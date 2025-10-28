Chính xác

Theo thống kê sơ bộ vừa được Cục Hải quan công bố, tính chung 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 65.251 ô tô nguyên chiếc.

Thái Lan tiếp tục giữ vị trí số một với 24.052 xe, tổng kim ngạch đạt khoảng 465,36 triệu USD. Indonesia đứng thứ hai về số lượng nhưng chỉ xếp thứ ba về giá trị, trong khi Trung Quốc đứng thứ ba về số lượng song vươn lên thứ hai về giá trị. Ba thị trường này chiếm tới khoảng 95% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong cùng kỳ.