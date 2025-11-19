Mercor - startup giúp các phòng thí nghiệm AI lớn tại Thung lũng Silicon huấn luyện mô hình của họ - vừa tạo nên bộ ba tỷ phú trẻ nhất thế giới: ba người bạn học phổ thông ở Bay Area, từng thi đấu cùng trong đội tranh biện của trường.

Cuối tháng 10, startup có trụ sở tại San Francisco công bố vòng gọi vốn 350 triệu USD do Felicis Ventures dẫn dắt, cùng sự tham gia của Benchmark, General Catalyst và Robinhood Ventures, đưa định giá công ty lên 10 tỷ USD.

Với khoản đầu tư mới, CEO Brendan Foody, CTO Adarsh Hiremath và Chủ tịch hội đồng quản trị Surya Midha đều sở hữu khoảng 22% cổ phần, theo ước tính của Forbes, bước vào hàng ngũ tỷ phú của làn sóng AI.

“Thực sự điên rồ”, Foody chia sẻ với Forbes. “Cảm giác rất siêu thực. Vượt xa mọi điều mà chúng tôi có thể hình dung, nhất là so với hai năm trước”.

Ba nhà sáng lập Mercor founders (từ trái qua phải): Adarsh Hiremath, Brendan Foody và Surya Midha. Ảnh: ULY

Ngay cả ở Thung lũng Silicon, nơi những nhà sáng lập trẻ tuổi được tung hô từ lâu, Mercor vẫn nổi bật vì tuổi đời quá trẻ của ban lãnh đạo.

Cả ba là thành viên của quỹ Peter Thiel - chương trình của tỷ phú công nghệ bảo thủ Peter Thiel, hỗ trợ 100.000 USD cho những người trẻ chấp nhận bỏ đại học để tập trung vào startup. Họ trở thành hình mẫu của thế hệ doanh nhân tuổi 20 thời AI.

“Nếu không làm Mercor, có lẽ tôi vừa mới tốt nghiệp đại học vài tháng trước”, Hiremath nói. Anh từng học hai năm tại Harvard trước khi bỏ dở năm thứ hai. “Cuộc sống của tôi đã thay đổi 180 độ trong thời gian rất ngắn”.

Định giá mới của Mercor đưa họ lên đầu danh sách những doanh nhân trẻ có khối tài sản chạm mốc tỷ đô. Họ vượt qua Shayne Coplan, CEO Polymarket, người giữ danh hiệu này chỉ 20 ngày sau khi nhận khoản đầu tư 2 tỷ USD từ tập đoàn Intercontinental Exchange.

Trước đó, Alexandr Wang của Scale AI giữ danh hiệu trong 18 tháng. Đồng sáng lập Lucy Guo của Scale AI trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 30 (vượt Taylor Swift).

Ở tuổi 22, cả ba đều trẻ hơn Mark Zuckerberg khi nhà sáng lập Facebook trở thành tỷ phú ở tuổi 23. Riêng Midha (sinh tháng 6) là người trẻ nhất trong bộ ba.

Foody, Hiremath và Midha lập Mercor năm 2023 với mục tiêu ban đầu là kết nối kỹ sư Ấn Độ với các công ty Mỹ cần lập trình viên tự do (freelance).

Họ xây nền tảng tuyển dụng cho phép ứng viên phỏng vấn với avatar AI và kết nối với các doanh nghiệp cần nhân sự. Trong quá trình đó, họ vô tình bước vào lĩnh vực nóng - gán nhãn dữ liệu - kết nối chuyên gia cấp cao (như tiến sĩ và luật sư) với các phòng thí nghiệm AI tiên phong như OpenAI.

Cả ba đều xuất hiện trong danh sách Forbes Under 30 năm 2025. Tháng 9 vừa qua, sau khi Mercor lọt vào danh sách Forbes Cloud 100, Foody công bố doanh thu theo năm của công ty đạt mức 500 triệu USD, tăng mạnh từ 100 triệu USD hồi tháng 3.

Thông tin gọi vốn xuất hiện đúng lúc ngành gán nhãn dữ liệu trải qua biến động lớn. Tháng 6, Meta tuyên bố mua 49% Scale AI với giá 14 tỷ USD, đồng thời “lôi kéo” CEO Alexandr Wang.

Động thái chấn động này khiến các đối thủ nhỏ hơn trở nên tích cực cạnh tranh hơn, cho rằng các phòng thí nghiệm AI tiên tiến sẽ ngần ngại làm việc với một đơn vị gắn quá chặt với Meta và tham vọng AI của hãng.

Tuy vậy, các đối thủ vẫn rất mạnh: Surge - thành lập năm 2016 - đang đàm phán để đạt định giá 30 tỷ USD, giúp nhà sáng lập Edwin Chen trở thành tỷ phú trẻ nhất trong Forbes 400.

Turing AI, định giá 2,2 tỷ USD, đã gọi vốn 110 triệu USD vào tháng 7. Invisible - từng được định giá 500 triệu USD năm 2023 - lại trở thành đối tác chủ chốt của OpenAI và Microsoft.

Nhưng cạnh tranh cũng kéo theo tranh cãi. Tháng 9, Scale kiện Mercor, cáo buộc startup này đánh cắp bí mật thương mại. Đơn kiện cũng nêu tên một cựu lãnh đạo Scale chuyển sang Mercor và bị cáo buộc chia sẻ hơn 100 tài liệu mật với công ty mới. “Chúng tôi không dành nhiều thời gian để nghĩ về việc đó”, Foody nói khi được hỏi về vụ kiện.

Lớn lên ở Bay Area, Foody và hai đồng sáng lập trưởng thành giữa môi trường công nghệ. Cả ba đều là con của kỹ sư phần mềm. Mẹ Foody làm ở mảng bất động sản của Meta, còn cha của anh sáng lập một công ty giao diện đồ họa thập niên 90 trước khi chuyển sang cố vấn startup. Khi 16 tuổi, Foody đã lập một công ty giúp bạn bè nhận ưu đãi trên Amazon Web Services, thu 500 USD/người.

Hiremath và Midha là bạn từ năm 10 tuổi, gặp nhau trong các cuộc thi tranh biện tiểu học (về sau gặp Foody trong đội tranh biện trung học).

Hiremath quan tâm đến thị trường lao động khi học Harvard và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Larry Summers - cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ và thành viên hội đồng OpenAI - người sau này cũng đầu tư vào Mercor.

Khi được hỏi liệu họ đã mua thứ gì xa xỉ chưa, câu trả lời là chưa vì họ không có thời gian. “Tôi rời văn phòng khoảng 10 giờ 30 tối mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần”, Foody nói. “Vậy nên chẳng còn nhiều thời gian để bị phân tán bởi những thứ ngoài công việc”.

(Theo Forbes)