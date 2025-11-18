Không có dấu hiệu cho thấy Apple gặp vấn đề nội bộ về năng lực lãnh đạo của Tim Cook do công ty đã đạt lợi nhuận kỷ lục trong suốt nhiệm kỳ của ông. Tuy nhiên, theo Financial Times, vị CEO 66 tuổi đang cân nhắc rút khỏi vị trí đứng đầu một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Trong 14 năm lãnh đạo Apple, Cook đã đạt được vô số thành công. Công ty tạo ra doanh thu hàng nghìn tỷ USD dưới thời ông điều hành. Cook tiếp quản Apple sau khi đồng sáng lập Steve Jobs qua đời và giữ ghế CEO từ đó đến nay.

Nhưng khi xuất hiện thông tin Cook có thể rời đi, tin đồn về người kế nhiệm ngay lập tức lan rộng. Có nhiều cái tên nổi bật trong nội bộ Apple, từ các lãnh đạo phần cứng đến các giám đốc marketing.

Apple chưa công bố kế hoạch kế nhiệm một cách chính thức, nhưng điều đó không ngăn được các lời đồn đoán. Đã có nhiều nhân vật được nhắc đến trong nội bộ.

Một trong số đó là Craig Federighi, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm của Apple. Thực tế, Federighi từng được xem là ứng viên số một cho vị trí CEO, nhưng theo các nguồn tin gần đây, kế hoạch ấy đã thay đổi (dù với thành tựu trong lĩnh vực phần mềm và hệ điều hành, ông vẫn có thể trở lại danh sách ứng viên hàng đầu).

Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích iOS 26 và giao diện Liquid Glass của nó.

Jeff Williams, Giám đốc điều hành (COO) của Apple, cũng từng là một ứng viên tiềm năng. Nhưng việc nghỉ hưu đã loại ông khỏi danh sách. Hơn nữa, Williams chỉ kém Cook 3 tuổi, không lý tưởng nếu Apple muốn có một CEO gắn bó lâu dài.

Theo Financial Times, một cái tên hiện đã vươn lên dẫn đầu, đó là John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple.

John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple. Ảnh: Apple

Nếu John Ternus trở thành CEO, điều đó sẽ cho thấy Apple muốn đi theo hướng tập trung mạnh hơn vào phần cứng và đổi mới công nghệ, một bước đi hợp lý trong bối cảnh nhiều người chỉ trích Apple vì các nâng cấp dần trở nên “tính toán, từng chút một”.

Ternus cũng là lãnh đạo cấp cao trẻ nhất tại Apple, 50 tuổi, đủ trẻ để có một nhiệm kỳ dài nếu mọi việc suôn sẻ.

Ông gia nhập Apple cách đây 24 năm, thăng tiến dần và bước vào vai trò lãnh đạo từ năm 2013, trở thành phó chủ tịch cấp cao vào năm 2022.

Ternus cũng là người giới thiệu chip M1 - con chip silicon tự thiết kế đầu tiên của Apple vào năm 2020 - và trình làng iPhone Air vào năm 2025. Rõ ràng Apple đã xem ông là gương mặt phù hợp để đứng sân khấu công bố các sản phẩm mới, một phẩm chất cốt lõi đối với CEO Apple.

Một báo cáo Bloomberg năm 2024 cho biết Tim Cook từng nhận xét Ternus có thể “thuyết trình rất tốt”. Báo cáo cũng mô tả ông là người “rất điềm đạm, không bao giờ viết email gây tranh cãi và là kiểu lãnh đạo kín đáo trong quyết định”.

Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ xảy ra nếu Cook rời ghế CEO Apple vào năm sau. Nếu ông quyết định tiếp tục lãnh đạo thêm vài năm, danh sách kế nhiệm hoàn toàn có thể thay đổi khi các lãnh đạo khác tiến lên và tạo dấu ấn riêng.

(Theo Tom's Guide)