Chính xác

Phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) hiện là địa phương cấp xã có dân số lớn nhất cả nước với 250.661 người trên diện tích 45,52 km².

Dân số của phường Rạch Giá hiện còn vượt qua phường Dĩ An (TPHCM, khoảng 227.817 người) và phường Hà Đông (Hà Nội, khoảng 185.000 người).

Với mật độ dân số hơn 5.505 người/km², đây là một đơn vị hành chính đô thị đông đúc, sôi động và có vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu phát triển của tỉnh.