1. Ai được phong anh hùng khi mới 20 tuổi, từng dùng răng nối dây liên lạc trên sông?
Ông Nguyễn Văn Trỗi
- Ông Mai Ngọc Thoảng0%
- Ông Phan Đình Giót0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, ông Mai Ngọc Thoảng là người đã lập chiến công đặc biệt trong trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 và được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 20 tuổi.
Là người con của dân tộc Mường, quê ở Ngọc Long, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành (nay là xã Ngọc Trạo), tỉnh Thanh Hóa, ông đã xung phong nhập ngũ khi 17 tuổi.
2. Để đủ điều kiện nhập ngũ khi mới 17 tuổi, ông đã làm gì?
Bỏ gạch vào người cho đủ cân
- Tập luyện thể lực để tăng cân nhanh0%
- Xin đặc cách vì hoàn cảnh gia đình0%Chính xác
Khi tham gia tuyển quân năm 17 tuổi, ông Mai Ngọc Thoảng có thể trạng gầy, chỉ nặng khoảng 38kg nên không đạt tiêu chuẩn cân nặng. Tuy nhiên, với quyết tâm được nhập ngũ, ông đã làm theo lời “mách” của mọi người là bỏ gạch vào người khi cân để tăng trọng lượng. Nhờ đó, cân nặng được “tính” lên khoảng 43kg và ông đủ điều kiện trúng tuyển.
3. Ông có hành động đặc biệt dũng cảm nào dưới đây?
Lái xe chở vũ khí xuyên bom đạn
- Đột nhập căn cứ địch lấy tài liệu0%
- Dùng răng giữ và nối dây liên lạc0%Chính xác
Giữa tháng 7/1972, trong cao điểm chiến sự bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, đường dây thông tin qua sông Thạch Hãn liên tục bị đứt, nhiều chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông Mai Ngọc Thoảng xung phong thực hiện nhiệm vụ. Trong tình thế nguy cấp, giữa mưa bom, bão đạn, ông đã dùng răng cắn hai đầu dây bị đứt để nối lại, giữ cho thông tin thông suốt, còn hai tay và hai chân bơi để giữ thăng bằng. Giữa dòng nước xiết, ông “như một cột điện giữa dòng”, kiên cường duy trì liên lạc suốt khoảng 30 phút, góp phần đảm bảo mạch chỉ huy không bị gián đoạn.
4. Khi lập chiến công, ông đang giữ chức vụ gì?
Đại đội trưởng
- Chính trị viên0%
- Tiểu đội trưởng thông tin hữu tuyến0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, tại mặt trận Quảng Trị khốc liệt mùa hè rực lửa năm 1972, là Tiểu đội trưởng tiểu đội thông tin hữu tuyến, ông Mai Ngọc Thoảng và đồng đội đối mặt với nhiệm vụ sống còn: Giữ vững “mạch máu” liên lạc giữa tiền tuyến và sở chỉ huy.
Với khẩu hiệu “Quang Sơn còn, Quảng Trị còn”, những chiến sĩ thông tin của Trung đoàn 48 luôn như con thoi dưới làn bom đạn để nối lại những đường dây bị đứt.
5. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm nào?
1972
- 19730%
- 19750%Chính xác
Theo Báo, Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thành tích phi thường của người lính thông tin Mai Ngọc Thoảng đã góp công lớn vào chiến thắng 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Ngày 23/9/1973, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi vừa tròn 20 tuổi.
6. Sau chiến tranh, ông công tác chủ yếu ở đâu?
Bộ Quốc phòng
- Công an nhân dân0%
- Sư đoàn 390, Quân đoàn 10%Chính xác
Sau khi đất nước thống nhất, ông Mai Ngọc Thoảng tiếp tục phục vụ trong quân đội, công tác tại Phòng Chính trị Sư đoàn 390 (Quân đoàn 1). Đến năm 1993, ông rời quân ngũ, trở về địa phương, sau đó tham gia công tác chính quyền và giữ nhiều chức vụ như Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Trạo. Từ năm 2010, ông về hưu và tiếp tục tích cực tham gia công tác hội đoàn thể tại địa phương.
