1. Cột cờ nào cao nhất cả nước?
Cột cờ Hà Nội
Cột cờ tại Cảng Quốc tế Long An được xác lập kỷ lục cao nhất khu vực Đông Dương tính đến thời điểm hiện nay với chiều cao 63m. Cột cờ được xây dựng năm 2023 bằng ống thép. Chiều cao 63m lúc đó tượng trưng cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
2. Lá cờ trên cột cờ rộng 54m2 tượng trưng cho điều gì?
54 dân tộc
Lá cờ trên cột cờ rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em. Đây là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc trên đất nước Việt Nam, chủ quyền và tình yêu nước.
3. Cột cờ Hà Nội cao bao nhiêu mét (m)?
Hơn 20m
Cột cờ Hà Nội nằm trên đường Điện Biên Phủ, được xây dựng năm 1805 và hoàn thành năm 1812 dưới triều Nguyễn.
Công trình gồm ba tầng đế và một thân cột, ốp gạch kiên cố, mang kiến trúc quân sự cổ.
Tầng một dài 42,5m, cao 3,1m, có hai thang gạch lên tầng hai.
Tầng hai dài 27m, cao 3,7m, có bốn cửa: Đông ghi “Nghênh Húc” (đón ánh sáng ban mai), Tây ghi “Hồi Quang” (ánh sáng phản chiếu), Nam ghi “Hướng Minh” (hướng về ánh sáng), cửa Bắc không đề chữ.
Tầng ba dài 12,8m, cao 5,1m, có cửa lên cầu thang xoắn ốc 54 bậc dẫn tới đỉnh cột.
Thân cột cao 18,2m, hình trụ tám cạnh, có 39 lỗ thông sáng. Đỉnh là lầu bát giác cao 3,3m, tám cửa sổ, giữa đặt cán cờ cao 8m.
Như vậy tính từ chân lên đến trụ cắm cờ thì cột cờ có chiều cao 33,4m.
Công trình có tổng chiều cao 41,4m. Cột cờ Hà Nội là biểu tượng lịch sử và tự hào của Thủ đô Hà Nội.
4. Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh núi nào?
Đỉnh núi Rồng
Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh núi Rồng (Long Sơn).
Theo Thông tấn xã Việt Nam, công trình này có từ thời Lý, khi Thái úy Lý Thường Kiệt tiến quân trấn ải biên thùy và cắm cờ khẳng định chủ quyền trên đỉnh núi Rồng.
Đến thời Tây Sơn, vua Quang Trung cho lập đồn gác, đặt trống đồng đánh vang mỗi canh như lời khẳng định đất trời đã có người canh giữ.
Năm 1887, thực dân Pháp và nhà Thanh từng mưu toan cắt đất Lũng Cú, nhưng trước tinh thần kiên cường của nhân dân, mảnh đất thiêng ấy vẫn hiên ngang thuộc về non sông Việt Nam.
Năm 1978, Đồn Công an Nhân dân vũ trang Lũng Cú (nay là Đồn Biên phòng Lũng Cú) dựng cột cờ đầu tiên bằng cây sa mộc cao 12m, treo lá cờ rộng 1,2m².
Đến năm 2000, tỉnh Hà Giang xây dựng cột cờ kiên cố bằng bê tông, và năm 2010 công trình được trùng tu hoàn thiện, cao 34,85m, mô phỏng theo Cột cờ Hà Nội.
Trên đỉnh cột, lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m² - tượng trưng cho 54 dân tộc anh em - tung bay giữa bầu trời xanh thẳm, như tuyên ngôn hùng hồn về một Việt Nam độc lập, thống nhất và trường tồn.
Cột cờ Quốc gia Lũng Cú không chỉ đánh dấu điểm cực Bắc thiêng liêng mà còn là biểu tượng bất diệt của chủ quyền, của lòng yêu nước và ý chí giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
5. Kỳ đài Huế được xây dựng dưới thời vua nào?
Gia Long
Kỳ Đài Huế được xây dựng năm Gia Long thứ 6 (1807), nằm ở vị trí trung tâm mặt Nam Kinh thành, thuộc khu vực pháo đài Nam Chánh. Công trình gồm hai phần: Đài cờ và cột cờ.
Đài cờ có ba tầng hình chóp cụt chữ nhật chồng lên nhau, cao tổng cộng khoảng 17,5m. Mỗi tầng đều có lan can bao quanh, mặt nền lát gạch Bát Tràng, lối lên tầng trên cùng mở ở phía Bắc. Trên đỉnh đài xưa có hai điếm canh và pháo xưởng bố trí đại bác bảo vệ thành.
Cột cờ ban đầu được làm bằng gỗ, cao gần 30m; đến năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) được thay bằng cột gỗ dài hơn 32m. Năm Thành Thái thứ 16 (1904), cột cờ bị bão lớn làm gãy, sau đó thay bằng ống gang. Năm 1947, trong thời kỳ Pháp tái chiếm Huế, cột tiếp tục bị pháo bắn hư hại. Đến năm 1948, cột cờ bằng bê tông cốt thép cao 37m được xây dựng và giữ nguyên cho đến nay.
