Chính xác

Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, ông Mai Ngọc Thoảng là người đã lập chiến công đặc biệt trong trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 và được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 20 tuổi.

Là người con của dân tộc Mường, quê ở Ngọc Long, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành (nay là xã Ngọc Trạo), tỉnh Thanh Hóa, ông đã xung phong nhập ngũ khi 17 tuổi.