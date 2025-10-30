Chính xác

Cột cờ Hà Nội nằm trên đường Điện Biên Phủ, được xây dựng năm 1805 và hoàn thành năm 1812 dưới triều Nguyễn.

Công trình gồm ba tầng đế và một thân cột, ốp gạch kiên cố, mang kiến trúc quân sự cổ.

Tầng một dài 42,5m, cao 3,1m, có hai thang gạch lên tầng hai.

Tầng hai dài 27m, cao 3,7m, có bốn cửa: Đông ghi “Nghênh Húc” (đón ánh sáng ban mai), Tây ghi “Hồi Quang” (ánh sáng phản chiếu), Nam ghi “Hướng Minh” (hướng về ánh sáng), cửa Bắc không đề chữ.

Tầng ba dài 12,8m, cao 5,1m, có cửa lên cầu thang xoắn ốc 54 bậc dẫn tới đỉnh cột.

Thân cột cao 18,2m, hình trụ tám cạnh, có 39 lỗ thông sáng. Đỉnh là lầu bát giác cao 3,3m, tám cửa sổ, giữa đặt cán cờ cao 8m.

Như vậy tính từ chân lên đến trụ cắm cờ thì cột cờ có chiều cao 33,4m.

Công trình có tổng chiều cao 41,4m. Cột cờ Hà Nội là biểu tượng lịch sử và tự hào của Thủ đô Hà Nội.