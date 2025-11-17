Financial Times (FT) dẫn nhiều nguồn tin cho hay ban lãnh đạo Apple cùng các thành viên cấp cao trong công ty đã “tăng cường đáng kể” hoạt động lên kế hoạch kế nhiệm vị trí CEO.

Điều này cho thấy khả năng Tim Cook rời ghế lãnh đạo cao nhất của Apple có thể xảy ra sớm hơn dự kiến, thậm chí ngay trong năm tới, dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

CEO Apple Tim Cook được cho là có thể nghỉ hưu ngay năm sau. Ảnh: 9to5mac

Trong số các gương mặt nội bộ, John Ternus – Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng – hiện được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho vai trò CEO tiếp theo. Tuy vậy, theo FT, mọi kịch bản đều vẫn mở và Apple chưa chốt phương án cuối.

Nguồn tin của FT nhấn mạnh việc thúc đẩy tiến trình chuyển giao không liên quan đến hiệu suất hoạt động gần đây của Apple. Công ty đang kỳ vọng mùa mua sắm cuối năm sẽ là một trong những giai đoạn doanh thu mạnh nhất của iPhone.

Đây được xem là phần quan trọng trong bức tranh tài chính mà Tim Cook muốn bảo đảm trước khi có bất kỳ thay đổi lớn nào ở thượng tầng.

Giới quan sát dự đoán Apple khó đưa ra thông báo chính thức về nhân sự cấp cao trước báo cáo tài chính công bố vào cuối tháng 1, thời điểm thể hiện kết quả kinh doanh của mùa lễ hội.

Đồng thời, một số nguồn tin cũng cảnh báo rằng dù quá trình chuẩn bị đã được đẩy nhanh, thời điểm công bố có thể tiếp tục thay đổi tùy theo tình hình.

Thông tin về kế hoạch kế nhiệm xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Jeff Williams - cựu Giám đốc vận hành (COO) và là một trong những nhân vật quyền lực nhất tại Apple - chính thức rời công ty sau thông báo nghỉ hưu từ tháng 7.

Trước đó, Williams đã bàn giao phần lớn trọng trách vận hành cho Sabih Khan, và những nhiệm vụ còn lại gần đây cũng được phân bổ lại cho các lãnh đạo khác, trong đó có John Ternus.

Apple ngoài ra còn trải qua thay đổi quan trọng ở vị trí Giám đốc tài chính. Luca Maestri, người giữ ghế CFO trong nhiều năm, đã rút lui và chuyển giao vai trò cho Kevan Parekh - cựu Phó chủ tịch phụ trách kế hoạch tài chính.

Trong hơn một thập kỷ dưới sự dẫn dắt của Tim Cook, Apple đã mở rộng quy mô lên tầm chưa từng có, xây dựng hệ sinh thái thiết bị ổn định và chuyển đổi thành công sang dòng chip Apple Silicon - một trong những dấu ấn lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Tuy vậy, Cook cũng để lại nhiều thách thức cho người kế nhiệm, từ mức độ phụ thuộc sâu vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc đến câu hỏi lớn về chiến lược AI mà thị trường đang theo dõi sát sao.

Cuộc chuyển giao quyền lực tại Apple, nếu diễn ra trong năm tới, sẽ là một trong những sự kiện quản trị doanh nghiệp được quan tâm nhất trong giới công nghệ toàn cầu.

(Theo 9to5mac)