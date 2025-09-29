Chính xác

Tên gọi Thăng Long xuất hiện hai lần trong những tên chính quy của Hà Nội nhưng lại mang hai ý nghĩa khác nhau. Thăng Long với ý nghĩa “rồng bay lên” xuất hiện năm 1010, do vua Lý Thái Tổ đặt khi dời đô từ Hoa Lư về đây. Đến năm 1805, vua Gia Long cũng đặt tên Hà Nội là Thăng Long nhưng với ý nghĩa là “Thịnh vượng”.

Sách Lịch sử thủ đô Hà Nội ghi, sau khi đổi kinh thành Thăng Long thành trấn thành miền Bắc, vua Gia Long vẫn giữ tên Thăng Long vì đã quen dùng trong dân gian. Tuy nhiên, ông đổi chữ "Long" mang nghĩa "rồng" thành chữ "Long" nghĩa là "thịnh vượng", với lý do rồng là biểu tượng của nhà vua, mà vua không còn ở đây thì không thể dùng chữ "Long" là "rồng".