1. Quốc gia nào mua nhiều ô tô nhất Đông Nam Á?
-
Việt Nam
0%
Indonesia
Malaysia
Thái Lan
Theo Focus2move, trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia tiêu thụ ô tô nhiều nhất, với 790.647 xe mới bán ra trong năm 2024 - dù con số này vẫn thấp hơn năm 2023 khoảng 14,1%. Ở vị trí thứ hai, Thái Lan không còn giữ được ngôi đầu mà nhường chỗ cho Malaysia, với 782.023 xe bán ra, chiếm 24,4% thị phần khu vực và tăng 2% so với năm 2023.
2. Đây cũng là nước có nhiều xe máy nhất Đông Nam Á?
-
Đúng
0%
Sai
Theo số liệu năm 2025 của World Population Review, Indonesia có 112 triệu xe máy - nhiều nhất khu vực Đông Nam Á và đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ (221 triệu). Việt Nam có khoảng 58 triệu xe, còn Thái Lan là 21,6 triệu.
3. Nước này có dân số đông thứ mấy ở Đông Nam Á?
-
Thứ nhất
0%
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Indonesia là một quốc gia rộng lớn, gồm khoảng 17.508 hòn đảo, với tổng diện tích 1.919.440 km². Theo dữ liệu từ World Bank, tính tới năm 2024, dân số Indonesia là gần 283,5 triệu người. Với con số này, Indonesia là nước có dân số đông nhất khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 4 thế giới.
4. Những tháng đầu năm 2025, Việt Nam mua nhiều ô tô nhất từ nước nào?
-
Indonesia
0%
Thái Lan
Mỹ
Trung Quốc
Theo thống kê sơ bộ vừa được Cục Hải quan công bố, tính chung 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 65.251 ô tô nguyên chiếc.
Thái Lan tiếp tục giữ vị trí số một với 24.052 xe, tổng kim ngạch đạt khoảng 465,36 triệu USD. Indonesia đứng thứ hai về số lượng nhưng chỉ xếp thứ ba về giá trị, trong khi Trung Quốc đứng thứ ba về số lượng song vươn lên thứ hai về giá trị. Ba thị trường này chiếm tới khoảng 95% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong cùng kỳ.
5. Hiện nay, ở Việt Nam có bao nhiêu hộ gia đình sở hữu ô tô?
-
1 triệu
0%
2 triệu
2,5 triệu
5 triệu
Báo cáo của Tổng cục Thống kê về kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 cho thấy, Việt Nam có 28.146.939 hộ dân cư, tăng gần 1,3 triệu hộ so với năm 2019. Đa số hộ gia đình sử dụng phương tiện giao thông cá nhân có động cơ (mô tô, xe gắn máy, ô tô...) để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.
Trong đó, 89,4% hộ gia đình sử dụng mô tô, xe gắn máy; 9,0% hộ gia đình sử dụng ô tô cá nhân. Tỷ lệ này tương đương 2,533 triệu hộ gia đình sở hữu ô tô. So với 5 năm trước, tỷ lệ số hộ gia đình sở hữu ô tô cá nhân đã gấp khoảng 1,6 lần và được dự báo sẽ không ngừng tăng nhanh trong giai đoạn tới.
