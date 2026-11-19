Theo thầy Lê Nhật Minh, AI đã giúp học sinh tự luyện nói, viết mà không phải chờ giáo viên chữa bài. Mặc dù vậy, công cụ này chỉ có ích khi người học tự sửa bài, không để AI làm hộ.

AI mở thêm cơ hội nói và viết ngoài giờ học

Thầy Lê Nhật Minh, (cựu giảng viên tại ILSC, cựu giám khảo IELTS tại Canada) cho hay, đọc là kỹ năng học sinh làm tốt nhất nhờ vốn từ vựng, ngữ pháp tích lũy ở trường, còn nghe, nói và viết vẫn yếu do ít được thực hành trên lớp. Ở nhà, học sinh hiếm có người đối thoại bằng tiếng Anh, không ít trường hợp còn sợ nói sai, trong khi giáo viên mỗi tuần chỉ chấm được một số bài viết.

Với AI, người học có thể luyện nói hoặc nộp bài viết bất cứ lúc nào, nhận phản hồi gần như tức thì và làm lại nhiều lần mà không phải chờ giáo viên chữa bài.

Theo thầy Lê Nhật Minh, AI chỉ phát huy tác dụng khi người học tự mình sửa bài.

Thầy Nhật Minh cho biết, những học sinh ngại nói cũng bớt căng thẳng vì không phải nói trước mặt người khác, còn phản hồi động viên từ AI giúp họ dần tự tin hơn khi nói chuyện với người thật.

Sinh viên Trường Đại học Thương mại thi thử IELTS bằng điện thoại, với phần chấm chữa của AI.

Cần lựa chọn công cụ AI phù hợp để tự luyện IELTS

Dù có nhiều lợi ích, không phải công cụ AI nào cũng đánh giá chính xác năng lực IELTS của người học. Theo thầy Nhật Minh, các chatbot đa năng thường không được thiết kế chuyên biệt theo tiêu chí chấm thi IELTS. Vì vậy, điểm số do những công cụ này đưa ra có thể chênh lệch so với kết quả đánh giá thực tế, thậm chí thấp hơn năng lực của thí sinh.

Người học nên xem phần nhận xét, góp ý như một nguồn tham khảo để nhận diện lỗi và cải thiện bài làm, thay vì quá phụ thuộc vào điểm số AI đưa ra.

Trong khi đó, những nền tảng được phát triển riêng cho IELTS thường có hệ thống đánh giá bám sát hơn các tiêu chí của bài thi. Một số công cụ còn ứng dụng phương pháp học tập thích ứng (adaptive learning), qua đó điều chỉnh nội dung, độ khó và lịch ôn tập dựa trên điểm mạnh, điểm yếu của từng người học.

Nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Edumina.ai, nền tảng luyện IELTS ứng dụng AI, cùng nhãn hàng TEA+ Trà Chanh Yuzu triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm và thi thử IELTS tại một số trường đại học, cao đẳng. Tại đây, người học được thực hành tự luyện Writing, Speaking với AI chấm chữa theo tiêu chí IELTS. Dù công nghệ có thể hỗ trợ học tập, người học vẫn cần giữ sự tự tin và tâm thế thoải mái để tận dụng công cụ hiệu quả. Đồng hành cùng chương trình, TEA+ Trà Chanh Yuzu mang đến vị chua thanh, ngọt dịu đặc trưng từ chanh Yuzu Nhật Bản, bổ sung vitamin và khoáng chất, cho cảm giác tươi mọng, mát lành trong những phút giải khát giữa giờ luyện tập. Qua đó, TEA+ mong muốn góp phần giúp các bạn duy trì tinh thần tự tin khi đưa AI vào quá trình luyện tập.

Tại các chương trình, sinh viên được trải nghiệm luyện kỹ năng nói, viết với sự hỗ trợ chấm chữa của AI theo tiêu chí IELTS. Hoạt động hướng đến việc giúp người học tiếp cận công nghệ trong quá trình ôn luyện, đồng thời có thêm cơ hội thực hành và đánh giá năng lực tiếng Anh.

Các bạn sinh viên Trường Đại học Thương mại nhận quà từ nhãn hàng TEA+ Trà Chanh Yuzu.

AI không thể tư duy thay người học

Theo thầy Nhật Minh, một trong những hạn chế hiện nay là nhiều học sinh chưa biết cách khai thác AI đúng mục đích. Có em yêu cầu công cụ soạn sẵn câu trả lời rồi học thuộc, chỉ đọc bài mẫu mà không ghi chép, hoặc nhờ AI viết hộ bài luận rồi nộp mà chưa thực sự hiểu nội dung.

Một số học sinh còn có xu hướng đưa trực tiếp những từ vựng học thuật do AI gợi ý vào bài viết mà chưa nắm rõ nghĩa và cách sử dụng. Thầy dẫn chứng trường hợp một học sinh đạt 7.5 điểm ở phần thi nói nhưng chỉ đạt 6.0 điểm phần viết do quan niệm bài làm càng sử dụng nhiều từ khó thì điểm số càng cao.

“AI là công cụ, không thay được bộ não của các em. Các em vẫn phải là người sử dụng nó sau cùng”, thầy Nhật Minh nhấn mạnh.

Theo thầy, cách dùng hiệu quả là đọc gợi ý của AI rồi tự nói, tự viết lại theo cách hiểu của mình, còn để biết học trò có tự làm bài hay không, thầy cất bài đi và yêu cầu trình bày lại các ý vừa viết.

Thầy Minh cho rằng, dù đã có AI, giáo viên vẫn giữ vai trò định hướng mà công cụ này khó thay thế. Một bài viết 5.0 có thể được AI sửa thành bài 8.0 – 9.0, nhưng học sinh khó học được gì từ bản sửa vượt xa trình độ của mình, nên điều cần ở giáo viên là được hướng dẫn nâng bài lên 6.0 trước.

“Ngôn ngữ không thể chỉ nằm trên giấy”, thầy Minh nhấn mạnh. AI có thể giúp học sinh nhận diện lỗi sai nhanh hơn, nhưng để tiến bộ, các em vẫn cần duy trì thói quen nghe, nói, đọc, viết và sử dụng tiếng Anh thường xuyên.

Bích Đào