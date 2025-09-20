1. Phường nào hiện là phường đông dân nhất cả nước?
Phường Dĩ An (TPHCM)
Phường Hà Đông (Hà Nội)
Phường Rạch Giá (An Giang)
Phường Hạc Thành (Thanh Hóa)
Chính xác
Phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) hiện là địa phương cấp xã có dân số lớn nhất cả nước với 250.661 người trên diện tích 45,52 km².
Dân số của phường Rạch Giá hiện còn vượt qua phường Dĩ An (TPHCM, khoảng 227.817 người) và phường Hà Đông (Hà Nội, khoảng 185.000 người).
Với mật độ dân số hơn 5.505 người/km², đây là một đơn vị hành chính đô thị đông đúc, sôi động và có vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu phát triển của tỉnh.
2. Phường này được hợp nhất từ bao nhiêu phường cũ?
5 phường
7 phường
9 phường
10 phường
Chính xác
Phường Rạch Giá được hình thành từ việc hợp nhất 9 phường cũ gồm: Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, An Hòa, Vĩnh Hiệp, An Bình, Rạch Sỏi và Vĩnh Lợi.
3. Phường này cũng thuộc về tỉnh đông dân nhất cả nước?
Đúng
Sai
Chính xác
Sau sắp xếp, An Giang có diện tích tự nhiên là 9.888km2, quy mô dân số hơn 4,9 triệu người. Đây là tỉnh có dân số đông nhất cả nước hiện nay.
Trước sáp nhập, An Giang và Kiên Giang là 2 tỉnh có số dân tương đương nhau, trong khi diện tích Kiên Giang lớn gần gấp đôi An Giang. Mật độ dân số tỉnh này sau sáp nhập là khoảng 500 người/km2.
Đứng ngay sau An Giang về số dân là Đồng Nai với gần 4,5 triệu người, Ninh Bình với 4,4 triệu người, Đồng Tháp với 4,37 triệu người.
4. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh này đặt ở đâu?
Long Xuyên
Rạch Giá
Châu Đốc
Phú Quốc
Chính xác
Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh An Giang mới đặt tại Rạch Giá vì nơi đây là đầu mối giao thông, cửa ngõ giao thương quốc tế, dân cư đông, tỷ lệ đô thị hóa cao, thuận tiện cho quản lý và phục vụ nhân dân.
5. Tỉnh này có mấy đặc khu?
1
2
3
4
Chính xác
Tỉnh An Giang mới sở hữu 3 đặc khu gồm: Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu. Mỗi đặc khu mang một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền vùng Tây Nam Tổ quốc.
Đặc khu Phú Quốc rộng 575,29 km² với hơn 157.000 dân, được hình thành từ việc hợp nhất 8 xã, phường. Nơi đây có lợi thế giao thông hàng hải, hàng không, tiềm năng lớn trở thành trung tâm du lịch quốc tế.
Đặc khu Kiên Hải (24,75 km², 23.179 dân) được thành lập trên toàn bộ diện tích huyện đảo Kiên Hải, đang dần hoàn thiện hạ tầng nhưng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do vị trí cách xa đất liền.
Đặc khu Thổ Châu là quần đảo chiến lược phía Tây Nam, kinh tế tăng trưởng 10-12%/năm, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt với hạ tầng y tế, giáo dục, điện lưới, viễn thông ngày càng hoàn thiện.
