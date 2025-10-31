Chính xác

Nguồn gốc tên gọi "sông Hương" được lý giải theo nhiều cách khác nhau.

Một truyền thuyết kể rằng chúa Nguyễn Hoàng làm theo lời bà tiên, thắp hương chèo thuyền trên sông và dừng lại khi hương tàn để chọn đất lập phủ, nên dòng sông được gọi là sông Hương. Tuy nhiên, đây chỉ là cách lý giải dân gian.

Theo một số nhà nghiên cứu, tên sông có thể bắt nguồn từ mùi thơm của loài cây Thạch xương bồ mọc ven thượng nguồn, khiến nước sông mang hương thơm.

Lại có giả thuyết khác cho rằng tên gọi này xuất phát từ địa danh Hương Trà - vùng đất con sông chảy qua; ban đầu sông có tên là sông Kim Trà, sau đổi thành sông Hương Trà, rồi được rút gọn thành sông Hương.

Như vậy, nguồn gốc tên gọi sông Hương đến nay vẫn có nhiều giả thuyết khác nhau, chưa có kết luận thống nhất.