từ này tiếp tục được ghi nhận. Đến kỳ họp thứ hai ngày 9/11/1946, Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp 1946. Chương 1, Điều 3 quy định:
“Cờ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nền đỏ, giữa có sao vàng năm cánh.
Quốc ca là bài Tiến quân ca.
Thủ đô đặt ở Hà Nội".
6. Hà Nội trở thành thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào?
-
1954
1975
1976
1977
Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất toàn vẹn, tháng 7/1976, tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khoá VI, Quốc hội thống nhất quyết định lấy Hà Nội là thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999) và được Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng danh hiệu “Thủ đô anh hùng” vào năm 2000.
